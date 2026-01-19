¡ÚÂçÏÂ»Ô¸ÂÄê¡Û¡È¥«ー¥Ýー¥È¤Þ¤ï¤ê¤ÎÆæ¥¢¥¤¥Æ¥à¡É²ó¼ý¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ê2·î¤Ï1,000±ß³ä°ú¡Ë¡ÃÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¤Î¤Þ¤ë¤Ã¤ÈËÜÊÞ
2·î¤Ï¡¢°ú¤Ã±Û¤·¡¦¹¹¿·¡¦¿Ê³Ø½àÈ÷¤Ê¤ÉÇ¯ÅÙËö¤Îµ¤ÇÛ¤¬°ìµ¤¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¡ÖÊÒÉÕ¤±¤ë¤Ê¤éº£¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£ÂçÏÂ»Ô¤Ç¤âÆÃ¤ËÁý¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥«ー¥Ýー¥È¤äÃó¼Ö¥¹¥Úー¥¹¼þÊÕ¤ËÎ¯¤Þ¤ê¤¬¤Á¤ÊÉÔÍÑÉÊ¤ÎÁêÃÌ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¶õµ¤¤¬È´¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Î¼«Å¾¼Ö¡¢¸Å¤¤¶õµ¤Æþ¤ì¡Ê¥Ñ¥ó¥¯¤·¤Æ»È¤¨¤Ê¤¤¡Ë¡¢ÊÒÊý¤À¤±»Ä¤Ã¤¿¥Á¥§ー¥ó¡¢¥ï¥¤¥Ñー¤ÎÂØ¤¨¥´¥à¡¢Ææ¤Î¥«ー¥¯¥êー¥Êー¡¢º½¤Þ¤ß¤ì¤ÎÀö¼ÖÍÑ¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤«»È¤¦¡×¤Ç»Ä¤êÂ³¤±¤ë¥Ü¥í¥Ü¥í¤ÎµÓÎ©¡£
¤³¤ì¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ï¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¡¢ÀÑ¤ß¾å¤¬¤ë¤ÈÃó¼Ö¤ÎÆ°Àþ¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡¿Å¾ÅÝ¥ê¥¹¥¯¤¬Áý¤¨¤ë¡¿µ¤»ý¤Á¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î»°½Å¶ì¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£
¤µ¤é¤ËÅß¾ì¤Ï¡¢´¨¤µ¤Ç¥´¥àÎà¤¬Îô²½¤·¤¿¤ê¡¢Àö¼ÖÍÑÉÊ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Á¥§ー¥ó¤ä¥±¥ß¥«¥ëÎà¤¬¡Öº£¥·ー¥º¥ó»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¡×¤ÇÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤»þ´ü¡£Ç¯ÅÙËöÁ°¤Î2·î¤Ë°ìÅÙ¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢½Õ¤Î¥¹¥¿ー¥È¤¬¤«¤Ê¤ê³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¤Î**¡Ö¤Þ¤ë¤Ã¤ÈËÜÊÞ¡×¡Ê±¿±Ä¡§SYSTR³ô¼°²ñ¼Ò¡¿ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢ÂçÏÂ»Ô¤Î¤´²ÈÄí¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÈÃó¼Ö¥¹¥Úー¥¹¡¦¥«ー¥Ýー¥È¤Î»Ä³¼¡É¤ò´Þ¤à²ó¼ý¤Ç¹ç·×¶â³Û¤«¤é1,000±ß³ä°ú**¤È¤Ê¤ë2·î¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¬ÊÌ¤¬ÌÌÅÝ¤ÊºÙ¤«¤¤¥«ーÍÑÉÊ¤â¡¢¤«¤µ¤Ð¤ëµÓÎ©¤ä¼«Å¾¼Ö¤â¤Þ¤È¤á¤ÆOK¡£
¼Ì¿¿¤ÇÎÌ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Ð¡¢LINE¸«ÀÑ¤â¤ê¤â¥¹¥àー¥º¤Ç¤¹¡£
ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¥«ー¥Ýー¥È¼þ¤ê¤Ï¡¢²È¤ÎÃæ¤È°ã¤Ã¤Æ¡ÖÀ¸³è¶õ´Ö¤Ë¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×¤Ö¤ó¡¢¡È²¾ÃÖ¤¤¬¾ïÀß²½¡É¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¥«ーÍÑÉÊ¤Ï¡¢¥µ¥¤¥º¤äÁÇºà¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¡¢¼Î¤ÆÊý¤òÄ´¤Ù¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢»È¤¨¤Ê¤¤Êª¤Û¤É»Ä¤ë¤È¤¤¤¦µÕÅ¾¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢Ç¯ÅÙËöÁ°¤Î2·î¤Ë¡ÖÌÂ¤¦Êª¤òÀè¤Ë¾Ã¤¹¡×¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ê¡¢Ãó¼Ö¥¹¥Úー¥¹¤Î°ÂÁ´À¤ÈÆü¡¹¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÆ±»þ¤Ë²¼¤²¤ëÌÜÅª¤ÇÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾¡§¡ÚÂçÏÂ»Ô¸ÂÄê¡Û¡È¥«ー¥Ýー¥È¤Þ¤ï¤ê¤ÎÆæ¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¤Þ¤ë¤´¤È²ó¼ý¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ê2·î¤Ï1,000±ß³ä°ú¡Ë
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î1Æü～2026Ç¯2·î28Æü
ÆÃÅµÆâÍÆ¡§¶õµ¤¤¬È´¤±¤¿¼«Å¾¼Ö¡¢¸Å¤¤¶õµ¤Æþ¤ì¡¢»È¤¤¤«¤±¥Á¥§ー¥ó¡¢¥ï¥¤¥ÑーÂØ¤¨¥´¥à¡¢¥«ー¥¯¥êー¥Êー¡¢Àö¼Ö¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¤ÎµÓÎ©¤Ê¤É¡¢¡ÈÃó¼Ö¥¹¥Úー¥¹¡¦¥«ー¥Ýー¥È¤Î»Ä³¼¡É¤ò´Þ¤à²ó¼ý¤Ç¹ç·×¶â³Û¤«¤é1,000±ß³ä°ú¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥«ーÍÑÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼þÊÕ¤ÎÉÔÍÑÉÊ¡ÊÊªÃÖ¤ÎÃæ¡¦¸¼´Ø¼þ¤ê¡¦ÁÒ¸ËÆâ¡Ë¤â¤Þ¤È¤á¤ÆÁêÃÌOK¤Ç¤¹¡£
È÷¹Í¡§»öÁ°¸«ÀÑ¤â¤ê»þ¤Ë ¡ÖÂçÏÂ»Ô¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡× ¤È¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¡§https://collect.conne.jp/yamatoshi/
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ±þ¥¨¥ê¥¢¡ÊÂçÏÂ»ÔÁ´°è¡Ë
ÂÐ±þÃÏ°èÎã¡§Ãæ±ûÎÓ´Ö¡¢Ãæ±ûÎÓ´ÖÀ¾¡¢ÆîÎÓ´Ö¡¢ÎÓ´Ö¡¢Äá´Ö¡¢À¾Äá´Ö¡¢¤Ä¤¤ßÌî¡¢²¼Äá´Ö¡¢¾åÁðÌø¡¢²¼ÁðÌø¡¢ÁðÌø¡¢ºù¿¹¡¢Ãæ±û¡¢ÂçÏÂÅì¡¢ÂçÏÂÆî¡¢¿¼¸«Âæ¡¢¿¼¸«À¾¡¢¿¼¸«Åì¡¢½ÂÃ«¡¢Ê¡ÅÄ¡¢Âå´±¡¢Ìø¶¶¡¢¾åÏÂÅÄ¡¢²¼ÏÂÅÄ ¤Ê¤É
¢¨¾åµ°Ê³°¤âÂçÏÂ»ÔÁ´°è¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Êº£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¡ËÊÒÉÕ¤±¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¤ªÇº¤ß
¥«ー¥Ýー¥È¤¬¡È¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÃÖ¤¾ì¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ·Ê´Ñ¤âÆ°Àþ¤â°¤¤
¾®Êª¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢Ê¬ÊÌ¤¹¤ëµ¤ÎÏ¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤
»È¤¨¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥«ーÍÑÉÊ¤¬»Ä¤ê¡¢È½ÃÇ¤¬»ß¤Þ¤ë
¼«Å¾¼Ö¤äµÓÎ©¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢±¿¤Ó½Ð¤·¤¬¤·¤ó¤É¤¤
ÊÒÉÕ¤±¤¿¤¤¤Î¤ËË»¤·¤¯¤Æ¡¢¼êÇÛ¤Þ¤Ç¿Ê¤Þ¤Ê¤¤
¤è¤¯½Ð¤ëÉÔÍÑÉÊÎã
¼«Å¾¼Ö¡¦¶õµ¤Æþ¤ì·Ï
¥Á¥§ー¥ó¡¦¥ï¥¤¥Ñー¡¦¾ÃÌ×ÉÊ·Ï
Àö¼Ö¡¦¥±¥ß¥«¥ëÍÑÉÊ·Ï
µÓÎ©¡¦¹©¶ñ¡¦ºî¶È¥°¥Ã¥º·Ï
¼ýÇ¼È¢¡¦Ææ¥Ñー¥Äº®ºß·Ï
²ó¼ýÉÊÌÜ¤Î¾ÜºÙÎã
1) ¼«Å¾¼Ö¡¦¶õµ¤Æþ¤ì·Ï¡§¶õµ¤¤¬È´¤±¤¿¼«Å¾¼Ö¡¢»Ò¤É¤â¼«Å¾¼Ö¡¢¸Å¤¤¶õµ¤Æþ¤ì¡¢¥Ñ¥ó¥¯½¤Íý¥¥Ã¥È¡Ê»È¤¤¤«¤±¡Ë
2) ¥Á¥§ー¥ó¡¦¥ï¥¤¥Ñー¡¦¾ÃÌ×ÉÊ·Ï¡§ÊÒÊý¤À¤±¤Î¥Á¥§ー¥ó¡¢¥ï¥¤¥ÑーÂØ¤¨¥´¥à¡¢¸Å¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥êー´ØÏ¢¾®Êª¡¢Îô²½¤·¤¿¥´¥àÎà
3) Àö¼Ö¡¦¥±¥ß¥«¥ëÍÑÉÊ·Ï¡§Ææ¤Î¥«ー¥¯¥êー¥Êー¡¢Àö¼Ö¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¢¥Ö¥é¥·¡¢¿¡¤¾å¤²¥¯¥í¥¹¡¢¥¹¥×¥ìー´Ì¡Ê¢¨¾õÂÖ³ÎÇ§¡Ë
4) µÓÎ©¡¦¹©¶ñ¡¦ºî¶È¥°¥Ã¥º·Ï¡§¥Ü¥í¥Ü¥í¤ÎµÓÎ©¡¢·³¼ê¡¢¥íー¥×¡¢¥¿¥¤¥ä¼þ¤ê¤Î¾®Êª¡¢´Ê°×¹©¶ñ¥»¥Ã¥È
5) ¼ýÇ¼È¢¡¦Ææ¥Ñー¥Äº®ºß·Ï¡§Ãæ¿ÈÉÔÌÀ¤Î¼ýÇ¼¥±ー¥¹¡¢¼ÖÍÑÉÊ¤Î³°È¢¡¢ÀâÌÀ½ñ¤À¤±»Ä¤Ã¤¿¼þÊÕµ¡´ï¡¢ÍÑÅÓÉÔÌÀ¥Ñー¥Ä
¢¨¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ²ó¼ý¤Ç¤¤ë¡©¡×¤Ï¼Ì¿¿¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤È¤á¤ÆÅê¤²¤ÆOK
ÎÁ¶âÎã¡ÊÄê³Û¥Ñ¥Ã¥¯¤Î°ìÎã¡Ë
ÃÊ¥Üー¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡§3,000±ß～¡¡¢¨ÄÌ¾ï5,000±ß～ ¢ª ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê¡ª
·Ú¥È¥é¥Ñ¥Ã¥¯¡§8,000±ß～¡¡¢¨ÄÌ¾ï15,000±ß～ ¢ª ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê¡ª
1.5t¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡§15,000±ß～¡¡¢¨ÄÌ¾ï35,000±ß～ ¢ª ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê¡ª
¤¹¤Ù¤Æ½ÐÄ¥Èñ¡¦¼ÖÎ¾Èñ¡¦¥¹¥¿¥Ã¥ÕÈñ¹þ¤Î°Â¿´ÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
Ãó¼Ö¥¹¥Úー¥¹¤òËÜÍè¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤·¤¿¤¤¸Í·ú¤Æ¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êーÀ¤ÂÓ
ÂçÏÂ±Ø/Ãæ±ûÎÓ´Ö/ÆîÎÓ´Ö¼þÊÕ¤Ç¡¢Ç¯ÅÙËöÁ°¤Ë°ìµ¤¤ËÊÒÉÕ¤±¤¿¤¤Êý
¼«Å¾¼Ö¤äµÓÎ©¤Ê¤É¡¢Âç¤¤¤Êª¤ÎÈÂ½Ð¤¬ÉéÃ´¤ÊÊý
Ê¬ÊÌ¤Ç»ß¤Þ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤È¤á¤ÆÇ¤¤»¤Æ½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤Êý
LINE¤Ç´ÊÃ±¸«ÀÑ¤â¤ê¡ª
LINE¤Ê¤é¼Ì¿¿¤òÁ÷¤ë¤À¤±¤ÇOK¡£
¡ÖÁ´ÂÎÎÌ¤¬Ê¬¤«¤ë°ú¤¤Î¼Ì¿¿¡×¡Ü¡Ö¼çÍ×¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î´ó¤ê¡Ê¼«Å¾¼Ö¡¦µÓÎ©¡¦È¢¤ÎÃæ¿È¡Ë¡×
¤¬¤¢¤ë¤È¸«ÀÑ¤â¤ê¤¬Áá¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¹¥×¥ìー´Ì¤¢¤ë¤±¤ÉÂç¾æÉ×¡©¡×¡Ö¤³¤ì¼ÖÍÑÉÊ¤À¤±¤ÉÌ¾¾ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¤ß¤¿¤¤¤ÊÁêÃÌ¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÅê¤²¤ÆOK¤Ç¤¹¡£
