2026年は千年に一度のお風呂の年。おふろcafe、玉川温泉などの温浴施設で毎月26日に「子ども入館無料」と「子ども銭湯」を実施します
株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する埼玉県内の温浴施設にて、2026年1月26日（月）～2026年11月26日（木）の期間中、毎月26日（風呂の日）に小学生以下の子どもを対象にした「子ども入館無料キャンペーン」と銭湯文化を伝える「子ども銭湯イベント」を開催します。
2026年は千年に一度の「お風呂（026）の年」です。「おふろから文化を発信する」を企業理念に掲げる温泉道場は、おふろ文化を次世代に、次の千年へ繋いでいきたい想いから、本企画を開催します。ご家族で気軽に温浴施設・銭湯を利用しながらおふろ文化の体験を通して、多くの子どもたちにお風呂を好きになってもらえればと思います。また、本企画は「2026お風呂の年プロジェクト」に賛同し開催いたします。
＜子ども入館無料キャンペーン＞
実施日：2026年1月～2026年11月の毎月26日
対象：小学生以下のお子さま
内容：入館料無料
開催店舗：
昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉、温泉と発酵 おふろcafe 白寿の湯、おふろcafe utatane、おふろcafe ハレニワの湯、BIO-RESORT HOTEL&SPA O Park OGOSE、秩父湯元 武甲温泉
＜子ども銭湯イベント＞
実施日：2026年1月～2026年11月の毎月26日
対象：小学生以下のお子さま
内容：おふろマナーを店舗従業員が教えます
スケジュール：
1月26日（月） 昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉
2月26日（木） おふろcafe ハレニワの湯
3月26日（木） 秩父湯元 武甲温泉
4月26日（日） おふろcafe utatane
5月26日（火） おふろcafe 白寿の湯
6月26日（金） BIO-RESORT HOTEL&SPA O Park OGOSE
7月26日（日） 昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉
8月26日（水） おふろcafe ハレニワの湯
9月26日（土） 秩父湯元 武甲温泉
10月26日（月） おふろcafe utatane
11月26日（木） おふろcafe 白寿の湯
※開催時間や申し込み方法は、各店舗のホームページをご覧ください。
＜店舗紹介＞
昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉（ときがわ町）
https://tamagawa-onsen.com/
温泉と発酵 おふろcafe 白寿の湯（神川町）
https://ofurocafe-hakujyu.com/
おふろcafe utatane（埼玉県さいたま市）
https://ofurocafe-utatane.com/
おふろcafe ハレニワの湯（熊谷市）
https://ofurocafe-hareniwanoyu.com/
BIO-RESORT HOTEL & SPA O Park OGOSE（越生町）
https://opark.jp/
秩父湯元 武甲温泉（横瀬町）
https://www.buko-onsen.co.jp/
※営業時間や休館日などは、実施店舗のホームページをご覧ください。
■2026年おふろの年
2025年11月26日、2026年の026（おふろ）をとって千年に一度の「2026 お風呂の年」が“記念年”として登録されました。全国のお風呂関連の団体（全国公衆浴場業生活衛生同業組合連合会、公益社団法人日本サウナ・スパ協会、一般社団法人温浴振興協会、一般社団法人ニッポンおふろ元気プロジェクトなど）が協力する「2026 お風呂の年プロジェクト」が制定。2026年の温浴業界を盛り上げていきます。
https://www.2026ofuro.jp/
株式会社ONDOホールディングス
株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。
https://ondoholdings.com/