ONLYOFFICEデスクトップエディターがLinux ARM環境に対応

オープンソースオフィススイート「ONLYOFFICE」を提供するAscensio System Pte. Ltd（シンガポール）は、無料のデスクトップアプリケーション「ONLYOFFICEデスクトップエディター」のLinux ARM対応版の提供を開始しました。Ubuntu、Fedora、OpenSUSEをはじめとする主要なLinuxディストリビューションのARM64環境で、ネイティブ動作によるオフィス文書の作成・編集が可能になります。

背景

ARMベースのLinuxデバイスは、省電力性能と優れたバッテリー持続時間、静音設計、高速な起動性能などの特長から、ビジネスや教育現場での採用が拡大しています。こうしたデバイスでネイティブに動作するオフィススイートへの需要に応え、ONLYOFFICEはLinux ARM環境でも完全な機能を提供するデスクトップエディターをリリースしました。

詳細とインストール方法については、公式ブログ記事(https://www.onlyoffice.com/blog/ja/2026/01/onlyoffice-desktop-editors-available-for-linux-arm)をご覧ください。

主な特長

・ネイティブARM64対応：エミュレーションではなく、ARM64アーキテクチャでネイティブに動作し、安定したパフォーマンスを実現

・完全なオフライン編集機能：インターネット接続なしでも、文書、スプレッドシート、プレゼンテーション、PDF、フォームの作成・編集が可能

・豊富なファイル形式対応：DOCX、XLSX、PPTX、ODT、CSV、PDFなど、主要なオフィスファイル形式を完全サポート

・プラグインとAI機能の利用：DeepL、LanguageTool、draw.io、Jitsiなどのプラグインに加え、組み込みAIツールとAIエージェントによる文書要約、翻訳、テキスト書き換え、自然言語でのドキュメント操作が利用可能

・クラウドプラットフォーム連携：ONLYOFFICE DocSpace、Nextcloud、ownCloud、Seafile、Liferay、Moodleなどのクラウドサービスとの接続にも対応

・セキュリティ機能：パスワード保護、透かし、デジタル署名によるファイルの保護機能を搭載

対象ユーザー

価格・提供形態

- ARMアーキテクチャのLinuxデバイスを業務で使用する企業・組織- 省電力性能を重視するモバイルワーカー- オープンソース環境でオフィス文書を扱う開発者・教育機関- プライバシーを重視し、オフラインでの文書作業を必要とするユーザー

ONLYOFFICEデスクトップエディターは無料でオープンソースです。ダウンロードページから直接入手できます。

ONLYOFFICEについて

無料デスクトップ版を入手 :https://www.onlyoffice.com/ja/download-desktop

ONLYOFFICEは、Ascensio System SIA（ラトビア）が開発するオープンソースのオフィススイートです。文書、スプレッドシート、プレゼンテーション、PDF、フォームの作成・編集・共同作業を1つのプラットフォーム上で提供します。Web、デスクトップ、モバイルに対応し、企業・教育機関・政府機関を中心に世界中で利用されています。

