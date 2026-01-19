第一三共ヘルスケアダイレクト、コスメバンクプロジェクトへボードメンバー企業として参画

第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社

第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社（本社：東京都中央区、社長：八重樫 宏志）は、一般社団法人バンクフォースマイルズが運営する「コスメバンク プロジェクト」を通じて、2025年度の支援として金銭寄付および自社製品を寄贈しました。さらに、高松拠点（香川県）が持つ物流機能を活用し、社員参加型の梱包ボランティアも実施することで社会課題の解決に役立てながら参加型支援へと取り組みを広げ、四国全域への更なる展開を見据えています。

一般社団法人バンクフォースマイルズが運営する「コスメバンク プロジェクト」

「コスメバンク プロジェクト」は一般社団法人バンクフォースマイルズが運営し、経済的理由などで化粧品を手にできない女性へ、無償で化粧品等を届ける取り組みです。

実施内容

１）寄付（2025年度）- 金銭寄付：実施- 自社製品寄贈（計8,500本）

ブライトエイジ リフトホワイトパーフェクション

販売名：B乳液状美容液a

容量 ：40g

本数：3,500本



ライスフォース ディープモイスチュアエッセンス

販売名：薬用保湿美容液RF

容量 ：15mL

本数：5,000本

２）社員参加型：高松物流拠点での社内梱包ボランティア- 梱包数：1,000セット- 実施場所：高松（香川拠点）社内物流スペース- 目的：社会貢献活動への参画機会の拡大により、地域社会との共生を「自分ごと」として捉える組織風土を醸成する。支援先に届ける梱包後のギフト●第一三共ヘルスケアダイレクトについて

私たちは第一三共ヘルスケアグループの一員として、医薬品・化粧品・機能性食品のダイレクトマーケティングを通じた事業を展開しています。「美しさと健やかさをもっと近くに、ずっと未来に。」をスローガンに、お客様一人ひとりに寄り添ったものづくりと、科学的根拠に基づく確かな品質を大切にしています。機能性スキンケア「ブライトエイジ」「ライスフォース」、健康食品「リゲイン」などの提供を通じて、前向きに年齢を重ねる方々の一番身近なパートナーとして、健やかな毎日と豊かな未来を応援します。



【企業サイト】https://daiichisankyo-hcdr.co.jp/