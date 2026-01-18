大人気恋愛バラエティ番組に参加のシンディが会社設立！世界一周の旅と持病を経て辿り着いた答え

株式会社SENPAI GUIDE

大人気恋愛バラエティ番組『バチェラー・ジャパン シーズン4』への参加で注目を集めたシンディこと桑原茉萌が、株式会社SENPAI GUIDEを設立。

日本と世界をつなぐ窓口を目指し、日本文化を発信する想いを込めて振袖姿で撮影

18歳の頃、30cm、３kgに及ぶ卵巣被様嚢腫が発見され、手術を経験。

一度は生死を彷徨い、その後も定期検診が欠かせない生活を送りながら、さらに子宮頸癌異形成、甲状腺機能低下症（橋本病）といった複数の持病と向き合ってきた。

2022年には自身のSNSで病気について公表し、同じ病や生き方に悩む女性の希望になれればと、講演活動や執筆活動にも取り組んでいる。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3sBkPHDy-u8 ]

病気を告白した動画は、これまでに20万回以上再生されている。

【URL】https://www.youtube.com/watch?v=3sBkPHDy-u8

タレント活動を行いながらも、26歳のときに1年間の世界一周バックパッカーの旅に挑戦。

6大陸、40カ国以上を巡り、世界各地で出会う人々とのコミュニケーションを重ね、

病と旅という人生の大きな転機を経て、その旅で気づいたことは

「観光地ではなく、出逢う人こそがその国の思い出をつくる」ということだった。

そして、出逢う人こそがその国の思い出をつくる信念に辿り着いた。

高校卒業後、人生初めての社会人経験であるバスガイドとしての経験や、現在のタレントや浅草観光大使としての活動、そして世界一周や海外競馬の経験を活かし、観光・教育・エンターテインメントの枠を越えて、出逢いと経験を軸にした新しい体験価値を生み出すことを目指す。

世界各地での出逢いや経験を記録した、1年間の世界一周旅の一部

■ 設立の背景｜「孤独でもいい」と思い込んでいた人生から、「共有こそが人生を彩る」という考えへの変化

幼少期から大人になるまで、どの環境に身を置いてもいじめを経験してきた彼女は、

「人に頼らず、ひとりで生きていけばいい。その方が楽だ」

そう自分に言い聞かせるように生きてきた。

その価値観を大きく変えたのが、26歳で決行した1年間の世界一周バックパッカーの旅だった。

旅の途中、世界各地で出会った人々に「What’s your dream?」と問いかけ、生き方や悩み、夢を聞いて周った。

言葉も文化も異なる中で交わした「人生の物語」は、観光地そのもの以上に心に残り、

「人生は、誰と何を共有するかで、どれだけ彩られるかが決まる」と実感するようになった。

また、日本を実際に訪れた外国人旅行者の声にも耳を傾ける中で、

「日本は素晴らしい国である一方、必ずしも期待値以上の体験が提供できていないのではないか」

という課題にも気づいた。

その結果、「もし自分が、彼らが最初に出会う日本人になれたなら、期待を超える価値と思い出を届けられるのではないか」と考えるようになった。

さらに、日本に留学していたポーランド人のアメリア・ガイェクとの出逢いも、彼女の人生観を大きく変えた。

「茉萌ちゃんみたいには、どうやったらなれるの？ 私もそうなりたい」

その言葉をきっかけに、ファンや多くの人から愛という魔法をかけてもらい、

自分自身がシンデレラのように人生を変えることができたのなら、

次は自分が誰かの魔法使いと化し、夢を見る女の子たちを“シンデレラにする側”に周りたい。

そう考えるようになり、

「チームをつくりたい。一緒に世界に輪を広げられる仲間が欲しい」

という想いが芽生え、起業を決意した。

ポーランド人のアメリア・ガイェク（左）と代表：桑原（右）

■ 日本語先輩立ち上げ

世界一周の旅の途中、桑原はポーランド出身で日本語能力試験（JLPT）N1を取得し、7カ国語をネイティブレベルで使いこなせるアメリア・ガイェクとともに、世界の言語を「楽しく学ぶ」ことをコンセプトとしたSNSアカウント 日本語先輩（@nihongo__senpai）を立ち上げ、開設から約1年という短期間ながらSNSの総フォロワー数は25万人を獲得。

テーマ：「私たちはあなたの先生ではなく“先輩”。だから、友達になろう」

教える側・教えられる側という上下関係ではなく、「同じ目線で学ぶ仲間」というスタンスで、

独自のリズムを用いた学習動画や、日常会話をベースにしたコンテンツを発信し、注目を集めている。

開設から約1年という短期間ながら、SNSの総フォロワー数は25万人を獲得し今も勢いは止まらない。

楽しさと実用性を両立した語学コンテンツとして、国内外から圧倒的支持を得ている。

また桑原は、「日本語先輩」アカウントの運営にとどまらず、アメリア個人のSNSアカウントのコンサルティングも担当。

戦略設計からブランディング、コンテンツ企画までを手がけ、同アカウントをフォロワー7万人規模のアカウントへと成長させた。

学校生活での先輩をテーマに掲げる

【日本語先輩SNS】

Instagram https://www.instagram.com/nihongo__senpai/

TikTok https://www.tiktok.com/@nihongo__senpai

Youtube https://www.youtube.com/@nihongo__senpai

【アメリアSNS】

Instagram https://www.instagram.com/am333li444/

TikTok https://www.tiktok.com/@am333li444

■ 事業コンセプト｜SNSが発達した時代だからこそ、リアルで会える価値を追求する。人がその国の“物語”になる時代へ

株式会社SENPAI GUIDEのメインテーマは、

「観光地ではなく、出逢う人がその国の思い出をつくる」 という考え方である。

このコンセプトの背景には、代表・桑原自身の旅の経験と、パートナーであるアメリア・ガイェクの原体験がある。

世界各国を巡る中で桑原は、場所や観光名所よりも、そこで出逢った人の言葉や生き方こそが、

旅の記憶を最も鮮やかに残すことを、肌で実感してきた。

さらに、アメリアの言葉によって、もう一つの大切な気づきを得ることになる。

日本を心から好きでありながら、

「想いを共有できる仲間がいない」

「好きなことを、好きだと言える場所がない」

そう感じていた彼女の姿を通して、想いを分かち合える相手がいるかどうかが、

人生の彩りを大きく左右するという事実に気づかされた。

アメリアは、日本を好きだと表現したことでバカにされた経験から、

日本語を学んでいることを約7年間隠していた過去があることを、自身のSNSでも語っている。

【URL】https://www.instagram.com/reel/DKCKqtOCl5V/

※本画像は、アメリア本人が自身の実体験について語ったInstagram投稿（動画）の一部です。

本人の同意を得たうえで掲載しています。

こうした孤独や寂しさの原体験から、

「世界中に、同じ想いを抱える人が少しでもいなくなる場所をつくりたい」

「好きなことを、好きだと言っていい世界をつくりたい」

という想いが生まれ、SENPAI GUIDEの構想へとつながっていった。

桑原にとって、世界一周は人生の「到達点」ではなく、『出発点』だった。

世界一周をした、という事実そのものよりも重要だったのは、

その経験を、次に何へつなげるのかという問いだった。

旅の中で出逢った人々の人生、価値観、言葉、そして心を動かされた瞬間。

それらを「自分だけの思い出」で終わらせるのではなく、

次は誰かの人生が動き出す“きっかけ”として循環させたい。

そうした想いが、SENPAI GUIDEの構想をより明確なものにしていった。

現代は、AIやSNSの進化により、世界中の情報や人と瞬時につながれる時代である。

しかし一方で、「本音を共有できる相手」「心が通う出逢い」「記憶に残る温度のある体験」は、

むしろ希少になりつつある。

だからこそ同社は、人と人が実際に会うことでしか生まれない“リアルな出逢い”の価値。

アナログだからこそ生まれる感情や物語を、あえて大切にしていく。

AIがどれだけ進化しても、

人の心を動かすのは、誰かの言葉、表情、ぬくもり、そして「出逢い」そのものである。

SENPAI GUIDEは、効率や最適化の先にある、人と人が実際に会うことでしか生まれない体験を、

あらためて世の中に届けていく存在でありたいと考えている。

これらの経験から、

「出逢う人が、その国の思い出をつくる」

というコンセプトを掲げている。

国籍や言語、立場を越えて、

「好きなことを、好きだと言える」

「想いを、自由に共有できる」

そんな居場所とつながりを生み出すことを使命とし、リアルな出逢いを通じて、

人と人が物語を紡いでいく新しい体験のかたちを提案していく。

日本を背負い、世界へ跳ぶ

■ 代表メッセージ

私が“シンディ”と名乗ることを決めたのは、2019年のことでした。

幼い頃からプリンセスの物語が好きだった私は、

シンデレラのある言葉に、強く心を打たれました。

「女の子が身につけるべき一番大切なものは、自信よ。」

誰かに選ばれるのを待つのではなく、

自分自身の人生を、自分で信じて歩いていく。

その言葉は、当時の私に勇気を与え、

「自分だけのシンデレラストーリーをつくろう」と決意するきっかけになりました。

そこから私は、

桑原茉萌としての人生と、シンディとしての人生、

ひとりで二役の人生を楽しんで生きています。

ファンの皆さんや、多くの方々から

愛という魔法をかけてもらい、

私の人生は、まるでシンデレラの物語のように大きく変化しました。

桑原茉萌だけでは出会えなかった世界も、

シンディという存在があったからこそ、

心から楽しみ、挑戦することができています。

また、この名前を持ったからこそ、

海外に通じる仕事に挑戦できるようになったと感じています。

自分が思い描く世界は、必ず良い方向へ進んでいく。

私は、そう信じています。

かつての私のように、人生に悩んでいる女の子。

新しい一歩を踏み出したいけれど、ひとりでは怖い女の子。

そんな誰かの人生が、

きらっと輝く瞬間をつくりたいです。

そして、次のシンデレラを、たくさん生み出していきたいと本気で思っています。

「奇跡は、待つ人ではなく、信じて動いた人に起きる。」

これまでに経験してきたこと、

流してきた涙や、遠回りや、失敗のすべてに、

意味があったと、私は信じています。

どんな出来事も、今の自分、そしてこれからの自分をつくる糧になる。

そのことを、私自身の生き方で証明していきたいです。

私は今、新しい挑戦と、新しい物語を、

また一歩ずつ歩みはじめました。

私は決して完璧ではありません。

正直な話をしてしまえば、できないことも、苦手なことも、たくさんあります。

だからこそ、仲間とともに、

それぞれの個性を生かしながら、チームで未来をつくっていきたいと思っています。

人生を変えたいと思っている女の子。

新しい挑戦をしてみたい女の子。

そして、誰かの夢を一緒に応援したいと願うすべての人へ。

ぜひ一緒にそんな未来をつくりませんか？

私がそうだったように、

「自分に合う場所は、必ずどこかにある」

あなたにとってのガラスの靴になれる存在でありたいと思っています。

次のシンデレラが生まれる、その瞬間のきっかけを

私はこれからも、出逢いと経験を力に物語を紡ぎ続けていきます。

この文章をみて

ドキッとした未来のシンデレラへ

InstagramへのDMをお待ちしております。

株式会社SENPAI GUIDE

代表取締役

桑原茉萌（シンディ）

講演活動中の一枚

※代表・シンディ（桑原茉萌）の過去の歩みやプロフィール詳細は下記ページをご覧ください。

https://all-cardy.com/cindy-story

【シンディSNS】

Instagram https://www.instagram.com/cindystory__/

TikTok https://www.tiktok.com/@cindystory__

Amebaブログ https://profile.ameba.jp/ameba/cindystory/

YouTube https://www.youtube.com/@cindystory0619

X https://twitter.com/cindystory__

Threads https://www.threads.com/@cindystory__?hl=ja

■ 事業内容（定款より）

株式会社SENPAI GUIDEは、以下の事業を展開していく。

1. 観光ツアーの企画・運営、旅行者向けガイド、宿泊施設、飲食店、古民家・民泊施設の運営

2. 日本語教育および外国語教育の教室・オンライン講座の企画・運営、教材・キャラクター等の企画・制作・販売

3. モデル、タレント、インフルエンサー等のマネジメント・育成、テレビ・雑誌・インターネット等への出演・執筆活動

4. 広告宣伝、広報・PR案件の企画・制作・運営、アフィリエイト、インターネット広告、物品販売

5. 海外・国内留学支援、エージェント業務、オンラインサロン、講演会、イベント等の企画・運営

6. 上記に附帯関連する一切の事業

■ 会社概要

会社名：株式会社SENPAI GUIDE

代表取締役：桑原 茉萌

設立：2025年11月25日

所在地：〒150-0044 東京都渋谷区円山町5番3号 MIEUX渋谷ビル8階

お問い合わせ：senpai_guide@senpai-guide.com

事業内容：

観光事業、教育事業

タレント・インフルエンサーマネジメント

PR・広告、留学支援、イベント企画 等

インバウンド観光企画・VIPツアー

外国人向け日本語レッスン／日本文化体験

SNSプロモーション・観光PR

企業・自治体向けインバウンド戦略支援

EC事業（日本語×旅×カルチャーの商品企画・販売）

多言語MC・イベント出演

インバウンド向けイベント企画