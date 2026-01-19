風間杜夫ひとり芝居『カラオケマン さすらいヘルパー』が2026年3月25日（水）～ 3月29日（日）にこくみん共済 coop ホール／スペース・ゼロ（東京都渋谷区代々木２丁目１２－１０）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

公式ホームページhttps://www.tomproject.com/peformance/sasurai.html風間杜夫ひとり芝居“牛山明シリーズ”待望の第9弾！1997年から始まった風間杜夫ひとり芝居“牛山明シリーズ”2003年には三部作一挙上演で数々の演劇賞を受賞。2010年には集大成として五部作を一挙上演し、前人未到の5時間15分を演じるなど演劇史に多くの歴史を刻んだ。その後、2021年『帰ってきたカラオケマン』で実に11年ぶりにシリーズが復活！前作では、タイ･バンコクで難易度MAXのミッションを見事に遂行！第9弾となる今作、介護ヘルパーになった牛山明が超高齢化社会日本に果敢に挑む。

作品紹介

●『カラオケマン さすらいヘルパー』あらすじ

日本中を旅しながら介護ヘルパーとして働く牛山明。ある日、数年前に引退した往年の大女優の専属ヘルパーを依頼される。認知症を患っている彼女との想像を絶する日々、果たして牛山は乗り越えられるのか......。

●牛山明シリーズ過去作品あらすじ

第一部『カラオケマン』牛山明はごく平均的なサラリーマン。当然悩みも抱えている。仕事、家庭、異性問題。そんな彼をいつも救ってくれるのはカラオケだった。歌って歌って歌いまくる牛山明…。第二部『旅の空』ある日サウナへ行って、何故か記憶喪失になってしまう。交番へ行くも、病院へ行くも甦るのは青春時代の断片的な記憶だけ…。第三部『一人』家族も仕事も何一つ思い出せないまま、大衆演劇一座に入る。三つのセリフも満足に言えないが、子供の頃に好きだったことを頼りにオジサンは頑張るのだった…。第四部『コーヒーをもう一杯』気がつくと、一座の女将さんと逃亡していた。そこは北陸の小さな喫茶店。座長の暴力から守るためだ。行く宛てもない珍道中が始まる。やがて女将さんは牛山に恋心を抱き…。第五部『霧のかなた』女将さんと別れた後、交通事故に合い、ブルーシートのテントの中にいた。ホームレスのオジチャンとの交流の中で、牛山は家族の元に帰る決心をするが…。第六部『帰ってきたカラオケマン』牛山明、72 歳、青森県在住。コロナ禍で勤め先のスナックが廃業したことをきっかけに、東京に戻ることに。心機一転、就職活動や社会貢献に奮闘、市議会議員選挙に出馬するも、思いもよらない試練の連続で…。第七部『カラオケマン 最後のロマンス』社会貢献に目覚め、選挙にまで出馬したが、根はお調子者のデラシネ男。再び東京を離れ、仕事に恋に、自由を謳歌していた。しかし人生いい事ばかりつづかない。今度は子どもたちの家族のいざこざに巻き込まれ…。第八部『カラオケマン ミッション・インポッシブル ～牛山明、バンコクに死す～』歌う司会者として益々元気な牛山明に、ある依頼が舞い込む。それはバンコクへ失踪した元部下を救出するミッションだった。バンコクで次々と巻き起こるアクシデント。果たして牛山明の運命は！？

公演概要

風間杜夫ひとり芝居『カラオケマン さすらいヘルパー』公演期間：：2026年3月25日（水）～ 3月29日（日）会場：こくみん共済 coop ホール／スペース・ゼロ（東京都渋谷区代々木２丁目１２－１０）■出演者風間杜夫■スタッフ作・演出 水谷龍二■公演スケジュール3月25日（水）19：00☆3月26日（木）14:00 3月27日（金）14:00 3月28日（土）14:003月29日（日）14:00☆終演後アフタートークあり※開場は開演の45分前■チケット料金全席指定 一般 6,000円（税込）

