腸活のプロフェッショナル・株式会社ニコリオが腸活オールインワン「Kinplete（キンプリート）」を発売

株式会社ニコリオ



株式会社ニコリオ（本社：東京都世田谷区、代表取締役：中上元弘、以下「ニコリオ」）は、2026年1月19日、「Kinplete（キンプリート）」を発売することをお知らせいたします。

近年の健康志向の高まりを背景に、腸内環境への関心は年々高まっており、腸活に取り組む人口は一部調査で約2,000万人規模にのぼるともいわれています。

一方で、「何から始めればよいかわからない」「情報が多すぎて続かない」といった声も多く聞かれます。

ニコリオは、こうした“腸活迷子”とも言える方々に向け、腸活に必要な要素を一つにまとめたオールインワン商品として「Kinplete（キンプリート）」を開発しました。

■ニコリオとは

ニコリオは、創業22年目（2025年現在）を迎える腸活サプリメント分野のパイオニア企業です。長年にわたり腸内環境研究に取り組み、腸活分野において多数の独自技術・特許を取得しています。

・機能性関与成分「HMPA(R)」（特願2021-214468(P2021-214468)）

・腸内における短鎖脂肪酸（酢酸・プロピオン酸・酪酸等）の産生を促す、独自開発の「フローラエイド乳酸菌(R)」（特許第7748109号）

また、2024年には一般社団法人日本ガットフレイル会議の認証マーク制度に参画し、酪酸菌を配合した機能性表示食品「ラクビプレミアム」が、日本で唯一、認証マークを取得しました。（※2024年11月時点）

さらに、主力商品である「ラクビ」シリーズは、2025年12月時点で累計販売数1,700万個を突破しています。

※『Lakubi（ラクビ）』1,360万袋、『Lakubi Premium（ラクビプレミアム）』390万袋より算出（自社調べ）

（2024年一般社団法人日本ガットフレイル会議）

■新商品「Kinplete（キンプリート）」について

「Kinplete（キンプリート）」は、“腸活のオールインワン”をコンセプトに、

3種の有用菌（善玉菌）×3種の食物繊維×3種のオリゴ糖を1包に配合したサプリメントです。（※3種の有用菌は3種5株(酪酸菌、糖化菌、乳酸菌(フェシウム、カゼイ、プランタルム))を組み合わせて配合しています。）

「菌をコンプリートする」という意味を込めて、「Kinplete（キンプリート）」と命名しました。

本商品は、「これひとつで腸活を始められる」と感じていただける設計を目指し、

・小腸では糖化菌

・小腸から大腸にかけて乳酸菌

・大腸では酪酸菌

がそれぞれ役割を担うよう設計。

腸の入口から出口まで、有用菌がバトンリレーのように働きかけ、腸内環境全体をサポートします。

また、さまざまな腸内細菌のエサとなるオリゴ糖をバランスよく配合し、1包あたりレタス約1個分相当の食物繊維を含有しています。

無味無臭の粉末状のため、朝イチの白湯や仕事中のコーヒー、普段のヨーグルトにもピッタリ。3ヵ月を目安に継続し腸内環境を整えましょう。

▼Kinplete詳細（LPページ）

https://www.nicorio.co.jp/item/nki/

▼開発者の思い

近年「腸活」という言葉は広く浸透してきましたが、何から始めればよいかわからず、ハードルの高さを感じている方も少なくありません。

そこで私たちは、「もう少し手軽に腸活を始められる手段を提供できないか」という発想から、本商品の開発をスタートしました。

目指したのは、特別なことをしている意識すら持たずに、自然と腸活が習慣化している状態です。そのためにこだわったのが、生活に溶け込む無味無臭の設計でした。

開発途中では様々な形態も検討しましたが、試作を重ねる中で、あえて味や香りを持たせないことで、利用シーンを限定しない形にたどり着きました。

かつて腸活は健康意識の高い人のもの、という印象があったかもしれません。

本商品が、より多くの方にとって身近な一歩となれば嬉しく思います。

（開発担当）

■会社概要

（写真右から3人目：開発担当者、右から4人目：代表取締役社長 中上元弘）

会社名：株式会社ニコリオ

所在地：東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17階

設立：2000年12月

代表取締役社長：中上元弘

事業内容：総合食品の卸・販売、健康器具の卸・販売、化粧品の製造・卸・販売

資本金：1億円

URL：https://www.nicorio.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ニコリオ 広報担当

E-mail：info@nicorio.co.jp