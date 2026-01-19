徳間書店出版『殺数』著者・福富かのんは、2026年2月22日(日)午後に、江戸総鎮守・神田神社（神田明神）にて講演会を開催することをお知らせします。本講演会では、ハーバード大学院で取り入れられているチベットシンギングボールの音環境を活用した集中力向上の授業スタイルを参考に、呼吸とグラウンディングエクササイズを組み合わせたセッションを行います。神田明神は、官公庁や企業からも篤く信仰される、日本を代表する神社です。本講演会を通じて、日本の精神性と数理に関する学びを提供いたします。数に関する具体的な解説と実践的な指導を通じて、日本人の豊かさや幸福について、多角的に考える機会となります。

【講演会の内容】本講演会では、徳間書店より出版された書籍『殺数 天とのつながりを解き明かした運命を変える数字』の著者・福富かのん氏が、以下の内容をお届けします。１．数理の基礎知識と活用法より良い生活に改善する為の数の役割について解説し、数理の効能と活かし方について学びます。２．神社参拝の基礎知識と文化的背景神社で諸願成就を叶える為の正式な参拝作法をわかりやすくお伝えします。３．チベットシンギングボール体験ハーバード大学院の人気授業でも活用されているチベットシンギングボールを用いたセッションを実施し、集中力を高め、心身を落ち着かせる時間を提供します。４．日本の精神性と豊かさについての学び激動を生き抜く日本文化に根付く精神性や調和の考え方、新時代を席巻する安全と幸福に対する価値観について学びます。５．参加者との交流参加者が新たな視点から人生や日常を考える為の非日常の体験と情報•生き方をお伝えし、交流の場を提供致します。◆ 来場者全員に・神田明神の昇殿参拝・特別御守り・チベットシンギングボール体験をご提供いたします。

【開催概要】日時：2026年2月22日(日) 13:00～16:00（受付12:30開始）場所：神田明神社務所地下大会議室（本殿手前向かって右側、当日鳥居から案内が立ちます)神田神社（神田明神）住所 ： 東京都千代田区外神田2-16-2参加費：以下は全て消費税込みです。◉一般・当日参加：11,000円◉殺数ご購読者事前申込・初参加：6,000円(殺数のAmazon購入ページの写真もサイト内のお申し込みフォームのフォームを選択に添付してお送りください。詳細を返信させていただきます。)◉実践会会員：5,500円◉2回目以降のリピーター：7,000円◆ 特典：神田明神昇殿参拝、神田明神特別御守り、ヒマラヤシンギングボール体験、運勢好転の秘技伝授

【お申し込み方法】本講演会への参加をご希望の方は、下記いずれかの方法にてお申し込みください。１．公式サイト専用フォームにてお申し込み福富かのん公式サイト内「神田明神 2月22日講演会」ページに設置された専用フォームよりお申し込みください。公式サイトhttps://fukutomikanon.com２．メールにてお申し込み福富かのん事務局メールアドレス宛に、お名前と殺数Amazon購入ページの写真を添付、ご記載のうえご連絡ください。問い合わせ先：福富かのん事務局メールアドレスinfo@fukutomikanon.comお申し込み後、事務局より返信にて詳細のご案内をお送りいたします。本講演会は特定の宗教団体や思想団体とは一切関係なく、純粋な生き方の学びの場として提供されます。混迷する現代社会において新たな人生の指針を求める方々にとって、貴重な機会となることでしょう。

～福富かのんプロフィール～ 天恵数理のCODE Master(コードマスター)総合易学と宇宙繁栄律に基づく天恵数理の考え方を継承し、その奥義を伝えている人物。徳間書店出版『殺数』の著者。数理を通じた独自の視点から、人生や仕事、人間関係に向き合うための考え方を提示し、多くの相談者と向き合ってきた。神田明神にて恒例となる講演会を開催している。人々が希望を見出し、自ら考え行動するための視点や考え方を伝え、毎回異なるテーマ構成により多くの参加者を集めている。数やエネルギーの捉え方を通じて、自身の在り方や日常への意識を見つめ直す講習会や、特別神仏参拝ツアーといった実践会も開催し、高い関心を集めている。参加者からは、講演や実践を通じて人生や仕事に対する向き合い方が前向きになった、心の持ち方に変化を感じたといった感想が寄せられている。また国際的な書道芸術家としても活動し、美術年鑑掲載作家、戦後日本の代表画集芸術家の一人として選出。2007年にはバチカン市国にてローマ教皇への謁見の栄を賜る。ドバイでは王族と謁見し、国内外の国交親善展覧会にも多数参加。サミット会場迎賓館への宿泊や晩餐会招待など、日本文化と精神性を伝える民間外交活動も展開している。今後は日本のみならず、数理という共通言語を通じた国際的な展開を視野に入れ、次世代を担う人材の育成にも力を注いでいる。