しまむら、「春のファッショングッズフェア」を1/21（水）より開催！人気インフルエンサーやキャラクター商品が登場！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋　維一郎）は、全国のファッションセンターしまむら店舗およびオンラインストアにて、「春のファッショングッズフェア」を1月21日（水）から2週にわたり開催することをお知らせいたします。


■ファッションセンターしまむら「春のファッショングッズフェア」開催！



1/21（水）より2週にわたり「春のファッショングッズフェア」を開催します。1週目は「インフルエンサー企画」、2週目は「キャラクター企画」の服飾雑貨を中心に販売します。


● 1週目（ 1/21～）「インフルエンサー企画」

yumiさん

「yumi」さん、「mayo」さん、「choco」さん、「marie」さんのトレンドアイテムを取り揃えています。また、「中島姉妹」が紹介する、人気ディズニー映画『ズートピア2』関連商品もご用意しています。


● 2週目（ 1/28～）「キャラクター企画」


「ちいかわ」や「サンリオキャラクターズ」をはじめ、「ひみつのアイプリ」、「ドラゴンクエスト」、「にゃんこ大戦争」、「パンどろぼう」、「パペットスンスン」などのキャラクター商品を豊富に取り揃えています。




また、オンラインストア限定商品も多数ご用意しています。


ぜひご確認ください。


