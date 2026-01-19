寿司といったら…まぐろ！小僧寿しでは、お得においしい【まぐろ】をお腹いっぱい楽しんでいただけるように『超まぐろ寿しフェア』を1月19日(月)～平日限定開催します！
KOZOホールディングス株式会社
寿しといえば…【まぐろ】！小僧寿しでは、お得においしい【まぐろ】をお腹いっぱい楽しんでいただけるように平日限定企画！『超まぐろ寿しフェア』を開催いたします！◆販売日：1月19日(月)～1月23日(金)
《販売概要》 商品名 / 価格
※一部地域・店舗により未実施の場合や、内容・金額が異なる場合がございます。
※各店舗の準備数が無くなり次第終了となります。
※写真はイメージです。実際の提供容器と異なります。
「超まぐろ寿し」
1,150円！(税込1,242円)
『超とろまぐろ寿し』
1,390円！(税込1,501円)
KOZOホールディングス株式会社の子会社である株式会社小僧寿しは、持ち帰りすし店「小僧寿し」にて、1月19日(月)～1月23日(金)の期間限定で『超まぐろ寿しフェア』を開催します。（※店舗により未実施の場合がございます）
『超まぐろ寿しフェア』のご紹介
程よくのった脂が楽しめる、店内切りつけの【南まぐろ中とろ】入り！小僧寿しだからこそ実現できた圧倒的コスパを誇るイチオシ商品です♪
【まぐろ】好きさんはもちろん！お子様からご高齢の方まで、幅広い世代にご満足いただける、『超まぐろ寿しフェア』！！この機会に是非！小僧寿しのお寿しをご賞味ください。
フェア詳細に関するURL：https://x.gd/HPbvYm
【会社概要】
株式会社小僧寿し
東京都中央区日本橋蛎殻町 1-5-6 盛田ビルディング 6Ｆ
代表取締役社長 森下 將典