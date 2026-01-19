腸活のプロフェッショナル・株式会社ニコリオが腸活オールインワン「Kinplete（キンプリート）」を発売
株式会社ニコリオ（本社：東京都世田谷区、代表取締役：中上元弘、以下「ニコリオ」）は、2026年1月19日、「Kinplete（キンプリート）」を発売することをお知らせいたします。
近年の健康志向の高まりを背景に、腸内環境への関心は年々高まっており、腸活に取り組む人口は一部調査で約2,000万人規模にのぼるともいわれています。
一方で、「何から始めればよいかわからない」「情報が多すぎて続かない」といった声も多く聞かれます。
ニコリオは、こうした“腸活迷子”とも言える方々に向け、腸活に必要な要素を一つにまとめたオールインワン商品として「Kinplete（キンプリート）」を開発しました。
■ニコリオとは
ニコリオは、創業22年目（2025年現在）を迎える腸活サプリメント分野のパイオニア企業です。長年にわたり腸内環境研究に取り組み、腸活分野において多数の独自技術・特許を取得しています。
・機能性関与成分「HMPA(R)」（特願2021-214468(P2021-214468)）
・腸内における短鎖脂肪酸（酢酸・プロピオン酸・酪酸等）の産生を促す、独自開発の「フローラエイド乳酸菌(R)」（特許第7748109号）
また、2024年には一般社団法人日本ガットフレイル会議の認証マーク制度に参画し、酪酸菌を配合した機能性表示食品「ラクビプレミアム」が、日本で唯一、認証マークを取得しました。（※2024年11月時点）
さらに、主力商品である「ラクビ」シリーズは、2025年12月時点で累計販売数1,700万個を突破しています。
※『Lakubi（ラクビ）』1,360万袋、『Lakubi Premium（ラクビプレミアム）』390万袋より算出（自社調べ）
（2024年一般社団法人日本ガットフレイル会議）
■新商品「Kinplete（キンプリート）」について
「Kinplete（キンプリート）」は、“腸活のオールインワン”をコンセプトに、
3種の有用菌（善玉菌）×3種の食物繊維×3種のオリゴ糖を1包に配合したサプリメントです。（※3種の有用菌は3種5株(酪酸菌、糖化菌、乳酸菌(フェシウム、カゼイ、プランタルム))を組み合わせて配合しています。）
「菌をコンプリートする」という意味を込めて、「Kinplete（キンプリート）」と命名しました。
本商品は、「これひとつで腸活を始められる」と感じていただける設計を目指し、
・小腸では糖化菌
・小腸から大腸にかけて乳酸菌
・大腸では酪酸菌
がそれぞれ役割を担うよう設計。
腸の入口から出口まで、有用菌がバトンリレーのように働きかけ、腸内環境全体をサポートします。
また、さまざまな腸内細菌のエサとなるオリゴ糖をバランスよく配合し、1包あたりレタス約1個分相当の食物繊維を含有しています。
無味無臭の粉末状のため、朝イチの白湯や仕事中のコーヒー、普段のヨーグルトにもピッタリ。3ヵ月を目安に継続し腸内環境を整えましょう。
▼Kinplete詳細（LPページ）
https://www.nicorio.co.jp/item/nki/
▼開発者の思い
近年「腸活」という言葉は広く浸透してきましたが、何から始めればよいかわからず、ハードルの高さを感じている方も少なくありません。
そこで私たちは、「もう少し手軽に腸活を始められる手段を提供できないか」という発想から、本商品の開発をスタートしました。
目指したのは、特別なことをしている意識すら持たずに、自然と腸活が習慣化している状態です。そのためにこだわったのが、生活に溶け込む無味無臭の設計でした。
開発途中では様々な形態も検討しましたが、試作を重ねる中で、あえて味や香りを持たせないことで、利用シーンを限定しない形にたどり着きました。
かつて腸活は健康意識の高い人のもの、という印象があったかもしれません。
本商品が、より多くの方にとって身近な一歩となれば嬉しく思います。
（開発担当）
（写真右から3人目：開発担当者、右から4人目：代表取締役社長 中上元弘）
■会社概要
会社名：株式会社ニコリオ
所在地：東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17階
設立：2000年12月
代表取締役社長：中上元弘
事業内容：総合食品の卸・販売、健康器具の卸・販売、化粧品の製造・卸・販売
資本金：1億円
URL：https://www.nicorio.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ニコリオ 広報担当
E-mail：info@nicorio.co.jp