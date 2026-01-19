『MILGRAM -ミルグラム-』のトレーディング MV アクリルカード ムウ『ペイン』などの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『MILGRAM -ミルグラム-』の商品7種の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『MILGRAM -ミルグラム-』の商品の受注を1月7日（水）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/522?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼トレーディング MV アクリルカード ムウ『ペイン』
ムウのMV『ペイン』の印象的なシーンをアクリルカードに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「MV アクリルカード ムウ『ペイン』 ムウ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \715(税込), BOX \5,720(税込)
種類 ：全8種
サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm
素材 ：アクリル
▼トレーディング MV 缶バッジ ムウ『ペイン』
ムウのMV『ペイン』の印象的なシーンを缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「MV 缶バッジ ムウ『ペイン』 ムウ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \440(税込), BOX \3,520(税込)
種類 ：全8種
サイズ：（約）直径56mm
素材 ：紙、ブリキ
▼MV BIGアクリルスタンド ムウ『ペイン』
ムウのMV『ペイン』の印象的なシーンをBIGなアクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：\1,980(税込)
サイズ：本体：（約）18.6×8.4cm 台座：（約）9.7×3.2cm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼MV BIGアクリルキーホルダー ムウ『ペイン』
ムウのMV『ペイン』の印象的なシーンをBIGなアクリルキーホルダーに仕上げました。
カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：\1,100(税込)
サイズ：（約）99×90mm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼MV BIG缶バッジ ムウ『ペイン』
ムウのMV『ペイン』の印象的なシーンをBIGな缶バッジに仕上げました。
背面にはピンとスタンド、壁掛けパーツが付属し、立てかけたり壁に掛けてお使いいただけます。
カバンやリュックなどにつけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：\1,100(税込)
サイズ：（約）直径15.2cm
素材 ：紙、ブリキ
▼パーツ付きBIGアクリルスタンド
※画像は「エス パーツ付きBIGアクリルスタンド」を使用しております。
エス、ハルカ、ユノ、フータ、ムウ、シドウ、マヒル、カズイ、アマネ、ミコト、コトコのイラストをパーツ付きのBIGなアクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,980(税込)
種類 ：全11種（エス、ハルカ、ユノ、フータ、ムウ、シドウ、マヒル、カズイ、アマネ、ミコト、コトコ）
サイズ：（約）19.1×12.7cm 厚み：3mm ※組み立て前
素材 ：アクリル
▼場面写ホログラム缶バッジ2個セット
※画像は「エス&ジャッカロープ 場面写ホログラム缶バッジ2個セット」を使用しております。
エス、ジャッカロープ、ハルカ、ユノ、フータ、ムウ、シドウ、マヒル、カズイ、アマネ、ミコト、コトコの印象的なシーンをホログラム加工を施した缶バッジ2個セットに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：\1,210(税込)
種類 ：全11種（エス&ジャッカロープ、ハルカ、ユノ、フータ、ムウ、シドウ、マヒル、カズイ、アマネ、ミコト、コトコ）
サイズ：（約）直径56mm
素材 ：紙、ブリキ
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/522?utm_source=press
https://x.com/AMNIBUS
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：support@amnibus.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元 株式会社 arma bianca
Web https://armabianca.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(C)ミルグラム管理委員会