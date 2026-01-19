美作の国映画プロジェクトは、岡山県津山市を舞台とした新作映画「キセキが、はじまる。」のDVD販売を開始します。





DVD ジャケット





■あらすじ

東京から来た若手映画監督が岡山県津山市を舞台とした映画の制作を目指すなか、地域の人々との人間模様の中で現代と過去を結ぶヒューマンストーリー。





東京在住の若手映画監督が、津山市城東町並み保存地区と奈義町で、7軒の美都(びと)ブランドのホテルを経営する会社の会長から、映画制作の依頼を受け、津山を訪れる。





映画制作のヒントを模索しているなか、地元の人々からは『ここは何もない所』と言われたが、津山の偉人や歴史に触れながら、題材を探していた。





そんな時、依頼元の経営者が行方不明と知らせを受ける。





依頼元に中々会えない中、津山の案内をかって出たのはジーンズ製造会社の息子。





八出天満宮やサムハラ神社を案内していると立往生の車に出会い、その故障車の老人を助けたことがきっかけで物語が展開していく・・・





はたして若手映画監督は津山の地で映画を作ることが出来るのか。





主演 林 勇輝(1)





出演者 ：林 勇輝(神奈川在住・初映画主演)、岸田 敏志(真庭市出身)、

三倉 茉奈(NHKドラマ『だんだん』ヒロイン)、

伊原木隆太岡山県知事(特別出演) ほか

監督・脚本 ：大谷 健太郎

ロケ地 ：津山市城東町並み保存地区、美都津山庵別邸ホテル、津山洋学資料館、

八出天満宮、大隅神社、サムハラ神社、内田縫製など

プロデューサー：山本 昇、大谷 健太郎、大和田 廣樹

音楽 ：DJ KAJI

主題歌 ：J-REXXX & DJ KAJI feat Sora「53号線」

制作 ：株式会社大谷健太郎事務所

企画 ：美作の国映画プロジェクト





購入方法は以下URLをご参照ください。

https://bitotsuyama.com/eigasai/kiseki-dvd/





＜店舗販売＞

◯美都津山庵 本館

〒708-0834 岡山県津山市中之町8-1





◯さしこう 本店

〒708-0814 岡山県津山市東一宮30-7





◯居酒屋 三枝春

〒708-0037 岡山県津山市戸川町12-6





◯まほろば整体院

〒708-0844 岡山県津山市瓜生原645-1









当DVDは、岡山県津山市山下の津山文化センターで2025年12月6日と7日に開催された『第4回津山国際環境映画祭』(美作の国映画プロジェクト主催)にて上映した、津山を舞台にした大谷健太郎監督の新作映画である。

俳優の林勇輝さんが演じる主人公の映画監督が制作のために津山市を訪れ、岸田敏志さん、三倉茉奈さんらが演じる地元住民と出会う中で、映画のストーリーを考えていくという内容。大谷監督が津山を訪れた時の実体験を基にしている。





津山市城東町並み保存地区の町並み、大隅神社(上之町)、サムハラ神社(加茂町中原)、津山洋学資料館、八出天満宮、津山市城東町並み保存地区にある津山の迎賓館ホテル・美都津山庵別邸ホテル(中之町)、内田縫製(新野山形)といった市民の身近なスポットや地元企業が登場。





映画祭では、大谷監督と伊原木隆太岡山県知事とのクロストークが行われ、大谷監督は「大切な“何か”に気付いてもらえるように制作している。かけがえのない故郷、津山の魅力を地元の人たちに気付いてもらえたらうれしい」と語った。また同映画に特別出演した伊原木隆太岡山県知事は「岡山が好きになる映画。多くの人達に観て欲しい。自分たちが住んでいる場所で幸せや楽しみを見つけることの大切さを感じた。映画コンテンツを使った地域振興の取り組みが地元を盛り上げるだけでなく、若い人たちも積極的に参加する活動になってほしい」と語り、約1,000人の観客を魅了した。





ロケ地 津山市城東町並み保存地区(1)





ロケ地 サムハラ神社(1)





映画「キセキが、はじまる。」予告 J-REXXX & DJ KAJI feat Sora「53号線」ver.

https://www.youtube.com/watch?v=Tlc4ZQLGf1E





映画『キセキが、はじまる。』予告編 1

https://www.youtube.com/watch?v=32EAnA_sjYk





映画『キセキが、はじまる。』クランクイン テレビニュース

https://www.youtube.com/watch?v=M35N9CD_u_w&t=3s