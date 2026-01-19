TVアニメ『炎炎ノ消防隊　参ノ章』の限定カプセルトイが登場！　透明感あるデザインの「アクリルバーキーホルダー」を１月21日（水）より「かぷえぼ」にて展開開始

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、2026年1月より第二期放送開始のTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』のカプセルトイ用商品「炎炎ノ消防隊 参ノ章 アクリルバーキーホルダー」を、アミューズメント施設「モーリーファンタジー」「PALO」、カプセルトイ専門店「TOYS SPOT PALO」「カプセル横丁」などに設置する当社オリジナル完全キャッシュレスカプセルトイマシン「かぷえぼ」で１月21日(水)より順次展開いたします。

◆カプセルトイ詳細・展開店舗はこちら：https://www.fantasy.co.jp/toysspotpalo/(https://www.fantasy.co.jp/toysspotpalo/)

また、限定カプセルトイ用商品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式X で「アクリルバーキーホルダー コンプリートセット」が当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。

■森羅やアーサーたちがデザインされた厚みのある「アクリルバーキーホルダー」が「かぷえぼ」に初登場！

2025年秋に原作10周年を迎え、2026年1月に第二期放送開始のTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』の「アクリルバーキーホルダー」が登場。奥行があり透明感のあるデザインで、「森羅 日下部」、「アーサー・ボイル」、「茉希 尾瀬」、「カリム・フラム」、「新門 紅丸」のキャラクターイラストとネームが入った、「炎炎ノ消防隊 参ノ章 アクリルバーキーホルダー」全５種類を展開いたします。

TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』カプセルトイ用商品 概要

商品：炎炎ノ消防隊 参ノ章 アクリルバーキーホルダー 全５種

価格：440円（税込）

展開期間：2026年１月21日(水) ～ 無くなり次第終了

店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、TOYS SPOT PALO（トイズスポットパロ）、カプセル横丁

TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』かぷえぼカプセルトイ

TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』 アクリルバーキーホルダー 全５種

たて約６cm 価格：440円（税込）

炎炎ノ消防隊に登場するキャラクターたちのアクリルバーキーホルダー。

厚みのあるアクリルバーの前面にはキャラクターイラストを、後面には炎をイメージしたオレンジの背景をデザイン。奥行きがあり透明感のある仕上がりになっています。

森羅 日下部、アーサー・ボイル、茉希 尾瀬、カリム・フラム、新門 紅丸の全５種類。

◼ 「アクリルバーキーホルダー コンプリートセット」が当たるSNS キャンペーンを開催！

モーリーファンタジー公式Xの指定ポストをリポストしていただいた方の中から抽選で６名さまに、「アクリルバーキーホルダー コンプリートセット」をプレゼントいたします。

詳細は公式アカウントをご確認ください。

応募方法：下記の方法でご応募ください。

モーリーファンタジー公式Xの指定ポストをリポスト

応募期間： 2026年２月１日(日) 23：59まで

モーリーファンタジー公式X：https://x.com/mollyfantasy_of

■ 完全キャッシュレス決済・抗菌施工の「回さない」カプセルトイマシン「かぷえぼ」

「かぷえぼ」は、抗菌シート施工されたタッチパネルの操作のみでカプセルトイが払い出しされる当社オリジナルの「回さない」カプセルトイマシンです。

「電子マネー・QR コード決済の完全キャッシュレス」

「ハンドル非接触、抗菌シート施工のタッチパネル操作だけでOK」

「モーリーファンタジー・PALO 限定カプセルトイがゲットできる」

という３つの特長を備え、衛生意識の高まりからますます利用者が増加するキャッシュレス決済に対応しており、手元に100円玉が無くてもスムーズにカプセルトイをゲットできます。

◼カプセルトイ専門店「TOYS SPOT PALO（トイズスポットパロ）」

どれを回す？ 何が出てくる？

TOYS SPOT PALOには子どもから大人まで楽しめる豊富な種類のカプセルトイが大集合！見てワクワク、回してワクワク、開けてワクワク。

ガチャっと回して楽しい、ココロはずむ「？」をTOYS SPOT PALOがお届けします。

公式WEBサイト：https://www.fantasy.co.jp/toysspotpalo/

※画像はイメージです。

※一部、本商品の取り扱いが無い店舗がございます。

※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。

※商品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。

※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。