知っておきたい！『別冊NHKきょうの健康　慢性腎臓病～食事と治療の新常識』が、NHK出版より1月19日発売

現在、日本全体の患者数が約2,000万人とも推計される「慢性腎臓病（CKD）」。末期腎不全まで進行すると透析療法が必要になり、進行が軽度でも心筋梗塞や脳卒中などの命に関わる合併症のリスクが高まる、この「新たな"国民病"」の治療は、いま大きな転換点を迎えています。

本書では腎機能保護に高い効果を示す治療薬の情報や、従来の常識とは大きく異なる生活習慣の考え方など、患者さんがいま知っておくべき慢性腎臓病の「新常識」を、日本腎臓学会の『エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023』および『CKD診療ガイド2024』の改訂委員長を務めた丸山彰一氏（名古屋大学大学院教授）が、図版やイラストをふんだんに使ってわかりやすく解説します。

慢性腎臓病の多くは自覚症状が現れず、気付かないうちに進行してしまうこともあります。まずは健康診断を受けて、自分の腎機能について知りましょう。

減塩してもおいしい＆大満足レシピを収載！

2つの数値をチェックしようあなたの腎機能のステージは？

腎臓病の食事というとおいしくないというイメージを持たれがちですが、新しい考え方によって、おいしく食べて、無理なく腎臓を守る生活が可能になってきています。新常識に基づいて、生活習慣を見直しましょう。献立の決め方から、おいしく減塩できるポイントも紹介。

献立は自由自在！主菜【もくじ】

はじめに

尿検査と血液検査で腎機能をセルフチェックする

●第1章 症状なく忍び寄る……「慢性腎臓病」は新たな“国民病”

成人の5人に1人に起こる新たな“国民病”「慢性腎臓病」

そもそも、腎臓ってどんな臓器？

高血圧や糖尿病、加齢……。腎機能はさまざまな原因で低下する

慢性腎臓病はそのままにしていると命に関わることも

早期発見のため健康診断を1年に1回の「イベント」に

尿検査――尿たんぱく・尿潜血をチェックする

血液検査――腎機能の指標「eGFR」を確認・計算する

3か月を越えて続くと慢性腎臓病と診断される

慢性糸球体腎炎ってどんな病気？

●第2章 腎臓も心臓も守る！進化する治療薬の新常識

原因となる病気への治療と並行して腎臓自体への治療も行う

「eGFRスロープ」とeGFRの値を見ながら治療を進めていく

高血圧がある場合 血圧を下げて腎臓の負担を減らす

糖尿病がある場合 SGLT2阻害薬で血糖値をコントロール

脂質異常症がある場合 スタチンでLDLコレステロールを減らす

高尿酸血症がある場合 尿酸を減らして痛風発作を防ぐ

腎臓自体への治療 腎臓を保護する薬を使う

薬物療法を始めたら「シックデイ」に気をつけよう

シックデイの対処法を知っておこう

●第3章 しっかり食べて全身を守る 生活習慣の新常識

食事を基本とした生活習慣の改善が腎機能を守る

食事の改善 自分の食事量・内容を確認しよう

減塩――1日1gでも減らすことから始める

楽しく無理なく続ける！ 3つの減塩テクニック

エネルギー管理――適切な量を、1日3食偏りなく

たんぱく質管理――無理に減らさず1日分をきちんと食べる

お総菜やお弁当、外食時のメニューはポイントを押さえて選ぶ

献立は自由自在！ 減塩してもおいしい＆大満足レシピ

主菜

ローストビーフ／鶏肉とかぼちゃのクリーム煮／さけのチーズパン粉焼き／鶏肉の治部煮風／揚げ焼き豆腐のきのこあん／厚揚げと豆苗のチャンプルー

ご飯もの

たらのごまそぼろ丼／チキンキーマカレー

麺類

たっぷり野菜のあんかけ焼きそば／そぼろそうめん

副菜

キャベツの中華風ごまあえ／きのこの和風マリネ／きゅうりとみょうがの酢の物／カラフルきんぴら／きのこと野菜のマヨあえ／なすとピーマンの和風炒め／大根の含め煮／白菜のごまポンサラダ

生活の改善１. 水分は摂取量を守り、お酒はほどほどに

生活の改善２. 無理なく楽しい運動を続けよう

生活の改善３. 体重と血圧の測定を毎日の習慣にする

“腎臓によい”!? ウワサのウソとホント

●第4章 知っておきたい 「もしも」の選択に備える腎移植、透析療法とは

eGFRが30未満になったら「腎代替療法」を検討する

腎移植――腎臓を移植して根本的な改善を目指す

腹膜透析――毎日少しずつ自宅で血液を濾過する

血液透析――週に３回、医療機関で血液を濾過する

監修●丸山 彰一（まるやま・しょういち）

名古屋大学大学院教授。1989年名古屋大学医学部卒業。米国・コロンビア大学などを経て2016年より現職。2024年より同医学部附属病院長。専門は腎臓病、腎移植、再生医療。日本腎臓学会CKD診療ガイドライン改訂委員会の委員長として「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023」および「CKD診療ガイド2024」の作成に携わった。

