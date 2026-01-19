シン・スヒョンバレンタインデー限定ファンミーティング「SHIN SOOHYUN Valentine Fanmeeting in Japan ＜Be My Valentine＞」チケット一般発売決定！
韓国アーティスト・SHIN SOOHYUN(シン・スヒョン)が、2026年2月14日(土)に東京・恵比寿にて開催する特別なファンミーティング「SHIN SOOHYUN Valentine Fanmeeting in Japan ＜Be My Valentine＞」のチケット一般発売が2026年1月19日(月)18:00より開始されることが決定いたしました。
本公演は、バレンタインデー当日に開催される1日限りのスペシャルファンミーティングとして、日本のファンに向けて企画された特別なイベントです。
Be My Valentine POSTER IMAGE
■公演の見どころ
本ファンミーティングでは、すべての来場者にスペシャルプレゼントが用意されているほか、終演後にはシン・スヒョン本人によるお見送り会を実施予定と、ファンとの距離の近さを感じられる内容となっています。
また、2025年12月にオープンした日本公式ファンクラブ「SOOHAPPY JAPAN」の創団をお祝いするセレモニーも予定しています。
バレンタインにふさわしい、あたたかく特別なひとときを、ぜひ会場でお楽しみください。
【チケット一般発売】
発売開始日時：2026年1月19日(月)18:00～
チケット販売：TicketDive
https://ticketdive.com/event/shinsoohyun_260214
【公演概要】
公演名： SHIN SOOHYUN Valentine Fanmeeting in Japan
日時 ： 2026年2月14日(土)
・1st 11:30開場／12:00開演
・2nd 16:30開場／17:00開演
会場 ： ザ・ガーデンルーム(恵比寿ガーデンプレイス)
https://gardenplace.jp/hall/
チケット料金(全席指定・税込)：・プレゼント付きVIP指定席 19,800円
・プレゼント付き指定席 13,200円
来場者特典：スペシャルプレゼントは、当日公演終演後のお見送り会にて、
シン・スヒョン本人より直接お渡し予定です。