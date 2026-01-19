京都市中京区・室町エリアにて展開する和牛すき焼き専門店「肉のひろ重」では、2026年1月13日（火）より、大正時代の洋館を活用した当店舗にて、新たにHALAL認証A5黒毛和牛をお楽しみいただける“ハラルすき焼き”の提供を開始。店名も「HALALすき焼き ⾁のひろ重 室町」に変更し新たに営業を開始しましたことをお知らせいたします。HALAL（ハラル）とは、イスラム教で「許されたもの」を指すアラビア語で、食べ物に関してもイスラムの教えで「食べてよいもの」と「食べてはいけないもの」が細かく定められています。インバウンドで海外からの訪日客も多くいらっしゃる中、当店では、多様性を大切にし、HALALを取り入れたすき焼きをあらゆる方々に楽しんでいただけるようにいたしました。

なぜ、いまHALALなのか

訪日外国人観光客の増加と多様化が進む中、「どこで食べられるか」以上に「誰と一緒に食べられるか」が、旅の満足度を左右する時代になっています。和牛は、日本の食体験の象徴でありながら、ハラル配慮のもとで提供されているところはまだ多くありません。ひろ重は、“制限があっても、同じ京都体験ができる”という選択肢を提示することで、あらゆる交流の場として、文化拠点としての京都の可能性を広げて参ります。

“分ける”ためではなく、“開く”ためのHALAL

提供を開始したHALALすき焼きでは、主素材にHALAL認証を取得したA5ランク黒毛和牛のみを使用し、調理工程・器具・管理においても配慮を徹底しています。一方で、アルコール提供も継続。多様な人が一緒に「京都の歴史×食文化×建築×おもてなし」の京都を味わえる場所であること。それこそが、ひろ重が考えるHALAL対応の本質です。明倫地区に現存し「残したい建物」にも選ばれた大正レトロの洋館という日本の文化的空間で、宗教や文化的背景の異なる人々が同じテーブルを囲み、京都でしか体験できない食の舞台を共有する。そんな光景を目指すために生まれました。

日本の食文化をすき焼きを通して体験いただく

ひろ重のすき焼きは、割下で煮込まず、お肉に砂糖と醤油をまとわせ、焼き上げ、肉だけで味わうHALAL認証A5黒毛和牛が持つ肉本来の旨味を立てる京すき焼きの所作をご提案しております。ごまかしのきかない工程だからこそ、素材の質、火入れ、味の設計に徹底して向き合う流れにも脈々と受け継がれてきた文化が垣間見える日本のスタイルを味わっていただければと考えております。また、すき焼きには欠かせない卵には濃厚な濃紅卵、醤油には老舗の味を用い、京都の食文化と真正面から向き合った“京すき焼き”を3種のコースにて提供させていただきます。霜降りの甘みと奥行きある味わいが特別な空間と美しく調和する京都の食体験をご堪能ください。

3種のコース

・梅 Standard 16,500円（税込） （お肉3枚）・竹 Deluxe 19,800円（税込）（お肉4枚）・松 Premium 23,100円（税込）（お肉5枚）

【内容】・一ノ皿 胡麻豆腐・二ノ皿 和牛炙りユッケ・すき焼き A5 黒毛和牛 ※HALAL 認証済み・野菜 白菜／玉葱／椎茸／九条葱焼き豆腐／糸蒟蒻／お麩／生麩・〆 ひろ重のうどん・甘味 自家製 抹茶アイス

■『HALALすき焼き ⾁のひろ重 室町』店舗概要営業時間：昼 11:30～15:00（14:00） 夜 17:00～22:00（21:00）住 所：〒6048156 京都府京都市中京区 山伏山町５３６ 電話番号：075-212-9911席 数：23席 （カウンター6席、テーブル17席） ご提供開始日：2026年1月13日（火）本リリースに関するお問い合わせ先メディア掲載・取材に関するお問い合わせは以下までお願いいたします。株式会社インデンスタイル 広報担当Mail： pr@inden-style.jp〒604-8166京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1 KDX烏丸ビル4FTEL 075-256-5511／FAX 075-256-5558