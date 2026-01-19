オリオンビール×沖縄プロ野球キャンプ9球団公式コラボグッズ「Orion×PROFESSIONAL BASEBALL」2026年モデル発売
オリオンビール株式会社（本社：沖縄県豊見城市、代表取締役社長 兼 執行役員社長 CEO 村野 一）は、沖縄各地で行われるプロ野球春季キャンプシーズンにあわせ、プロ野球9球団とコラボレーションした公式グッズ「Orion×PROFESSIONAL BASEBALL」シリーズの2026年モデルを発売するとともに、「Orion×PROFESSIONAL BASEBALL POP UP SHOP」をサンエー浦添西海岸 PARCO CITY内にて開催いたします。
毎年多くのファンで賑わうプロ野球沖縄キャンプ。オリオンビールでは、現地を訪れる方はもちろん、テレビ越しに声援を送るファンの皆さまにも、より一体感のある“応援の時間”を楽しんでいただきたいという想いから、本シリーズを展開しています。
2026年モデルでは、沖縄で春季キャンプを実施する全9球団と公式にコラボレーション。ラインアップは、Tシャツ、フェイスタオル、ハンドタオル、アクリルキーホルダー、ステッカー、缶バッジ、前髪クリップ 等など多彩なアイテムを揃えました。各商品は、オリオンビールのブランドアイデンティティと各球団のロゴやモチーフを掛け合わせたデザインで、キャンプ地・沖縄ならではの高揚感と特別感を表現しています。応援する球団とともに、沖縄のキャンプシーズンをより深く楽しんでいただけるシリーズです。
また、サンエー浦添西海岸 PARCO CITY内にて開催する「Orion×PROFESSIONAL BASEBALL POP UP SHOP」では、各球団との公式コラボレーション商品の販売に加え、沖縄県（文化観光スポーツ部スポーツ振興課）が推進する「Baseball CAMP」事業との連携企画によって誕生した、「Baseball CAMP」ロゴ入りコラボTシャツを販売いたします。さらに、沖縄県との連携により制作されたかりゆしウェア初のプロ野球沖縄キャンプ限定ユニフォームをはじめとする関連アイテムの展示・販売や、各球団のキャンプ地となる市町村の紹介なども予定しており、野球を起点に沖縄の地域や文化の魅力を発信してまいります。
オリオンビールは今後も、プロ野球キャンプを通じて沖縄が持つ魅力や価値を高めるとともに、地域とともに歩むブランドとして、その魅力を広く発信してまいります。
商品概要
【Tシャツ】
■オリオン×球団 Tシャツ全7種 各3,850円（税込）
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/44607/table/247_1_fbbb3bfcbefe9c26afa90fa4a37fabfc.jpg?v=202601191051 ]
■オリオン×「Baseball CAMP」ロゴ Tシャツ 3,850円（税込）
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/44607/table/247_2_f724bc17f4406dabdbfa87b9d6d94746.jpg?v=202601191051 ]
【タオル】
■オリオン×球団 フェイスタオル全８種 各2,200円（税込）
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/44607/table/247_3_7f35062e7dee9f1544e9d57354f23b7e.jpg?v=202601191051 ]
■オリオン×球団 ハンドタオル全８種 各880円（税込）
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/44607/table/247_4_a286b89c657a6bfd7d27cc44991e85d9.jpg?v=202601191051 ]
【雑貨】
※アクリルキーホルダー、ステッカー、缶バッチ、前髪クリップについては、公式通販サイトにてデザインをご確認ください。
■オリオン×球団 アクリルキーホルダー全8種 800円（税込）
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/44607/table/247_5_f4f857745a4ae368c705cafdc1af678b.jpg?v=202601191051 ]
■オリオン×球団 ステッカー（ボール・ヤシ）全16種 各660円（税込）
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/44607/table/247_6_acdeaa30d7972b11db79c12134dd5090.jpg?v=202601191051 ]
■オリオン×球団 缶バッジ（缶1本・缶2本）全16種 各550円（税込）
[表7: https://prtimes.jp/data/corp/44607/table/247_7_4c353232e1c3103686c881cd0d4a0985.jpg?v=202601191051 ]
■オリオン×球団 アクリル前髪クリップ 全8種 800円（税込）
[表8: https://prtimes.jp/data/corp/44607/table/247_8_f624316b80838a6012cde8ebd15e95d0.jpg?v=202601191051 ]
【東京ヤクルトスワローズ グッズ各種】
■オリオン 東京ヤクルトスワローズ グッズ各種（Tシャツ、ハイブリッドフェイスタオル、キーホルダー、ステッカー）全4種 550円～（税込）
(C)Orion (C)H.N.F. (C)C.L.M. (C)YDB (C)中日ドラゴンズ
(C)HANSHIN TIGERS (C)HIROSHIMA TOYO CARP (C)️ヤクルト球団
■製造販売について
東京ヤクルトスワローズ商品は、オリオンビール株式会社と株式会社スペースエイジとのライセンス契約により製造販売している商品となります。
他8球団商品は、オリオンビール株式会社と株式会社フォーカートとのライセンス契約により、製造している商品になります。
【販売箇所】
■オリオンビール公式通販：期間：2/1（日）正午～
https://shop.orionbeer.co.jp/
■オリオンオフィシャルストア：期間：2/1（日）～
・オリオンオフィシャルストア 那覇（沖縄県那覇市安里1-2-21オリオンホテル那覇1F）
https://ryukyuorion.kenhotels.com/shop/
・オリオンオフィシャルストア モトブ（沖縄県国頭郡本部町148-1オリオンホテルモトブリゾート＆スパ3F）
https://www.okinawaresort-orion.com/orionshop/
■Orion×PROFESSIONAL BASEBALL POP UP SHOP：
・会場：サンエー浦添西海岸PARCO CITY 3Fグリーンゾーン（沖縄県浦添市西洲3-1-1）
・販売時期：2/3（火）～2/23（月）10時-20時
■沖縄県内キャンプ地各所
・東京ヤクルトスワローズ商品
会場：浦添キャンプ特設店舗、球団オフィシャルECサイト
期間：2/1（日）～2/28（土）
・読売ジャイアンツ/阪神タイガース/横浜DeNAベイスターズ/中日ドラゴンズ/広島東洋カープ/
北海道日本ハムファイターズ/千葉ロッテマリーンズ/東北楽天ゴールデンイーグルス 各商品
会場：各球団キャンプ特設店舗販 等
期間：2/1（日）～2/28（土）
※北海道日本ハムファイターズは2/23（月）まで
■沖縄県内土産店、量販店各所 期間：2/1（日）～
※販売箇所によって取扱商品が異なります。
※数量限定につき、品切れの場合がございます。あらかじめご了承ください。