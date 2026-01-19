一般社団法人日本ゴールボール協会

一般社団法人日本ゴールボール協会（所在地：東京都港区、会長：梶本美智子）は、沖縄県立沖縄盲学校（所在地：沖縄県、校長：新垣ゆかり）と、「ゴールボールを起点としたスポーツコミュニティ実現に向けた包括連携協定」を締結いたしましたので、お知らせいたします。

教育機関との連携を通じ、ゴールボールを中心としたパラスポーツの普及、情報発信、体験機会の創出を図り、誰もがいつでも・どこでもスポーツに親しめる共生社会の実現を目指します。

＜アソシエイツ・プログラム設立の背景＞

ゴールボールは、視覚に障害のある人々のために生まれたパラスポーツであり、「音」と「静寂」を武器に戦う、戦略性の高い競技です。

日本ゴールボール協会ではこれまで、「ゴールボールって何？」「どこで体験できるの？」という声に向き合いながら、競技の普及と環境整備に取り組んできました。

こうした課題に向き合い、ゴールボールを起点とした共生社会づくりを進めるため、自治体・教育機関・研究機関などが“スポーツコミュニティの一員“としてつながる「アソシエイツ・プログラム」を立ち上げました。

沖縄県立沖縄盲学校は、本プログラムの理念にご賛同いただき、参画いただくことになりました。

＜協定の概要と連携内容＞

本協定は、協賛金や金銭的負担を伴わない連携協定とし、主に以下の取り組みを推進してまいります。

＜今後の展望＞

- ゴールボールおよびパラスポーツに関する情報の共有・発信- 体験会・講習会等の開催および広報連携- 教育現場と地域をつなぐスポーツコミュニティづくり

日本ゴールボール協会は、自治体・教育機関・地域団体との連携を拡大し、全国へとゴールボールの輪を広げ、誰もがスポーツに親しめる環境づくりを進めてまいります。

ゴールボールを知ること、体験すること、支えること。その一つひとつが、共生社会への確かな一歩になると信じています。