韓国アーティスト・SHIN SOOHYUN(シン・スヒョン)が、2026年2月14日(土)に東京・恵比寿にて開催する特別なファンミーティング「SHIN SOOHYUN Valentine Fanmeeting in Japan ＜Be My Valentine＞」のチケット一般発売が2026年1月19日(月)18:00より開始されることが決定いたしました。

本公演は、バレンタインデー当日に開催される1日限りのスペシャルファンミーティングとして、日本のファンに向けて企画された特別なイベントです。





Be My Valentine POSTER IMAGE





■公演の見どころ

本ファンミーティングでは、すべての来場者にスペシャルプレゼントが用意されているほか、終演後にはシン・スヒョン本人によるお見送り会を実施予定と、ファンとの距離の近さを感じられる内容となっています。

また、2025年12月にオープンした日本公式ファンクラブ「SOOHAPPY JAPAN」の創団をお祝いするセレモニーも予定しています。

バレンタインにふさわしい、あたたかく特別なひとときを、ぜひ会場でお楽しみください。









【チケット一般発売】

発売開始日時：2026年1月19日(月)18:00～

チケット販売：TicketDive

https://ticketdive.com/event/shinsoohyun_260214









【公演概要】

公演名： SHIN SOOHYUN Valentine Fanmeeting in Japan

日時 ： 2026年2月14日(土)

・1st 11:30開場／12:00開演

・2nd 16:30開場／17:00開演

会場 ： ザ・ガーデンルーム(恵比寿ガーデンプレイス)

https://gardenplace.jp/hall/

チケット料金(全席指定・税込)：・プレゼント付きVIP指定席 19,800円

・プレゼント付き指定席 13,200円

来場者特典：スペシャルプレゼントは、当日公演終演後のお見送り会にて、

シン・スヒョン本人より直接お渡し予定です。