【1/29（木）オフライン】楽天新春カンファレンス前日に交流！あのTEMUがECマスターズ会員向けに初登壇！ECマスターズ大新年会2026開催決定

楽天市場などモール出店企業向け会員制サポートサービス『ECマスターズクラブ』を運営する日本ECサービス株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役：清水将平）は、2026年1月29日(木)に「ECマスターズ大新年会2026(https://www.ec-masters.club/p/newyearevent2026?&traffic=elCgU)」をオフラインにて開催します。

本イベントには、世界90以上の国と地域でサービスを展開し、2026年に日本市場でのさらなるシェア拡大が予測されるECプラットフォーム「TEMU（テム）」が、ECマスターズ会員向けセミナーに日本で初めて登壇します。

開催の背景

2025年、EC業界は大きな転換点を迎えました。その象徴が、驚異的な成長で世界を席巻するECプラットフォーム「TEMU」の日本市場への本格参入です。2025年5月に日本企業の出店が開始されて以来、日経新聞の報道によれば「月1000社以上のペース」で国内事業者が参入し続けており、これはもはや無視できない巨大な潮流となっています 。

このように、TEMUは新しい顧客層との出会いを創出し、従来のECの常識を覆す購買行動を生み出しています。2026年は、この流れがさらに加速し、TEMUが国内シェアを大きく伸長させると予測されています。楽天ショップオーナーにとって、この巨大プラットフォームをいかに活用するかは、今後の事業成長を左右する重要な経営課題です。

そこで私たちは、毎年多くのEC事業者が集まる「楽天新春カンファレンス」の前日に、この最重要テーマについて、どこよりも早く、深く学べる場として「ECマスターズ大新年会2026」を企画しました。新年の今、ライバルに差をつけるための最速の情報を、あなたも集めませんか？

イベントの詳細

ECマスターズ大新年会は、楽天新春カンファレンスに合わせて全国のEC事業者様が一堂に会する貴重な機会です。EC業界における重要課題の一つである「利益管理」をテーマに、新ツールを初公開や、世界的なECプラットフォーム『TEMU』の最新戦略など、2026年のEC運営に不可欠な情報が満載です。懇親会では、成功事例を持つ会員様との交流も深められます。ぜひこの機会にご参加いただき、2026年のEC事業を飛躍させるためのヒントを見つけてください。

登壇者紹介

ec vision株式会社小野 稜太 氏（ec vision株式会社 代表取締役）

早稲田大学在学中にEC支援会社でインターンを経験し500社以上を支援し運営代行なども経験する。三越伊勢丹HD内でのSEを経て、EC支援会社に転職。創業初期メンバーとして2,000社以上のEC事業者サポート。セミナー参加人数は5,000名を超える。その後、独立し楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー受賞店舗を含む多数の有名店舗を支援。楽天グループ株式会社より依頼され中・上級者向けセミナー講師も務める。

Temu Japan株式会社細田 海斗 氏（ビジネス・ディベロップメント・マネジャー）

神奈川県茅ヶ崎市出身、1992年生まれ。関西外国語大学卒業、ノースカロライナ大学シャーロット校へ留学。2014年に楽天グループ株式会社へ入社し、ECコンサルタントとして延べ1,000社以上の企業を支援し、社長賞などを受賞。楽天退職後、国内スタートアップ企業で数多くの新規事業立ち上げを経験し、2021年にはTHECOO株式会社で東証グロース市場での上場を経験。その後、自身のECコンサルティング会社を設立し、EC企業支援に従事した後、国内ECプラットフォームを運営するスタートアップで部長として流通領域全般を統括。現在TEMUに入社し、日本企業のTEMU出店支援および運営支援を担当している。

Temu Japan株式会社李 萌萌 氏（シニア ビジネス・ディベロップメント・マネジャー）

2013年、新卒として楽天グループ株式会社に入社。約10年間にわたり、ECコンサルタントとしての業務を中心に、越境ECビジネスの立ち上げなど、幅広い分野に従事。 2023年に楽天グループ株式会社を退職後、中国ECモール「POIZON（得物）」の日本法人にてCountry Managerを務め、日本事業の立ち上げを2年間にわたり牽引。 現在はTEMUにてSenior Business Development Managerとして、日本企業のTEMUへの出店支援および運営支援を担当している。

清水 将平（日本ECサービス株式会社 / 株式会社ECXグループ 代表）

1975年生まれ。関西大学卒業後、株式会社ドリーム・トレイン・インターネット（DTI）にてサポート部門の責任者を務め、各専門誌でサポート満足度No.1を獲得。2003年に楽天株式会社に入社し、ECコンサルタントや多数の部署を兼務し、最大600店舗を担当。店舗のセキュリティ対策、受注・カード決済のAPI化、アフィリエイト推進、社員食堂など数々の事業に携わる。2007年からフリービット株式会社のCEO室、子会社DTIの営業部マネージャーを経て、2010年に独立。

ネットショップの会員制サービス「ECマスターズクラブ」を設立し、2023年11月に、グリニッジ株式会社と経営統合。ECXグループとして、楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2024受賞ショップの約50％58社を含む、5,000社以上にサービスを提供。

