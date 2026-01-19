冬の野鳥観察会を開催します（国営ひたち海浜公園）

一般財団法人 公園財団ジョウビタキ（2024年12月23日撮影）ヒヨドリ（2025年1月7日撮影）シロハラ（2025年1月15日撮影）

国営ひたち海浜公園では、1月24日（土）および2月28日（土）に 「冬の野鳥観察会」を開催します。本イベントは、毎年参加者数が早い段階で定員に達する人気のイベントで、昨年は20種の野鳥を確認することができました。野鳥観察初めての方から観察に親しんでいる方まで、幅広い層の皆さまにお楽しみいただける内容となっております。

野鳥観察会の概要

昨年の開催風景

園内には、「メジロ」や「ホオジロ」などの身近な野鳥をはじめ、冬に飛来する渡り鳥など、季節ごとに多様な鳥たちが訪れます。木々の葉が落ちて視界が開ける冬は、鳥の姿を見つけやすく、じっくりとその行動を観察するのに適した季節です。当日は、園内を巡りながら、野鳥の特徴や見分け方などを解説し、冬の公園ならではの自然の魅力をご紹介します。

【冬の野鳥観察会】

初開催！ 「野鳥みっけ！～ひたち海浜公園と鳥たち～」

イベント会場の様子（2026年1月17日撮影）

本イベントは、野鳥観察初心者でも楽しめるをテーマとした初開催の展示企画です。茨城県内および園内で観察できる、鳥たちの写真を展示した野鳥写真コーナーをはじめ、野鳥観察のはじめ方や、コアジサシの保護活動を紹介するパネル展示を行います。

また、鳥に関する塗り絵やパンフレットの配布、野鳥関連の本コーナーも設け、幅広い世代にも楽しんでいただけます。

【野鳥みっけ！～ひたち海浜公園と鳥たち～】

事前に公園HPで予習しよう

ひたち海浜公園の公式ホームページでは、園内で見られる野鳥について紹介する「冬の野鳥図鑑」を公開しています。園内散策の楽しみ方のひとつとして、また野鳥に目を向けてみるきっかけとしてご活用いただけます。ご来園の際には、ホームページで紹介している鳥たちにも目を向けながら、園内散策をお楽しみください。

特設ページはこちら :https://www.hitachikaihin.jp/event/winterfair/wildbirds.html

