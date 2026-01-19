濃厚な北海道ショコラをお届け。バレンタインにもおすすめ。柳月「オペラ」セットが1月21日(水)発売！～5日間限定でうれしい送料無料～
「あんバタサン」や「三方六」でおなじみ、
北海道で創業78年の老舗菓子屋・柳月では、
毎年女性に大好評のイベント「幸せのショコラコレクション」を開催中です。
柳月パティシエの想いが込められた彩り豊かなチョコレート菓子から、
今年一番のおすすめを厳選した「オペラ」セットをお届けします。
1月21日(水)発売、さらに5日間限定でうれしい送料無料です。
濃厚な北海道ショコラを全国の皆さまへお届けします。
寒い冬の癒やしにどうぞお楽しみください。
送料無料「オペラ」セット
冬の「オペラ」セットは3種のショコラ入り、
「オペラ」「三方六の小割 冬の濃厚ショコラ～キャラメリッチ～」
「ソシソン・ショコラ」の個性豊かなセットです。
「オペラ」セット
1.オペラ
「オペラ」は、珈琲風味とチョコレートのマリアージュを楽しむ
世界中で愛されているケーキです。
柳月の「オペラ」は食感のアレンジがこだわり。
コーヒークリーム部分に、クッキーやくるみもプラスして、
食感も楽しんでいただける贅沢な味わいとなりました。
コーヒーはキリマンジャロパウダーを使用。
爽やかな風味と深いコクをお楽しみいただけます。
「オペラ」の名前の由来は諸説ありますが、チョコ好きなフランスオペラ座の
プリマドンナのためにつくられたともいわれています。
この冬、優雅でリッチな味わいをどうぞお楽しみください。
オペラ
2.冬の定番：三方六の小割 冬の濃厚ショコラ～キャラメリッチ～
柳月の代表銘菓「三方六」の中でも、一番濃厚な冬仕立てのバウムクーヘンです。
ひと口食べると、驚くほどに濃厚で、まるでガトーショコラのような味わい。
職人が寒い冬の季節にマッチするような濃厚さにこだわり、
限界までカカオを練り込み、何度も試作を重ねました。
バウムクーヘンとは思えないほど、ずっしりとした食感と濃厚な味わいで、
毎年、バレンタインバウムとしても親しまれています。
三方六の小割 冬の濃厚ショコラ
3.ソシソン・ショコラ
「ソシソン・ショコラ」はフランス生まれの長いショコラで
お好きな厚さに切って味わえるのがお楽しみポイントです。
濃厚なガナッシュにマカダミア、ピーカンナッツ、マシュマロ入り。
雪をイメージしたまわりの粉糖の中には、
フランスの「ゲランドの塩」もきかせて塩気のアクセントもプラスしました。
甘みと塩気のハーモニーも後を引く美味しさで、
直営店では毎年買いだめをするお客様も多い大人気商品です。
ソシソン・ショコラ
寒い季節にぴったりな濃厚なショコラ三昧！
柳月の「オペラ」セットは寒い冬の癒やしにも、
バレンタインにもおすすめです。
【商品名】 「オペラ」セット
【価格】 1セット 4,000円(税込)
【販売期間】1月21日(水)～1月25日(日)
【送料無料】送料無料でお届けします。
【商品内容】オペラ×1、ソシソン・ショコラ×1、
三方六の小割 冬の濃厚ショコラ～キャラメリッチ～5本入×2
【柳月オンラインショップURL】： https://www.ryugetsu.co.jp/i/02988?ad_key=cc21099ae7fe21f95b946bac63e6d361
【柳月コールセンター】0120-25-5566(通話料無料) 午前9時～午後6時
※通販限定企画となりますので、柳月直営店では受注していません。
「幸せのショコラコレクション2026」電子カタログ： https://my.ebook5.net/ryugetsu1947/vUzkzb/
【柳月について】
柳月(本社：北海道帯広市、代表取締役社長：田村 英祐)は、
北海道・十勝発祥、創業78年の老舗和洋菓子屋です。
北海道や十勝の素材をふんだんに使い、朝ドラで注目の「あんバタサン」や、
半世紀以上のロングセラー「三方六」など、数々のお菓子をお届けしています。
https://www.ryugetsu.co.jp/
北海道・十勝の柳月スイートピア・ガーデン