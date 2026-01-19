法人向けデジタル総合金融サービス「Trunk」における新機能提供について

株式会社インフキュリオン

株式会社インフキュリオン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：丸山弘毅、以下「インフキュリオン」）は、株式会社三井住友フィナンシャルグループ（執行役社長グループCEO：中島達、以下、同社グループを総称して「SMBCグループ」）、株式会社三井住友銀行（頭取CEO：福留朗裕、以下「三井住友銀行」）、三井住友カード株式会社（代表取締役社長執行役員CEO：大西幸彦、以下「三井住友カード」）が提供する法人向けデジタル総合金融サービス「Trunk」において、受領した請求書のデータ化（読み取り）および、インフキュリオンの請求書カード払いプラットフォーム「Winvoice」を基盤としたカード払い機能を含む支払手段（振込予約／カード払い）に関する新機能の実現に向け、決済領域における設計・開発パートナーとして参画したことをお知らせいたします。

なお、「Trunk」および「Trunk」上で提供される口座機能・各種金融サービスは、三井住友銀行および三井住友カードが提供するものです。インフキュリオンは、「Trunk」における「請求書支払」機能の一部として、請求書のデータ化（読み取り）およびカード払いに関する機能の組み込み・開発支援を行いました。

■パートナー参画の背景

近年、法人分野においても、銀行口座・決済・ファイナンスを一体で活用できるデジタルサービスへのニーズが高まっています。特に中小企業においては、支払業務の負荷軽減や資金繰りの柔軟性向上が重要な経営課題となっています。

こうした背景のもと、インフキュリオンは、2024年9月にSMBCグループと資本業務提携を締結し、「Trunk」の開発パートナーとして参画しました。今回提供が開始された新機能においては、銀行口座を起点とした支払業務のデジタル化を支援するという構想のもと、決済領域における知見を活かした設計・開発支援を行っています。

■インフキュリオンの役割について

インフキュリオンは、本機能の実現にあたり、請求書のデータ化（読み取り）により振込先口座情報・請求金額・支払期日等を自動的に読み取り、支払データ作成を支援する機能の組み込み・開発支援を行いました。あわせて、請求書に対する「カード払い」機能については、インフキュリオンが提供する請求書カード払いプラットフォーム「Winvoice」を基盤として実装されており、インフキュリオンは当該機能に関する設計・開発および決済処理に関わる仕組みの構築を担っています。これにより、利用者は「Trunk」上で、請求書処理の手入力や入力ミスを削減しつつ、支払方法の選択肢を広げ、資金繰りの柔軟性向上と支払業務の効率化が期待されます。また、インフキュリオンは、決済・支払に関わる複数の機能を将来的に柔軟に組み合わせ、段階的に拡張していくことを前提とした「Trunk」全体の構想を踏まえ、初期段階から関連する設計・開発に参画しています。こうした取り組みを通じて、「Trunk」が今後さまざまな機能やサービスを展開していくための、決済・支払領域における基盤づくりを支えています。

※「カード払い」機能は、所定の手数料および審査が必要となります。

※「カード払い」機能は、インフキュリオンが提供する請求書カード払いプラットフォーム「Winvoice」を基盤としており、同プラットフォームの機能・仕組みを活用した形で実現されています。

■株式会社インフキュリオン 代表取締役社長CEO 丸山弘毅 コメント

「中小企業を取り巻く経営環境が大きく変化する中で、支払業務や資金繰りといった“日々のお金まわり”を、いかに無理なくデジタル化できるかが重要なテーマになっています。SMBCグループが提供する『Trunk』は、銀行口座を起点に、決済やファイナンスを一体で支える取り組みであり、事業者の皆さまの実務に深く寄り添うサービスだと感じています。

インフキュリオンは本取り組みにおいて、受領した請求書のデータ化（読み取り）や、請求書に対するカード払いといった決済領域の機能について、設計・開発パートナーとして参画しました。日々の業務の中で自然に使える形で決済体験を組み込むことで、支払業務の効率化や資金繰りの柔軟性向上に貢献できればと考えています。本取り組みでは、目の前の機能開発にとどまらず、インフキュリオンがこれまで培ってきた決済プラットフォームやプロダクトの知見を活かしながら、今後『Trunk』がさまざまな金融サービスや決済手段を柔軟に拡張していくことを前提とした、統合的な決済・支払基盤の設計にも取り組んでいます。こうした基盤があることで、事業者の皆さまにとってより使いやすく、進化し続ける金融体験が実現できると考えています。」

■法人向けデジタル総合金融サービス「Trunk」について

「Trunk」は、SMBCグループ、三井住友銀行および三井住友カードが提供する、法人向けのデジタル総合金融サービスです。詳細については、SMBCグループ、三井住友銀行および三井住友カードの発表をご参照ください。

※本リリースに記載のインフキュリオンの取り組みは、「Trunk」における一部機能に関する設計・開発支援を指すものであり、サービス全体の提供主体を示すものではありません。

■インフキュリオンについて

インフキュリオンは、社会に最適な決済・金融機能を実装する「あらゆる産業・サービスのFintechパートナー」です。多彩な金融サービスを機能単位で柔軟に利用できるテクノロジーの開発やプラットフォームの提供、キャッシュレス決済事業のコンサルティングを行っています。長年のコンサルティング実績で培った専門性、およびモダンで柔軟な次世代型決済システムを強みとして、BtoCのキャッシュレス決済からBtoBの企業間決済まで、あらゆる決済シーンを網羅する「一気通貫の決済プラットフォーム」を提供しています。

私たちは、お客さまの事業戦略に寄り添い、Fintech戦略の立案から新規金融サービスの創出までを包括的に支援。あらゆるリーディングカンパニーのビジネスを決済・金融を軸に支えることで、社会の課題解決と豊かな顧客体験の実現を目指しています。

【会社概要】

会社名：株式会社インフキュリオン

代表者：代表取締役社長CEO 丸山弘毅

設立年月：2006年5月1日

本社：東京都千代田区麹町5-7-2 MFPR麹町ビル7F

URL：https://infcurion.com/

※本リリースは発行日現在の情報をもとに作成されたものです。今後、内容の全部もしくは一部に変更が生じる可能性があります。

※各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商号、商標または登録商標です。