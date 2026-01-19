「健やかな腸内フローラへ」をテーマに乳酸菌生産物質の研究・製造を行う株式会社光英科学研究所(本社：埼玉県和光市、代表取締役社長：小野寺 洋子)は、2026年1月25日(日)に和光市役所市民広場特設会場にて開催される、和光市の冬の恒例イベント「わこうのほっこり鍋 with 泣き相撲 和光場所」に参加いたします。本年は、地元・和光市第三小学校とのコラボレーション企画として、子どもたちのアイデアをもとに開発した、腸活を意識した新作鍋「三小コラボ！ソルトマト鍋」を初披露・販売いたします。





和光のほっこり鍋2026メインビジュアル









＜開催概要＞

イベント名：わこうのほっこり鍋 with 泣き相撲 和光場所

開催日時 ：2026年1月25日(日)10:00～15:00

※雨天決行(荒天中止)／売り切れ次第終了

会場 ：和光市役所 市民広場 特設会場(サンアゼリア前)

開催内容 ：鍋料理の販売(29店舗)・ステージイベント・

飲食、物品販売等のアンテナショップ(屋外26店舗・サンアゼリア内4店舗)・

ほっこり鍋スタンプラリー(実施期間：1/13～2/1)

アクセス ：東武東上線/東京メトロ有楽町線・副都心線「和光市駅」南口下車 徒歩約15分

※専用の駐車場はございません。会場へは公共交通機関をご利用下さい。

主催 ：わこうのほっこり鍋実行委員会(和光市商工会内)

共催 ：和光市・和光市文化振興公社・一般社団法人ニッポン全国鍋協会









＜イベントの詳細ページ＞

和光市商工会 イベント紹介ページ

https://wako-sci.or.jp/nabe









＜イベントのみどころ＞

埼玉県和光市の冬の風物詩としてすっかり定着した鍋イベントが、2026年も「わこうのほっこり鍋」として開催されます。今回は、鍋料理を提供する29店舗に加え、物産品などを扱うアンテナショップ30店舗が集結する大規模な開催となります。注目の鍋料理は、地元で長年愛されてきた名店の人気鍋をはじめ、地域の歴史を受け継ぐ各地の伝統鍋、さらに地元の小学生とのコラボレーションから生まれた創作鍋など、多種多彩なラインアップ。このほか、市民グループによるステージ披露イベントやコンサートなど、会場を盛り上げるさまざまなプログラムも見どころのひとつです。さらに今年の目玉企画として、「泣き相撲・和光場所」が初開催されます。事前に登録された赤ちゃん力士たちが元気いっぱいに土俵に上がり、会場を笑顔で包みます。寒い季節でも、心も体もほっこり温まる鍋を味わいながら、小さなお子さまから大人まで幅広い世代で楽しめるイベントとなっています。









＜地域貢献活動の取り組み＞

光英科学研究所は、メイン事業である乳酸菌生産物質の製造事業拡張にともない埼玉県和光市で法人化、本社工場を稼働して2026年で32周年を迎えます。当社は本業の企業活動に加えて地元和光市のみなさまや事業様方とのさまざまな交流を通じて、地域社会の形成における地元企業としての役割を担い、まちづくりや地域伝統の継承など、地域のみなさまの社会生活に貢献したいと考えております。また、和光市に本社を構える企業として、埼玉県和光市出身で、現在、自転車競技で活躍中の梶原 悠未選手をスポンサー企業として応援しております。さらに、2021年に埼玉県を本拠地とする卓球のプロチーム・T.T彩たまと企業パートナー契約を締結しました。日頃より地域とのつながりを大切にして食・健康・スポーツ支援を通じた地域貢献活動に取り組んでいます。本イベントへの参加も、その取り組みの一環として、和光市のにぎわい創出と市民交流の場づくりに貢献してまいります。









＜三小コラボ！ソルトマト鍋について＞

今回の鍋イベントでは、当社が地域への感謝を込めて継続してきた食育活動から生まれた、特別な鍋料理を販売いたします。本企画は、当社が実施した和光市立第三小学校6年生への出張食育授業をきっかけにスタートしました。授業では「腸内環境を整えることの大切さ」をテーマに、発酵食品や食物繊維、日々の食事との関係について子どもたちと一緒に学習。その学びをもとに、「腸内環境を整えるお鍋」のレシピづくりに挑戦しました。試行錯誤を重ねながら、子どもたちの自由な発想と、和漢薬膳師の専門的な知見を融合させることで、栄養バランスとおいしさの両立を目指した鍋が完成。こうして誕生した「三小コラボ！ソルトマト鍋」は、腸活を意識した多彩な食材のうま味を活かした、やさしく食べやすい味わいが特長です。地元・和光市への想いを込めて、学びから生まれた「腸活鍋」を多くの方に味わっていただきたいと考えています。





イベントポスター(制作：第三小学校6年生の児童のみなさん)









＜会社概要＞

商号 ： 株式会社光英科学研究所

代表者 ： 代表取締役会長 村田 公英／代表取締役社長 小野寺 洋子

所在地 ： 〒351-0115 埼玉県和光市新倉5-1-25

設立 ： 1969年創立／1994年法人化

事業内容： 乳酸菌生産物質の製造・販売、乳酸菌の培養

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.koei-science.com/