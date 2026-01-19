【申込受付中】「2026 第30回 龍馬ハネムーンウォークin霧島」が3/21（土）に開催されます!!

霧島市

時は慶応2年（1866年）、坂本龍馬は寺田屋騒動で負った手傷を癒す為、西郷隆盛らの勧めで妻お龍とともに霧島を訪れます。これが日本で最初の新婚旅行といわれています。

龍馬とお龍は、霧島の雄大な自然や豊富な湯量を持つ温泉で、激動の幕末で活躍したその体と心を癒しました。

この龍馬ハネムーンウォークin霧島では、日本の将来を思い描きながら二人が歩いたハネムーンロードを、現代の龍馬とお龍となって歩き、昭和9年3月に日本で最初の国立公園に指定された霧島の自然や歴史を楽しむウォーキング大会を開催いたします。

第30回大会は2コース用意されており、JR霧島神宮駅をスタートし、霧島神宮で折り返した後、JR霧島神宮駅に戻るコースが新たに追加されました。

定員がありますので、申し込みはお早めに。皆様のご参加をお待ちしております。

◎開催日時：2026年3月21日(土) 9:30スタート(受付：8:30～ 出発式：9:10～)

◎コース/定員/会場：※各コース会場が異なりますのでご注意ください。

◆ 霧島温泉 湯けむりコース（約11km）/定員：1,000名/会場：みやまコンセール野外音楽堂

◆ 龍馬お龍の霧島浪漫街道コース（約16km）/定員：300名/会場：JR霧島神宮駅

※「龍馬お龍の霧島浪漫街道コース（約16km）」の会場には、参加者駐車場がありませんのでご了承の上お申し込みください。

※「龍馬お龍の霧島浪漫街道コース（約16km）」で通過する霧島神宮境内地での、ペットの同伴・参拝は不可とされておりますのでご注意ください。

◎参加費：◆大人2,600円/◆中・高校生1,100円/◆小学生以下550円

※小学生以下は保護者同伴でご参加ください。

※参加費にJR乗車賃は含まれておりません。

◎申込受付期間：2026年2月24日(火)17:00まで

※受付期間中であっても定員に達し次第、受付を締切りますのでお早めにお申し込みください。

◎お申込み方法：

インターネット、電話、FAXで受付

詳細については、公式ホームページをご確認ください。

ホームページ：https://kirishimakankou.com/2025/12/05/news-30574/

◎大会に関するお問い合わせ：

TEL：0120-711-951 (受付時間：月～金10:00～17:00)

龍馬ハネムーンウォークin霧島エントリー事務局(スポーツエントリー内)