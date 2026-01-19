½ÅÆÆÂ»½ý¤Î¸¡½ÐÎ¨9³ä°Ê¾å¤ò¼Â¸½¡ª 500ÅãÄ¶¤Î¥É¥íー¥óÅÀ¸¡¼ÂÀÓ¤È¥¤¥ó¥Õ¥éAI³«È¯¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤¿Å´ÅãÅÀ¸¡»Ù±çAI¤ò³«È¯
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¡¦¥¦¥§¥¤¥Þー¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌðÁÒ ÎÉÂÀ¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë500Åã°Ê¾å¤ÎÅ´Åã¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥É¥íー¥óÅÀ¸¡¤Î¼ÂÀÓ¤È¡¢Æ»Ï©¡¦´ÉÏ©Åù¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¹½Â¤Êª¤Ë¤ª¤±¤ëÅÀ¸¡»Ù±çAI¤Î³«È¯¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢Å´ÅãÅÀ¸¡¤Î¸úÎ¨²½¤È¹âÅÙ²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÅ´ÅãÅÀ¸¡»Ù±çAI¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£±¡¥³«È¯¤ÎÇØ·Ê
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÏ·µà²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÀ¸¡¡¦°Ý»ý´ÉÍý¤Î½ÅÍ×À¤¬Ç¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËÅ´Åã¤Ï¡¢¹â½ê¤Ç¤Îºî¶È¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢ºî¶È°÷¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤äºî¶ÈÉé²Ù¤Î·Ú¸º¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥É¥íー¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿°ÂÁ´¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤ÊÅ´ÅãÅÀ¸¡¼êË¡¤Î³ÎÎ©¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Îß·×500Åã°Ê¾å¤ÎÅÀ¸¡¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎÅÀ¸¡¤Ç¤Ï¡¢¥É¥íー¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿ËÄÂç¤Ê²èÁü¤ò¿Í¤ÎÌÜ¤Ç³ÎÇ§¡¦È½Äê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤òÍ×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åö¼Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¤¥ó¥Õ¥éÅÀ¸¡AI¤Îµ»½Ñ¤È¼ÂÀÓ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Å´ÅãÅÀ¸¡¤ËÆÃ²½¤·¤¿AI¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
£²¡¥Å´ÅãÅÀ¸¡»Ù±çAI¤ÎÆÃÄ§
¡¡Å´ÅãÆÃÍ¤ÎÂ»½ý¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¸¡½Ðµ¡Ç½
¡¡Å´ÅãÉôºà¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢ÀÖ¤µ¤Ó¡¢Çí¤¬¤ì¡¢Æ©¤±¤È¤¤¤Ã¤¿Â»½ý¤Î¸¡½Ð¤¬²ÄÇ½¡£
¡¡¿Þ¡§Å´Åã¤Ë¤ª¤±¤ëÀÖ¤µ¤Ó¡¦Çí¤¬¤ì¡¦Æ©¤±¤Î¸¡½ÐÎã
¡¡Å´Åã¼ïÊÌ¤Ë±þ¤¸¤¿¥â¥Ç¥ëÀß·×
¡¡ÀÖÇòÅ´Åã¡¢¥°¥ìーÅ´Åã¡¢°¡±ô¥á¥Ã¥Å´Åã¤ËÂÐ±þ¤·¤¿£Á£É¤ò³«È¯¡£
¡¡¿Þ¡§ÀÖÇòÅ´Åã¡¢¥°¥ìーÅ´Åã¡¢°¡±ô¥á¥Ã¥Å´Åã ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤ª¤±¤ë¸¡½ÐÎã
¡¡ÅÀ¸¡ÂÐ¾Ý¤Î¸¡½Ð¤ò¼Â¸½
¡¡Å´Åã¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÀ¸¡¤ò¼Â»Ü¤¹¤Ù¤ÂÐ¾Ý¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â»½ý¸¡½ÐÀºÅÙ¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¡Ê½ÅÆÆÂ»½ý¤Î¸¡½ÐÎ¨9³ä°Ê¾å¡Ë¡£
¡¡¿Þ¡§Å´ÅãÉôºà¤Î¸¡½ÐÎã
£³¡¥º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï2026Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡¢NTTÀ¾ÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÅ´Åã¤ÎÅÀ¸¡¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ÂÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¸å¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀºÅÙ¸þ¾å¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¼Ô»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿UI∕UX¤Î²þÁ±¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨½ÅÆÆÂ»½ý¤È¤Ï¡¢½ÅÆÆÅÙ¤ò4ÃÊ³¬È½Äê¤·¤¿ºÝ¤Ë¾å°Ì2Ê¬Îà¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨½ÅÆÆÅÙ¤ÎÈ½Äê´ð½à¤Ï¡¢NTTÀ¾ÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤±¤ëÅ´ÅãÅÀ¸¡¼êË¡¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£