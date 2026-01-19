レーザー測量×赤外線点検を現地で比較──“使える運用判断”を2時間で整理する無料実演セミナー｜2月4日（水）静岡・島田〔先着20名〕

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローンビジネスの最前線を支える株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之、以下「セキド」）は、株式会社ホバリング（本社：静岡県浜松市）と共催で、2026年2月4日（水）13時30分より静岡県島田市にて、測量向けドローン無料説明会「DJI Matrice 400 & Zenmuse L3／H30T 紹介実演セミナー」を開催いたします。

本実演会では、新型レーザー測量モジュール「DJI ZENMUSE（ゼンミューズ） L3」を用いた現地での実地計測を行い、実演後は会議室にて取得データの確認・解説までを実施します。さらに、防犯・警備・点検・鳥獣対策などで活用を検討されている方向けに、赤外線サーマルカメラ「ZENMUSE H30T」の実演・解説も行います。空中写真測量やレーザー測量を安全かつ効率的に行うための機材構成や運用イメージを、事例映像や取得データの確認を通じて体感いただけます。20名限定・事前申込制（先着順）となりますので、参加をご希望の方はお早めにお申し込みください。

測量・点検の導入判断に必要な“現地デモ＋データ確認”を2時間で整理

「カタログスペックだけでは判断しづらい」「現場で本当に使えるか不安」といった声に対し、現地での計測デモと取得データの確認を通じて、導入判断に必要なポイントを短時間で整理できる構成です。雨天時は一部内容を変更して実施します。

現場目線で「使える測量ワークフロー」を解説

本セミナーでは、測量向けドローン導入時に多く寄せられる「どの機体・センサーを選べば良いか」「写真測量とレーザー測量をどう使い分けるか」といった疑問に対し、実機を使った解説とデータ比較を通じて、導入判断に直結する解決策をその場でご確認いただけます。

産業用フラッグシップ機「MATRICE 400」と新製品「ZENMUSE L3」、携行性に優れた小型測量用ドローン「MATRICE 4E」の性能を紹介し、現行機からの更新や複数機種の組み合わせによる最適なシステム構成を、実務の流れに沿って解説。取得データはその場でご覧いただき、写真測量とレーザー測量の違いや、作業時間・精度・現場条件に応じた機種選定の考え方をわかりやすくお伝えします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xxBmqnh2b1Q ]

比較・相談・体験で、導入の不安を2時間でスッキリ解消

製品スペックだけでは見えない「現場で使えるかどうか」を重視し、以下のポイントを中心に解説します。

［参加メリット］

・ Zenmuse L3の現地計測で、レーザー測量の取得イメージを具体化

・ 実演後に取得データを確認でき、精度感・運用の勘所まで把握

・ Zenmuse H30Tの実演で、点検・防犯・鳥獣対策など赤外線活用の検討が進む

・ 小型モデル（Matrice 4 シリーズ等）の展示も含め、用途別の選定相談がしやすい

測量現場の課題を“見て・聞いて・体感”し、その場で解決の方向性を持ち帰っていただける構成です。

DJI Matrice 400 & Zenmuse L3/H30T 紹介実演セミナー in 島田 概要

開催日： 2026年2月4日（水）



時間 ： 13時30分～15時30分（受付：13時00分～）



会場 ： 島田市野外活動センター 山の家 多目的広場

〒427-0233 静岡県島田市身成48-3



参加費： 無料

定員 ： 20名（定員に達し次第締め切り）

対象者： ・レーザードローン測量を始めたい事業者

・建設・土木・測量事業者、建設コンサルタント事業者

・防犯・警備・点検などに赤外線カメラを導入されたい事業者

・既にドローンは導入しているが新型機の導入を検討されている事業者

・官公庁・自治体関係者、自治体への導入提案を検討されている事業者

・産業用ドローンの導入を前向きに検討されている事業者

内容 ： ・DJI Zenmuse L3による現地計測／解説

・DJI Zenmuse H30Tによる現地計測／解説

・データ解析結果、レーザー測量精度の説明

お申し込みはこちら（参加無料・先着20名）

▶ https://sekido-rc.com/?pid=189762186

※定員に達する前にお申し込みをおすすめします。最新測量機器の性能比較と導入相談を一度に行える、現場志向の実演セミナーです。業務導入を検討中の皆さまのご参加をお待ちしております。

［ メディア関係者の皆さまへ ］

当日はセミナーの撮影や、導入企業・講師へのインタビューが可能です。ご取材や記事化をご希望の方は、媒体名・撮影希望内容・インタビュー希望内容をお申し込みフォームよりお知らせください。

実演・紹介対象製品ラインナップ

・DJI MATRICE 400（産業用フラッグシップドローン）

高精度測量やインフラ点検、災害対応など幅広い業務を1台でこなす産業用フラッグシップドローン。最大59分の飛行時間と最大6kgのペイロードに対応し、Zenmuse L3／L2／P1など多様なセンサーモジュールを搭載可能です。送電線レベルの障害物検知を可能にする統合回転式LiDARおよびミリ波レーダーにより、安全性と作業効率を両立します。

https://sekido-rc.com/?pid=186940565

・DJI ZENMUSE L3（新製品 ハイスペックLiDARモジュール）

高精度LiDARシステムを搭載し、反射率10％の対象物に対しても最大約950mの測距が可能な長距離LiDARモジュール。デュアル100MP RGBマッピングカメラと高精度POSシステムにより、データ取得時間の大幅な短縮と高密度・高精度な点群データ取得を実現します。実演会では、検証データも公開予定です。

https://sekido-rc.com/?pid=189239755

・DJI ZENMUSE H30シリーズ（M400対応全天候型マルチセンサーカメラ）

広角カメラ・ズームカメラ・レーザー距離計・赤外線サーマルカメラ（H30Tのみ）・近赤外線（NIR）補助ライトを搭載し、最先端のインテリジェントアルゴリズムによって昼夜を問わず鮮明なデータを取得します。公共安全、エネルギー検査、水源保護、林業など、さまざまな業務を効率化します。

https://sekido-rc.com/?pid=183259198

・DJI MATRICE 4E（写真測量向け小型ドローン）

Matrice 4E は、測量やマッピング、土木建設、採掘などの空間計測用途向けに設計されています。4/3 CMOSとメカニカルシャッターを備えた広角カメラに加えて、中望遠／望遠カメラとレーザー距離計を搭載し、高効率かつ精密なドローン測量を実現します。

https://sekido-rc.com/?pid=184313004

・DJI MATRICE 4T（インフラ点検・災害対応小型ドローン）

広角／中望遠／望遠カメラとレーザー距離計、赤外線サーマルカメラ、近赤外線（NIR）補助ライトを搭載しています。電力・救命救助・公共安全・森林保全など、幅広い業界で、業務効率を改善し新たなドローン活用を進めます。

https://sekido-rc.com/?pid=186907999

・DJI D-RTK 3（高精度測位システム）

ベースステーションとして複数のドローンを同時にcmレベルで配置したり、リレーステーションとしてドローンの飛行範囲を拡張したりできます。ローバーステーションモードとDJI Enterpriseアプリ、またDJI Terraを組み合わせて、高精度航空測量アプリケーションの包括的なソリューションを実現し、安全で正確な操作が可能です。

https://sekido-rc.com/?pid=184344691

・DJI TERRA（写真解析ソフト）

周辺環境のデータを取り込んで分析し、可視化できる簡単操作のマッピングソフトウェアです。これにより、産業分野の専門家は業務現場の事例をデジタル資産へ変換できます。

https://sekido-rc.com/?pid=141980744

▶参加無料｜事前登録（先着20名） 約1分で登録完了（※入力内容によります）

https://sekido-rc.com/?pid=189762186

セキドはこれまで全国で1,950回以上のセミナー・イベントを開催し、延べ21,000名以上が参加しています。本イベントもその実績を踏まえ、現場ニーズに基づいた実用的な体験をご提供します。

ドローンを使った効率化がわかる無料セミナー／イベント開催中

セキドでは、ドローンの業務活用や映像・点検・測量などの最新技術を実体験いただける無料セミナー・実演会を全国で開催しています。業務効率化・人手不足解消・助成金活用など、課題解決につながる最新情報をご提供しています。

今後の開催予定はこちらからご確認いただけます：

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)

【セキドについて】

日本国内において 45,000社以上の企業や官公庁と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社である株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、研究・開発を進めています。

［セキド 産業用ドローン相談窓口］

https://sekidocorp.com/industry/

東京都港区西新橋2丁目35番5号

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 10:00～17:30

［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/

［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/

［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/

＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

お問い合わせフォーム：

https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 11:00～17:00