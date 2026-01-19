株式会社バンダイ トイ事業部は、新たなヒーローが活躍する特撮シリーズ「PROJECT R.E.D.」の第1弾作品となる新番組『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』に登場するなりきりアイテム「DXギャバリオントリガー」(7,480円・税10％込／6,800円・税抜)を2026年2月14日(土)に、全国の玩具店、百貨店・家電量販店の玩具売り場、インターネット通販などで販売開始します。(発売元：株式会社バンダイ)

また、対象の店舗で参加できる「無料でグッズがもらえるあいことばキャンペーン」「早期購入キャンペーン」を2026年2月14日(土)から開始します。





新番組『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』(2026年2月15日(日)～毎週日曜午前9時30分よりテレビ朝日系にて放送開始)は、かつて放送され人気を博した『宇宙刑事ギャバン』（1982～1983年）の革新性を受け継ぎつつ、最新の映像表現と演出手法により世界観をゼロから構築した、まったく新しいストーリーです。





※商品詳細ページ： https://toy.bandai.co.jp/series/sentai/topics/detail/4408/





DXギャバリオントリガー

DXギャバリオントリガー_ロボモード

DXギャバリオントリガー_宇宙船モード





■変身武器＆スペースシップ＆ロボ！3モード変形が楽しめる「DXギャバリオントリガー」

「DXギャバリオントリガー」はギャバンが使用する変身アイテムで、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の「DXテガソード」で好評だったなりきり＝ロボをさらにパワーアップさせ、なりきり＝ロボ＝スペースシップの3モードで遊ぶことができるメインアイテムです。

なりきり遊びでは、各ギャバンに蒸着できる電池型アイテム「エモルギア」の天面パーツを押し込んで絵柄をチェンジ＆ギャバリオントリガー本体にセット、トリガーを引くことで番組演出さながらの「蒸着」遊びを楽しむことができます。さらにセットした状態でもう一度エモルギアの天面パーツを押し込んで絵柄をチェンジ、トリガーを引くことで必殺技遊びが楽しめます。

また、「DXギャバリオントリガー」はギャバン達が搭乗するスペースシップ「コスモギャバリオン」に変形可能。

スペースシップ状態でエモルギア（ジマンゲーダー GC-R）とドッキング、変形させるとロボ状態である「コスモギャバリオン GC-R」が完成。音と光で臨場感あるロボ遊びが楽しめます。





さらに、ロボ状態では、別売りの「DXギャバリオンセイバー」、「DXギャバリオンドリル」、「DXギャバリオンクレーン」、「DXギャバリオンレーザー」とも連動。

それぞれのメカと合体、エモルギアを換装することで劇中に登場する様々なフォームで遊ぶことができます。

※スペースシップモードからそのままロボモードへの変形も可能です。









■電池型アイテム「エモルギア」シリーズ

蒸着に使用するエモルギアは天面パーツを押すことで絵柄が3種類にチェンジ、必殺技に使用するエモルギアは天面パーツを回転させることで絵柄が2種類にチェンジ、メカシリーズに付属するエモルギアはロボのフォームチェンジに使用し、それぞれ「DXギャバリオントリガー」にセットすることで、様々な発光＆音声を楽しむことができます。

「エモルギア」シリーズは、玩具売り場やガシャポン自販機、お菓子売り場などで展開予定です。









■「DXギャバリオントリガー」と合体、3モードで遊べる「DXギャバリオンセイバー」「DXギャバリオンドリル」「DXギャバリオンクレーン」「DXギャバリオンレーザー」

「DXギャバリオントリガー」以外のメカシリーズも、ギャバンが使用する武器モードとユニットモード、ロボモードの3モードを楽しめるアイテムです。

「DXギャバリオンセイバー」は付属のエモルギア(オンニキール 10Q)をセットすると主翼が展開し、エモルギアを回転させると連動して剣先が伸びるギミックを搭載。さらに「DXギャバリオントリガー」と合体することで、コスモギャバリオン 10Qに変形します。

「DXギャバリオンドリル」は付属のエモルギア(シリタインダー WK-2)をセットして回転させるとドリルが前後に伸び、本体を走行させるとドリルが回転するギミックを搭載。さらに「DXギャバリオントリガー」と合体する事で、コスモギャバリオン WK-2に変形します。

「DXギャバリオンクレーン」は本体横のリールを回転させると、ウィンチから引き出した紐を巻き取れるギミックを搭載。付属のエモルギア(デージョブダン ＆C)をセットした状態でリールを回転させると、エモルギアも合わせて回転。さらに「DXギャバリオントリガー」と合体する事で、コスモギャバリオン &Cに変形します。

「DXギャバリオンレーザー」は付属のエモルギア(イトオーシャ G.I.)をセットするとパネルが展開、エモルギアを回転させるとパネルが回転するギミックを搭載。さらに「DXギャバリオントリガー」と合体する事で、コスモギャバリオン G.I.に変形します。









■商品概要

《DXギャバリオントリガー》

・商品名 ：DXギャバリオントリガー

( https://toy.bandai.co.jp/series/sentai/item/detail/15601/ )

・価格 ：7,480円・税10％込／6,800円・税抜

・販売開始日：2026年2月14日(土)

・セット内容：・ギャバリオントリガー…1

・ジマンゲーダー GC-R…1

・ゲキドーエモルギー…1

・商品サイズ：全長約300mm

・使用電池 ：単4乾電池×1本（別売り）





《エモルギア》

・商品名 ：DXエモルギアセット01

( https://toy.bandai.co.jp/series/sentai/item/detail/15605/ )

・価格 ：1,320円・税10％込／1,200円・税抜

・販売開始日：2026年2月14日(土)

・セット内容：・ヒソオエモルギー…1

・トキメッキエモルギー…1





《メカ》

・商品名 ：DXギャバリオンセイバー

( https://toy.bandai.co.jp/series/sentai/item/detail/15602/ )

・価格 ：3,850円・税10％込／3,500円・税抜

・販売開始日：2026年2月14日(土)

・セット内容：・ギャバリオンセイバー…1

・オンニキール 10Q…1

・商品サイズ：全長約160mm





・商品名 ：DXギャバリオンドリル

( https://toy.bandai.co.jp/series/sentai/item/detail/15603/ )

・価格 ：3,850円・税10％込／3,500円・税抜

・販売開始日：2026年2月14日(土)

・セット内容：・ギャバリオンドリル…1

・シリタインダー WK-2…1

・商品サイズ：全長約230mm





＜共通項目＞

・対象年齢 ：3才以上

・販売ルート：全国の玩具店、百貨店・家電量販店の玩具売り場、

インターネット通販、他

・発売元 ：株式会社バンダイ





(C)テレビ朝日・東映AG・東映





※最新の情報・詳細は商品ページをご確認ください。

・PROJECT R.E.D. スーパー戦隊おもちゃウェブ… https://toy.bandai.co.jp/series/sentai/

※各商品に付属のセット内容以外、すべて別売りです。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。









各種玩具発売にあわせた2026年2月14日(土)より、2大キャンペーンを実施します。





■「超宇宙刑事スタートセット」をお子様に無料配付！「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ あいことばキャンペーン」

合言葉「ギャバン」を、全国玩具取り扱い店舗、ガシャポンバンダイオフィシャルショップ、アミューズメント施設namco、バンダイナムコCrossStore (各対象店舗とも一部施設・店舗を除く)の店頭で伝えると、「スぺシャルエモルギア・シールセット・パーフェクトガイド」が同梱された「超宇宙刑事スタートセット」が貰えるキャンペーンです。





《キャンペーン概要》

・キャンペーン名 ： 超宇宙刑事ギャバン インフィニティ あいことばキャンペーン

・キャンペーン期間 ： 2026年2月14日(土)～ ※なくなり次第終了

・実施店舗 ： 全国玩具取り扱い店舗、

ガシャポンバンダイオフィシャルショップ、

アミューズメント施設namco、バンダイナムコCrossStore

※各対象店舗とも一部施設・店舗を除く

・キャンペーンページ： https://toy.bandai.co.jp/series/sentai/topics/detail/4415/

・プレゼント内容 ：

「超宇宙刑事スタートセット」

スペシャルエモルギア（エモルギア ゲキドーエモルギー キャンペーンver.）

シールセット

パーフェクトガイド





※景品がなくなり次第、キャンペーンは終了となります。

※一部、取り扱いのない店舗もあります。

※本キャンペーンは小学生以下のお子様が対象、1人につき1回までとなります。

※画像はイメージです。画像は実際のキャンペーン品とは異なる場合があります。

※スペシャルエモルギア（エモルギア ゲキドーエモルギー キャンペーンver.）の対象年齢は3才以上です。

※スペシャルエモルギア（エモルギア ゲキドーエモルギー キャンペーンver.）はお客様組み立て品です、天面パーツを操作しても絵柄は変わりません。

※お子様向けのキャンペーンで無料配布している非売品です。インターネットやアプリ等での販売はしないようにお願いいたします。

※本キャンペーンの内容は、予告なく変更になる場合があります。





超宇宙刑事ギャバン インフィニティ あいことばキャンペーン_バナー





■「DXギャバリオントリガー」を買うと、「センタイリング スペシャルコラボver.」がもらえる！

《キャンペーン概要》

・キャンペーン内容 ：2026年2月14日(土)以降に、対象商品の中からひとつお買い上げで「センタイリング スペシャルコラボver.」をプレゼント

・対象商品 ： DXギャバリオントリガー、DXギャバリオントリガー超なりきりセット

DXギャバリオントリガー＆ギャバリオンセイバーセット

・キャンペーン期間 ： 2026年2月14日(土)～ ※なくなり次第終了

・実施店舗 ： 全国玩具取り扱い店舗

・キャンペーンページ： https://toy.bandai.co.jp/series/sentai/topics/detail/4416/

・プレゼント内容 ： センタイリング スペシャルコラボver.





※景品がなくなり次第、キャンペーンは終了となります。

※一部、取り扱いのない店舗もあります。

※玩具の対象年齢は3才以上です。

※複数ご購入いただいたお客様も「おひとり様1個」のお渡しとなります。

※店舗により開始時期が異なる場合があります。詳しくはお近くの店舗にお問い合わせください。

※対象商品をご予約されたお客様も対象となります。

※本キャンペーンの内容は、予告なく変更になる場合があります。





早期購入キャンペーン_バナー