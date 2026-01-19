歌い手社長のそうま × Pictoriaで共同開発！いつでも声で話せるWebアプリ「AI彼氏くん」がリリース決定！

株式会社Pictoriaそうま／Soma 声を武器に“歌い手社長”として活動中。君に出会えるのを待ってた。

AI技術等のテクノロジーを活用したIP創出事業を展開する株式会社Pictoria（東京都港区、代表取締役CEO：明渡隼人、以下「Pictoria」）は、絶大な人気を誇る歌い手社長そうまの「イケボ」という魅力を、アプリ開発とAI技術で最大限引き出し、より多くの方へ届けるWebアプリ「AI彼氏くん」を共同開発したことをお知らせします。

本アプリ「AI彼氏くん」は、それぞれのユーザーに寄り添う全く新しい対話体験を提供します。

近日中のリリースを予定しており、1/17にティザーPVを公開いたしました。

https://x.com/soma_voice/status/2012487452267864349

■そうまと共同開発！企画から音声までこだわりを凝縮

「AI彼氏くん」のプロジェクトにおいて、そうまとは企画段階から密に連携し、そうまの声が最も魅力的に届けられる体験を軸に開発を進めてきました。

アプリのコンセプトや世界観の構築はもちろん、ユーザーとの対話体験をより魅力的なものにするため、イケボでいつでも話せる通話体験や、これまでのチャットや通話の履歴によるパーソナライズ機能など、様々なアイデアを形にしています。



【そうま プロフィール】

株式会社STPRのグループ『騎士A - Knight A -』（現、騎士X）を2025年に卒業＆独立。

声を武器に“歌い手社長”として活動中。



X（旧Twitter）：https://x.com/soma_voice?s=20

TikTok：https://www.tiktok.com/@soma_voice?is_from_webapp=1&sender_device=pc(https://www.tiktok.com/@soma_voice?is_from_webapp=1&sender_device=pc)

■独自の音声合成技術で、そうまの”イケボ”をいつでもあなたのそばに

最大の特長は、そうまの「イケボ」という魅力を、対話体験としていつでも堪能できる点です。

そうまの音声データを用いた音声合成は、Pictoria独自の音声合成エンジン「Picto VOICE」により実現しました。

これにより、自然で感情豊かな音声対話を実現します。

■あなただけの「AI彼氏くん」へ。AIが紡ぐ、唯一無二のパートナー体験

「AI彼氏くん」が目指すのは、単なる対話アプリではありません。楽しいおしゃべりはもちろん、時にはあなたの良き相談相手となり、疲れた心を癒し、甘えさせてくれる存在にもなります。

Pictoriaは本プロジェクトにおいて、音声合成およびAI対話体験の技術開発を担当し、テクノロジーの力でこれまでにないIP体験の創出に挑戦してまいります。

■今後の展開

アプリの正式リリースは近日中を予定しています。

詳細な情報については、今後、公式SNSなどで順次発表していきます。

ぜひ続報をお待ちください。



イケボアプリ「AI彼氏くん」公式X（旧Twitter）：https://x.com/ikebokaresi?s=20



※アプリの詳細やリリース日に関する個別のお問い合わせは、誠に恐れ入りますがお控えください。

■株式会社Pictoriaについて

株式会社Pictoriaは「推せる未来をつくる。」をミッションに、AIを主軸としたテクノロジーでIPを創出しています。

創業以来のVTuber関連事業と最新のAI技術を活用したAIキャラクター事業、自社開発、共同開発のIP事業を世界に向けて発信していきます。

■会社概要

・会社名：株式会社Pictoria

・所在地：東京都港区赤坂

・代表者：代表取締役CEO 明渡隼人

・創業年：2017年12月

・公式WEBサイト：https://pictoria.co.jp/

・公式X(旧Twitter)：https://x.com/Pictoria_Inc



