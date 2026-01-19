しまむら、「春のファッショングッズフェア」を1/21（水）より開催！人気インフルエンサーやキャラクター商品が登場！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、全国のファッションセンターしまむら店舗およびオンラインストアにて、「春のファッショングッズフェア」を1月21日（水）から2週にわたり開催することをお知らせいたします。

■ファッションセンターしまむら「春のファッショングッズフェア」開催！

1/21（水）より2週にわたり「春のファッショングッズフェア」を開催します。1週目は「インフルエンサー企画」、2週目は「キャラクター企画」の服飾雑貨を中心に販売します。

● 1週目（ 1/21～）「インフルエンサー企画」yumiさん

「yumi」さん、「mayo」さん、「choco」さん、「marie」さんのトレンドアイテムを取り揃えています。また、「中島姉妹」が紹介する、人気ディズニー映画『ズートピア2』関連商品もご用意しています。

● 2週目（ 1/28～）「キャラクター企画」

「ちいかわ」や「サンリオキャラクターズ」をはじめ、「ひみつのアイプリ」、「ドラゴンクエスト」、「にゃんこ大戦争」、「パンどろぼう」、「パペットスンスン」などのキャラクター商品を豊富に取り揃えています。

また、オンラインストア限定商品も多数ご用意しています。

ぜひご確認ください。

▼『しまむらパーク』オンラインストア

https://www.shop-shimamura.com/disp/itemlist/?popular_tag=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%83%E3%82%BA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2&b=shimamura&sortKey=02&utm_source=storesm&utm_medium=flyer&utm_campaign=0121_fashionfair(https://www.shop-shimamura.com/disp/itemlist/?popular_tag=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%83%E3%82%BA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2&b=shimamura&sortKey=02&utm_source=storesm&utm_medium=flyer&utm_campaign=0121_fashionfair)

■しまむらグループ公式アプリ・SNSはこちら

https://www.shimamura.gr.jp/sns/

■お近くの店舗はこちらから検索

https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1

■しまむらグループのオンラインストア『しまむらパーク』

https://www.shop-shimamura.com/

■お問い合わせ先

＜取材・広報に関すること＞ 広報室 shimamurapress@shimamura.gr.jp

＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）