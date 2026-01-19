「あんバタサン」や「三方六」でおなじみ、

北海道で創業78年の老舗菓子屋・柳月では、

毎年女性に大好評のイベント「幸せのショコラコレクション」を開催中です。

柳月パティシエの想いが込められた彩り豊かなチョコレート菓子から、

今年一番のおすすめを厳選した「オペラ」セットをお届けします。





1月21日(水)発売、さらに5日間限定でうれしい送料無料です。

濃厚な北海道ショコラを全国の皆さまへお届けします。

寒い冬の癒やしにどうぞお楽しみください。





送料無料「オペラ」セット





冬の「オペラ」セットは3種のショコラ入り、

「オペラ」「三方六の小割 冬の濃厚ショコラ～キャラメリッチ～」

「ソシソン・ショコラ」の個性豊かなセットです。





「オペラ」セット





1.オペラ

「オペラ」は、珈琲風味とチョコレートのマリアージュを楽しむ

世界中で愛されているケーキです。

柳月の「オペラ」は食感のアレンジがこだわり。

コーヒークリーム部分に、クッキーやくるみもプラスして、

食感も楽しんでいただける贅沢な味わいとなりました。

コーヒーはキリマンジャロパウダーを使用。

爽やかな風味と深いコクをお楽しみいただけます。

「オペラ」の名前の由来は諸説ありますが、チョコ好きなフランスオペラ座の

プリマドンナのためにつくられたともいわれています。

この冬、優雅でリッチな味わいをどうぞお楽しみください。





オペラ





2.冬の定番：三方六の小割 冬の濃厚ショコラ～キャラメリッチ～

柳月の代表銘菓「三方六」の中でも、一番濃厚な冬仕立てのバウムクーヘンです。

ひと口食べると、驚くほどに濃厚で、まるでガトーショコラのような味わい。

職人が寒い冬の季節にマッチするような濃厚さにこだわり、

限界までカカオを練り込み、何度も試作を重ねました。

バウムクーヘンとは思えないほど、ずっしりとした食感と濃厚な味わいで、

毎年、バレンタインバウムとしても親しまれています。





三方六の小割 冬の濃厚ショコラ





3.ソシソン・ショコラ

「ソシソン・ショコラ」はフランス生まれの長いショコラで

お好きな厚さに切って味わえるのがお楽しみポイントです。

濃厚なガナッシュにマカダミア、ピーカンナッツ、マシュマロ入り。

雪をイメージしたまわりの粉糖の中には、

フランスの「ゲランドの塩」もきかせて塩気のアクセントもプラスしました。

甘みと塩気のハーモニーも後を引く美味しさで、

直営店では毎年買いだめをするお客様も多い大人気商品です。





ソシソン・ショコラ





寒い季節にぴったりな濃厚なショコラ三昧！

柳月の「オペラ」セットは寒い冬の癒やしにも、

バレンタインにもおすすめです。





【商品名】 「オペラ」セット

【価格】 1セット 4,000円(税込)

【販売期間】1月21日(水)～1月25日(日)

【送料無料】送料無料でお届けします。

【商品内容】オペラ×1、ソシソン・ショコラ×1、

三方六の小割 冬の濃厚ショコラ～キャラメリッチ～5本入×2





【柳月オンラインショップURL】： https://www.ryugetsu.co.jp/i/02988?ad_key=cc21099ae7fe21f95b946bac63e6d361





【柳月コールセンター】0120-25-5566(通話料無料) 午前9時～午後6時

※通販限定企画となりますので、柳月直営店では受注していません。

「幸せのショコラコレクション2026」電子カタログ： https://my.ebook5.net/ryugetsu1947/vUzkzb/





【柳月について】

柳月(本社：北海道帯広市、代表取締役社長：田村 英祐)は、

北海道・十勝発祥、創業78年の老舗和洋菓子屋です。

北海道や十勝の素材をふんだんに使い、朝ドラで注目の「あんバタサン」や、

半世紀以上のロングセラー「三方六」など、数々のお菓子をお届けしています。

https://www.ryugetsu.co.jp/





北海道・十勝の柳月スイートピア・ガーデン