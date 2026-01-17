2026年1月16日(金)より、Luminaria Production 『るみぷろ』POP UP SHOPがSHIBUYA TSUTAYA 6階 IP書店で開催決定！！
**株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社⻑：⼤井 基⾏、以下ClaN）は、2026年1月16日(金)から2026年2月12日(木)までの期間限定で、Luminaria Production 『るみぷろ』のPOP UP SHOPを、SHIBUYA TSUTAYA 6階 IP書店で開催することをお知らせします。**
**今回のPOP UP SHOPは「サイバーパンク」をテーマに展開。1期生に加え、本イベントより2期生メンバーの参加が決定しました！ 会場では新規描き下ろしイラストグッズ使用したTシャツ・デスクマットなどファン必見のラインナップが勢揃いします。 さらに店内では、ここでしか聞けない店内放送アナウンスや、等身大パネルの設置など、本企画ならではのスペシャルコンテンツも登場予定です。1期生・2期生が勢揃いする“るみぷろ”の新たな魅力を、ぜひ会場でご体感ください！**
開催概要
【開催場所】SHIBUYA TSUTAYA 6階 IP書店東京都渋谷区宇田川町21-6 QFRONT【開催時期】2026年1月16日(金)～2月12日(木)【営業時間】9:00-21:00
「Luminaria Production（るみぷろ）」について
「Luminaria Production（るみぷろ）」「Luminaria Production」は、“タレント一人ひとりの才能を最大限に引き出し、その輝きをバーチャル世界に広げる”をビジョンに掲げ、音楽・ゲーム・エンターテインメントの枠を超えた活動を通して、新しい世界を切り拓くVTuberたちを支援するプロダクションです。- 公式サイト：https://luminaria-pro.com/- 公式X：https://x.com/Lumipro_ofc- 運営会社：株式会社エルツリー（https://eltree.co.jp/）
グッズ情報
**■等身アクリルスタンド 各種2,200円(税込)**
【種類】全6種【サイズ】本体:W70×H140mm以内、台座:W50×H50mm以内【素材】アクリル
**■ミニキャラアクリルスタンド 各種1,320円(税込)**
【種類】全6種【サイズ】本体:約H80×W80mm以内、台座:W50×H50mm以内【素材】アクリル
**■トレーディング缶バッジ（ランダム） 550円(税込)**
【種類】全12種／ランダム【サイズ】約φ57mm【素材】紙、ブリキ
**■トレーディングアクリルキーホルダー（ランダム12種） 880円(税込)**
【種類】全12種／ランダム【サイズ】約H60×W60mm以内【素材】アクリル
**■トレーディングクリアカード（ランダム18種） 550円（税込）**
【種類】全18種／ランダム【サイズ】約H63×W89mm【素材】PP※この商品は1月18日（日）より販売開始となります。
**■アクリルブロック 3,300円(税込)**
【種類】全1種【サイズ】約W148×H100×D20mm【素材】 アクリル
**■Tシャツ 4,400円(税込)**
【種類】全1種【サイズ】M・L・XLサイズ【素材】 綿
**■デスクマット 4,400円(税込)**
【種類】全1種【サイズ】約W600×H300mm【素材】ポリエステル、ゴム
**■マグカップ 1,980円(税込)**
【種類】全1種【サイズ】約φ82mm×H95mm【素材】 陶磁器
購入特典
■対象商品：1会計2,200円(税込)以上購入ごとに、ノベルティ「オリジナルポストカード」をランダムで1枚プレゼント！・第1弾：2026年1月16日（金）～1月29日（木）
・第2弾：2026年1月30日（金）～2月12日（木）
【対象商品】本POP UP SHOPで販売する『るみぷろ』全グッズ※特典の数には限りがございます。あらかじめご了承下さい。
関連情報
**■アカウント情報：**蒼唯みなと公式X：https://x.com/_Aoi_MinatoYouTube：https://www.youtube.com/@Lpro-AoiMinato姫守ほたる公式X：https://x.com/HimemoriHotaruYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lpro-HimemoriHotaru迷宮りんね公式X：https://x.com/maimiya_rinneYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lpro-MaimiyaRinne堕天みろ公式X：https://x.com/Ochite_MiroYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lpro-OchiteMiro恋宵りあ公式X：https://x.com/Koyoi_RiaYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lpro-KoyoiRia霞翠ひびき公式X：https://x.com/_Kasumi_HibikiYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lpro-KasumiHibiki