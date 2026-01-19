株式会社生活の木（本社：東京都渋谷区、代表取締役：重永 忠）は、公式オンラインストアにおいて、郵便ポストに返却できるリユース梱包「シェアバッグ®︎」（提供：株式会社comvey）を2026年1月14日より導入しました。本システムによる配送時の脱炭素化を推進する取り組みは、アロマ業界において国内初となります。

生活の木とcomveyは、2025年6月に採択された「東京都スマートサービス実装促進プロジェクト Be Smart Tokyo」に基づき、人々の暮らしの利便性およびQOL の向上を実現するため、シェアバッグ導入の実現に向け取り組んで参りました。リユースの仕組みを通じて、配送時に発生するダンボールごみの処理負担を解消できるだけでなく、ごみ焼却時に発生するCO2排出量85%以上の削減に貢献します。

comveyとは

使い捨てずに皆んなでシェアする、エコな梱包バッグです。届いたシェアバッグは、折りたたんでポストに投函して返送。梱包ごみが発生しない、地球にやさしい取り組みです。

シェアバッグは、クリーニング・修繕をしながら50回以上繰り返し使用されます。返送のたびに内側と外側の両面を清掃・除菌していますので、安心してご利用いただけます。

【プレスイベント開催！】サービス導入を記念し、本取り組みについて詳しくご紹介するローンチイベントを開催します。・日程：2026年2月26日(木)・場所：生活の木 原宿表参道店 2Fイベントスペース（東京都渋谷区神宮前6-3-8）・対象：お取引先様／プレス関係者／導入検討企業様※詳細は後日、生活の木WEBサイトでご案内予定です。

