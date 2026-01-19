【神石高原町】DAOマネージャーsabiiさん、日本DAO協会のアクセラプログラムに採択

株式会社あるやうむ

広島県神石高原町のDAOマネージャーを務めるsabii（さび）さんは、一般社団法人日本DAO協会が主催する「合同会社型DAOアクセラレーションプログラム(https://jpdao.org/news/7186/)」に採択されました。2025年12月20日（土）、愛知県名古屋市で開催された地域課題解決イベント「ソーシャル Innovation EXPO 2025 Winter～Locanet（ロカネット）～(https://jpdao.org/event/20251220/)」にて、2ヶ月間にわたるプログラムの成果として、神石高原町の地域資源「ポポー」を活用したポポー最中開発プロジェクト「ポポも」の構想を発表しました。

「ポポも」プロジェクトは、あるやうむが手がける「地域おこし協力隊DAO」の枠組みを活かし、神石高原町DAOマネージャーであるsabiiさんが中心となって推進しています。同プロジェクトではデジタルとリアルを融合させた新しい地域経済のモデルケースを目指し、今後は、レシピ開発やブランディングを共にする「ポポもだち」を募集し、2026年秋ごろの製品化に向けて活動を加速させます。

日本DAO協会「合同会社型DAOアクセラレーションプログラム」採択の背景

本プログラムは、合同会社型DAOの社会実装を支援する試みです。応募多数の中から、厳正な審査を経て、sabiiさんを含む3名のプロジェクトリーダーが採択されました。

sabiiさんは、2025年7月に「地域おこし協力隊DAO」のマネージャーとして神石高原町に着任しました。「デジタルコミュニティ（DAO）を活用した関係人口の創出」をミッションに掲げて活動する中、今回のアクセラプログラムへの参加を機に、地域資源「ポポー」を軸とした、持続可能な地域経済の実践へとプロジェクトを研ぎ澄ませました。

12月20日のピッチ登壇では、「適材適所を最大化するいばしょづくり」というビジョンのもと、DAOという透明性の高い組織形態を活用しながら、未経験から食品開発へ挑戦するプロセスを発表し、DAOの思想と現場での実践が結びついたストーリーに大きな反響が寄せられました。

※参考：日本DAO協会「合同会社型DAOアクセラレーションプログラム 参加者（DAO）決定！」(https://jpdao.org/news/7269/)

幻のフルーツ「ポポー」と新プロジェクト「ポポも」

プロジェクトの核となる「ポポー」は、北米原産のバンレイシ科の果実で、バナナとマンゴーを合わせたような濃厚な味わいが特徴です。

- 希少性: 傷みが早く流通が難しいため、国内生産量はみかんのわずか0.004%程度と極めて少なく「幻のフルーツ」と呼ばれます。- 栄養価: ビタミンC、マグネシウム、鉄分、食物繊維を豊富に含み、次世代の健康食品としてのポテンシャルを秘めています。

このポポーを「もなか」として加工・ブランド化するのが「ポポも（ポポー最中）」プロジェクトです。sabiiさんは「神石高原を訪れた人が気軽に買って帰れる名物をつくりたい」という想いから、レシピ開発やポポー栽培にも着手しています。

広島県神石高原町（じんせきこうげんちょう）について

広島県の中東部に位置し、標高500～700mの高原に広がる自然豊かな町です。国指定名勝の「帝釈峡」や、犬の「殺処分ゼロ」の実現を目指す「ピースワンコ・ジャパン」の拠点など、美しい景観と豊かな文化が息づいています。

一方で人口減少や少子高齢化といった課題を抱えており、近年ではテクノロジーやDAOの仕組みを積極的に取り入れるなど、持続可能な地域づくりに向けた挑戦を続けています。

共に「ポポも」を育てる仲間「ポポもだち」を募集！

「ポポも」は完成された商品ではなく、DAOの仕組みを活用して「みんなで育てる商品」です。sabiiさんは本プロジェクトのサポーターを「ポポもだち」と呼び、以下のようなパートナーを募集しています。

- レシピ開発: ポポーの風味を活かした餡や皮のアイデアを出してくれる方- デザイン: ロゴ、パッケージ、グッズ制作に関わりたい方- 生産支援: ポポーの栽培や安定供給の仕組みづくりに協力できる方- DAO運営: トークン設計やコミュニティマネジメントに興味がある方

特別なスキルは不要です。「ポポーが気になる」「新しい地域おこしに関わりたい」というだけで、誰もが「ポポもだち」になれる開かれたコミュニティを目指しています。

【参加方法】

神石高原町の公式DAO「神石高原じゃけん」のDiscord内に設置された「ポポもチャンネル」にて活動を行っています。

神石高原町DAO「神石高原じゃけん」 Discord

https://discord.com/invite/Ky4gTjxsJx

ポポも 公式リンク集（Linktree）

https://linktr.ee/popomodao

神石高原町DAOマネージャー sabiiさんのコメント

sabiiさんアイコン

「ポポも」は、今回のアクセラプログラムをきっかけに生まれました。

DAO協会の方々と、神石高原町が抱える課題やDAOの可能性についても議論を重ね、壁打ちを続ける中で、次第に存在そのものが圧倒的にキャッチーな地域資源である「ポポー」に、皆が惹きつけられていきました。そして気づけば、「ポポも」プロジェクトが誕生していたのです。この偶発的な生成過程そのものにも、DAO的なおもしろさがあります。

DAOを組成する上での重要な要素の一つが、具体的なテーマを定めることです。今回私が最も悩んだのもこの部分でした。テーマが明確になってこそ、実際の活動や仲間集めへと進むことができます。

今回の「ポポも」は、その最初のテーマとして生まれました。このプロジェクトをきっかけに、神石高原町全体がDAOでゆるやかにつながり、次々と新しいプロジェクトが生まれていく。そしてその動きが、やがて他の地域へとつながっていく。

「ポポも」は、そんなつながりの起点となるプロジェクトです。

各地域のDAOに参加しませんか？

日本各地で展開されている「地域おこし協力隊DAO」の活動には、どなたでも自由にご参加いただけます。以下のリンクより、あなたの気になる地域のコミュニティをぜひ覗いてみてください。

▼ DAOへの参加リンクはこちら｜どなたでも気軽に参加できます。

https://lit.link/alywamu-dao

株式会社あるやうむについて

DAOやNFTによる地方創生を推進するため、全国の自治体向けにふるさと納税NFT／観光NFT/地域おこし協力隊DAOソリューションを提供する札幌発のスタートアップ。

地域の魅力をのせたNFTをふるさと納税の返礼品とすることや、地域でDAOを運営することを通じて、新たな財源を創出すると共に、シティプロモーションや関係人口の創出に繋げます。

社名「あるやうむ」はアラビア語で今日を意味する言葉。今日、いますぐチャレンジをしたい自治体・地域の皆様にNFTという先端技術を提供し、応援され続ける地域づくりを支援します。

株式会社あるやうむ 会社情報- 会社名 ：株式会社あるやうむ- 代表者 ：畠中 博晶- 所在地 ：札幌市北区北38条西6丁目2番23 カトラン麻生302号室- 設立 ：2020年11月18日- 資本金 ：1億6449万円（準備金含む）- 事業内容 ：NFTを活用した地方創生コンサルティング・開発- URL ：https://alyawmu.com/- Twitter ：https://twitter.com/alyawmu/- Voicy : https://voicy.jp/channel/3545