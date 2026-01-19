窓ガラスが「自走する広告」に変わる。日本理化学工業がキットパスによるウィンドウアートを事業化。東京ベイ潮見プリンスホテル等での実績多数。

日本理化学工業株式会社

【キットパスウィンドウアートとは】

施設や店舗にある窓ガラスを、水拭きで消える魔法の筆記具『キットパス』で巨大なキャンパスに変貌させる空間演出です。光や風を取り込む窓本来の役割以外で普段あまり活用しないデッドスペースを、フォトスポットや集客メディアへと再生し、施設の価値を最大化します。

東京ベイ潮見プリンスホテル開業５周年企画として実施した佐藤周作氏によるキットパスウィンドウアート（2025年12月27日制作、制作時間2日間）

描く過程もライブペイントとしてのエンターテインメントとして発信できます。時間を追うごとにアートの輪郭がはっきりと浮かび上がる面白さがあります。時間によって変わっていく光によって、さまざまな表情をみせるキットパスウィンドウアート。お米のワックスが原料のキットパスは、平滑面への鮮やかな発色が魅力。混色やぼかしなどで多彩な表現が可能。

【滞在時間10分超。宿泊客の「心」と「行動」を動かす空間演出】

12月27日、28日の2日間でホテルロビーにてウィンドウアートを制作したアーティスト佐藤周作氏自身が現場でアート制作中の雰囲気を感じています。

「描き始めた瞬間から多くの方が足を止め、完成に近づくにつれ、背後からは絶えずシャッター音が聞こえてきました。ロビーのソファで10分以上にわたりじっくりと制作過程を眺める方も多く、また、朝に出かける際に制作過程を見て出かけ、夜にホテルに戻るともうここまで出来ている！と驚きの声も直接いただきました。装飾としてのアートを超えた『ライブ・エンターテインメント』としての手応えを感じました。」

さらに、「制作風景を見ていたご家族から、『子供が刺激を受け、帰宅後に自宅にあるキットパスを使って、窓に馬の絵を描き始めた』という嬉しい報告をSNSを通じて直接いただきました。ライブペインティングを楽しんだご家族がホテル滞在の思い出とともに「体験の持ち帰り」をされた大きな成果につながっています。

また、ホテルを利用する多くの海外ゲストからも『消すのがもったいない』といった声をいただき、言語の壁を超えて、施設のホスピタリティを伝えるコミュニケーションツールとして機能していることを実感しました。

大人達は大きな絵に感動し、子供達は創作意欲が湧いてくる、そんな空間になっていたと思います。」

窓の外側から見たウィンドウアート。店舗内から描いたアートを店舗の外から見ると、また違った雰囲気で発信することが可能。

【事業化のスキームと、今後の展開】

ワンストップサービスの提供：

施設のコンセプトや予算に合わせた企画ご提案、アーティストのマッチング、制作、アートを消す清掃までをトータルでサポートします。

窓ガラスに直接描くことはもちろん、直接描くことに不安がある場合には専用のシートを使用することも可能です。シートを使用することで、光の反射を防ぐ効果もありフォトスポットとしての効果が高まります。詳細はお気軽にお問い合わせください。

ターゲット：

ホテル、商業施設、オフィスビル、公共施設、学校等教育施設、住宅展示場等、窓のある場所。

イベント各種（企業の周年行事、入学・入社などの記念）やオフィスビルのロビー活用、公共施設の雰囲気作りにもご活用ください。

キットパスウィンドウアートで実現する効果

１.実施前後の安心感

ホテルやレストランなどの高級な空間でも、『あとで綺麗に消せる』という安心感、また、キットパスの成分がお米からとれるライスワックスを使用し安全であるため、食事を提供する場所や医療施設等でも安心してアートを提供することが可能です。大胆な表現で宿泊客や利用客へアートによるおもてなしが実現します。

２.イベント化できるウィンドウアート実施

「大きな窓ガラスへのアート制作は、外側からも内側からも透明なガラスに描く様子を見ることができ、通行する一般の方や、滞在する利用客がアーティストと交流できるなどの特別な経験ができる場にもなり、制作過程のライブペインティング自体がコミュニケーションツールになります。

３.メディア取材につながる発信

2025年12月に実施した浜松市天竜区「リトルベアカフェ」での制作では、クリスマスイベントの紹介とともに、キットパスウィンドウアートについて中日新聞、静岡新聞にて大きく取り上げられるなど、一つのイベントにプラスした発信でメディア掲載が実現しています。

＝＝＝＝

東京ベイ潮見プリンスホテル

所在地： 東京都江東区潮見2-8-16

アクセス： JR京葉線「潮見駅」から徒歩約1分（東京駅から3駅・電車約7分）

施設特徴： 「江戸文化」にインスパイアされたモダンなデザインと”アート彩る水辺の隠れ家”を象徴する非日常空間が特徴の次世代型ライフスタイルホテル。

客室数： 605室

共用施設： 大浴場（サウナ付）、レストラン、フィットネス、キッズスペース等、国内・海外のファミリーやグループに使いやすい機能的なパブリックスペースを備える。

アーティスト派遣の事例（2025年実績）

◎ソリッドスクエア（神奈川県川崎市幸区）

◎ダイアログ・ダイバーシティミュージアム「対話の森」（東京都港区）

◎認定こども園こうほく（北海道札幌市）

◎リトルベアカフェ（静岡県浜松市）

◎東京ベイ潮見プリンスホテル（東京都江東区）…３作品の描き替え

◎「ふるまいや」（神奈川県川崎市幸区）

他事例多数

川崎市ソリッドスクエア（サイトウマサミツ氏）認定こども園こうほく（四宮晧子氏）リトルベアカフェ（マツナガマサエ氏）東京ベイ潮見プリンスホテル（西村公一氏）

お問い合わせ

日本理化学工業株式会社、販売促進チームへご連絡ください。

施設での発信内容やアートのイメージ、アーティストとのマッチングなど、どんなことでもお気軽にご相談いただけます。

https://rikagaku.co.jp/pages/contact

（※お問い合わせ内容4つ目の「イベント・展示会について」をご選択の後、詳細をお知らせください。）

企業情報／商品情報はこちらから

日本理化学工業株式会社(https://rikagaku.co.jp/)

公式オンラインストア(https://rikagaku.co.jp/pages/kitpas-shop)

キットパス(https://rikagaku.co.jp/pages/enjoy-kitpas)