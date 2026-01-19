【3社共催】kintone内の「眠れるデータ」をAIで資産に変える。Umee Technologies・M-SOLUTIONS・サイボウズが、最新事例セミナーを2/18(水)に開催

Umee Technologies株式会社

組織を変革するインサイトアナリシス(TM)「Front Agent」を開発・提供するUmee Technologies株式会社（本社：東京都調布市、代表取締役：新納 弘崇、以下「ユミー」）、kintone関連をはじめとしたWEBシステム開発を中心としたサービス展開するM-SOLUTIONS株式会社、そして業務改善プラットフォーム「kintone」を提供するサイボウズ株式会社の3社は、2026年2月18日（水）14:00より、無料オンラインセミナー『kintone×AIでもっと便利に！明日から使えるデータ活用のコツと最新事例』を共催いたします。

本セミナーでは、多くの企業が抱える「データは溜まっているが活用しきれていない」という課題に対し、kintoneとAIを組み合わせることで、いかにして商談成約率の向上や劇的な業務効率化を実現するか、その具体的な「コツ」と「最新事例」を余すところなくお伝えします。

なぜ今、「kintone × AI」なのか

詳細を見る :https://frontagent.umeecorp.com/seminar/20260218

DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進により、多くの企業で業務改善プラットフォーム「kintone」の導入が進んでいます。しかし、日々の業務記録や顧客情報は蓄積されているものの、それらが単なる「保管庫」にとどまり、次のビジネスアクションや売上向上に直結する「生きた資産」として活用しきれていないケースが散見されます。

そこで今回、プラットフォームを提供する「サイボウズ」、豊富な導入・活用ノウハウを持つ「M-SOLUTIONS」、そしてサイボウズ唯一のアライアンスパートナー三つ星を取得「Umee Technologies」の3社が集結しました。

「プラットフォーム（基盤）」×「インテグレーション（活用技術）」×「AI（分析）」という3社のシナジーにより、kintone内に眠っているデータを呼び覚まし、企業の競争力を高めるための実践的な解を提示します。

このような方におすすめです

現在kintoneをご利用中で、さらなるデータ活用・応用を模索されている方

kintone内にデータは溜まっているが、分析や戦略への転用ができていないと感じている方

kintoneの導入を検討しており、将来的な拡張性やAI活用に関心がある方

営業部門やバックオフィスの責任者・DX推進担当者様

開催概要

セミナー名：kintone×AIでもっと便利に！明日から使えるデータ活用のコツと最新事例

開催日時：2026年2月18日（水） 14:00～15:00

形式：オンライン開催（Zoom）

参加費：無料（事前登録制）

主催：Umee Technologies株式会社 / M-SOLUTIONS株式会社 / サイボウズ株式会社

お申し込み：https://frontagent.umeecorp.com/seminar/20260218

登壇者紹介

Umee Technologies株式会社 代表取締役 新納 弘崇

東京大学で神経接続義手を研究後、ヤマハ株式会社にて事業開発、人材育成を兼務し、社長賞3回受賞。その後、VRスタートアップでシリコンバレー進出、事業売却を経験。2019年5月に国立大学法人電気通信大学認定スタートアップ Umee Technologiesを設立し、人の会話に向き合う時代を作るインサイトアナリシス(TM)「Front Agent」を開発している。

M-SOLITIONS株式会社 代表取締役社長CEO 植草 学

2000年にSBテクノロジー株式会社とのジョイントベンチャー設立によりM-SOLUTIONS株式会社に転籍。ソフトバンクグループで、新規事業の立上げ、新サービス構築、PM（プロジェクトマネージャー）を担い、2004年にPMP資格を取得。2019年に代表取締役社長CEOに就任。孫正義氏の後継者養成校である「ソフトバンクアカデミア」1期生に参加、継続中。サイボウズのオフィシャルパートナーとしてCYBOZU AWARD SI部門を3年連続受賞。

サイボウズ株式会社 アライアンスビジネス開発部 兼 エコシステムAI PjM 佐藤 太嗣

化学系メーカーで海外営業を経て2019年サイボウズ入社。

現在はAI連携を推進するエコシステムAI PJをリード。

趣味はサウナとキャンプ（育児奮闘中）。

Front Agentとは

会話を録音するだけで、顧客の見えない本音を可視化し、組織を変革するインサイトアナリシス(TM)です。見えない本音から勝ち筋を導き出す特許技術、Deep Insight Engine(TM)を搭載。なぜ、お客さまは貴社を選ぶのか。なぜ、お客さまは購入しなかったのか。お客さまに選ばれつづけるために、Front Agentがお客さまとの会話からインサイトへと導きます。対面、Web会議、電話、あらゆる会話に対応し、kintoneやsalesforceのAIエージェント化も実現。サイボウズパートナー評価制度にて3つ星を獲得。

＜会社概要＞

【Umee Technologies株式会社】

代表者：代表取締役社長 新納 弘崇

本社：東京都調布市調布ヶ丘1-5-1 国立大学法人電気通信大学内

東京オフィス：東京都港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル5F

コーポレートサイト：https://umeecorp.com/

サービスサイト：https://frontagent.umeecorp.com/

事業内容：「人の会話に向き合う時代」の実現をミッションに掲げ、会話から人の心理傾向を解析するDeep Insight Engine(TM) の研究開発を通じてソリューションを提供する国立大学法人 電気通信大学認定スタートアップです。

【M-SOLUTIONS株式会社】

代表者：代表取締役社長CEO 植草 学

所在地：東京都新宿区新宿6丁目27－30 イーストサイドスクエア 17階

コーポレートサイト：https://m-sol.co.jp/

サービスサイト：https://smartat.jp/

事業内容：「情報革命で人々を幸せに 新たな価値を創造する」の経営理念の元、SI事業・プロダクト事業・公共事業を展開。プロダクト事業ではiPad無人受付システム「Smart at reception」シリーズをはじめ、LINE WORKS連携サービス「Smart at GATE for LINE WORKS」や、kintoneプラグイン・連携サービスを25種類以上提供しています。

【サイボウズ株式会社】

代表者：代表取締役社長 青野 慶久

所在地：東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー27階

コーポレートサイト：https://cybozu.co.jp/

サービスサイト：https://kintone.cybozu.co.jp/

・事業内容：「チームワークあふれる社会を創る」という企業理念のもと、チームワークを支援するためのグループウェアを開発・提供。主力製品「kintone」「サイボウズ Office」「Garoon」「メールワイズ」など。さらに子会社サイボウズ・ラボを中心に中長期視点で、次世代の製品・サービスの基盤となる技術の研究開発活動を行なっています。