トレーニング機器の販売を行うブルームプラス合同会社(所在地：山形県山形市、代表社員：花等 尋将)は、収納型の本格的トレーニングシム「WALL GYM」の販売をクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて2026年1月7日(水)より開始しました。





「CAMPFIRE」クラウドファンディングサイト

https://camp-fire.jp/projects/917286/view









■開発背景

日本の建物は空間的制約が最大の特徴です。デッドスペースの徹底活用は常につきまとう課題であり、様々な建屋や施設に言えることです。特にトレーニングマシンや機器はサイズが大きく設置できる空間が一番大事な部分です。代表社員 花等はいつもこの課題に直面し悩んできました。そこで、その課題を解決するシステムを開発いたしました。このシステムを導入することで、空間的制約を解消します。時には本格的トレーニングルーム、時には多目的ルーム、時には会議室、時にはリビングルーム、時には寝室など、限られた空間を効率的に活用可能です。そして不動産としての価値が向上します。









■特徴

「壁固定で折り畳み式のパワーラックやプラットフォームなど、トレーニングに必要な備品がキャビネットに収納され、使用の際は壁をオープンにして本格的なジムに早変わりする。」

収納型本格的GYMシステム「WALL GYM」は、この空間的制約に対する革新的な建築的ソリューションといえます。トレーニング機器を単なる道具ではなく、壁面を再定義する建築要素として扱うことで、日本の厳しい空間基準と、高水準のフィットネス要求の両方を満たすことが可能となります。

※WALL GYM：販売価格(税込)4,950,000円

※別途項目：搬入設置費／オプション(内装＆外装仕様)／壁面処理・電源工事





WALL GYM マウント構造(1)

WALL GYM マウント構造(2)





イメージ(1)





■リターンについて

「WALL GYM」を割引価格で購入できる権利(割引券)をご提供いたします。

支援金が大きいほど割引額も多くなっております。

(1)支援金(税込)／A：500,000円／B：1,000,000円／C：1,500,000円／D：2,000,000円

(2)WALL GYM販売価格(税込)4,950,000円

(3)割引券(販売価格から割引券の金額を値引いて購入が可能です。)

※ただし、搬入設置費・オプション・壁面処理は別途となります。(設置現場を確認し別途で見積書提出)





割引券(支援金＋割引額／税込)

A：支援金500,000円 → 600,000円割引券

B：支援金1,000,000円 → 1,200,000円割引券

C：支援金1,500,000円 → 1,800,000円割引券

D：支援金2,000,000円 → 2,400,000円割引券

※割引券の有効期限：2026年12月31日まで

※HPの問合せより注文をお願いいたします。( https://www.bloom-plus.com/contact.html )

ご注文時にクラウドファンディング支援した旨をお伝えください。









■プロジェクト概要

プロジェクト名： 空間効率のGYM革命「WALL GYM」

期間 ： 2026年1月7日(水)0:00～2月28日(土)23:59

URL ： https://camp-fire.jp/projects/917286/view





＜製品概要＞

商品名 ： WALL GYM

内容 ：

(1)WALL GYM キャビネット(本体＋昇降壁)／サイズ：W2600mm×D590mm×H2650mm

(2)本体／PRX Profile(R) PRO Squat Rack with Pull-Up Bar

(3)ケーブルマシン／Profile(R) PRO Plate Loaded Functional Trainer Attachment

(4)アタッチメント類／アジャスタブルベンチ×1台／20kgバー×2本／15kgバー×1本／アームカールバー×1本／プレート(20kg×4枚、15kg×4枚、10kg×4枚、5kg×4枚、2.5kg×4枚、1.25kg×4枚)／Barbell Collar／Sandwich J-Cups／Spotter Arms／Footplate／Dip Station／Accessory Storage／Landmine／Halo Arms／Battle Rope／Axis Pad／Knee Keeper／Leg Roller Attachment／Leg Curl/Extension／Squat Wedges／Junk Drawer／パワーブロックPRO100／ダンベルクッション／REPアタッチメント(10種)／ケトルベル／レザーベルト／グローブ／マット／スタンドミラーなど。

※アジャスタブルベンチとLeg Curl／Extensionはキャビネット外へ設置

(5)取扱説明書：有(日本語)

(6)保証書：有(保証期間6ヶ月)









■会社概要

商号 ： ブルームプラス合同会社

代表者 ： 代表社員 花等 尋将

所在地 ： 〒990-0877 山形県山形市内表104-7

設立 ： 2016年1月

事業内容： トレーニングマシン機器備品の卸販売

資本金 ： 300万円

URL ： https://www.bloom-plus.com/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

ブルームプラス合同会社

担当 ： 花等 尋将

TEL ： 080-5472-7983

MAIL： h.kato@bloom-plus-llc.com