京都・宇治発の本革ブランド「Danke Bestens！(ダンケ・ベステンス)」を展開する株式会社キシマサ(代表取締役：岸田 雅博)は、累計販売数10万個を超える人気シリーズ「オイルレザー名刺入れ」をリニューアルし、2026年1月末よりAmazonにて販売開始いたします。





ブラック＆ブラウン





本製品は、植物由来の渋を用いた「ベジタブルタンニン鞣し」によって、時間と手間をかけて丁寧に仕上げられた天然皮革を使用。外装と内装のカラーコントラストが美しいバイカラーデザインとあいまって、スーツスタイルにも映える全5色のラインナップで登場します。





名刺入れ5色展開





【商品の特長】

■「これぞ革」という香り

一般的に流通しているクロム鞣しの革製品では味わえない、深く豊かな“革本来の香り”が、この名刺入れの大きな魅力です。ベジタブルタンニン鞣しによって引き出された自然な香りが、手にした瞬間から五感を心地よく刺激します。





■「経年変化」という言葉は、この革のためにある

植物の渋を用いたベジタブルタンニン鞣し革は、使い込むごとに色合いと艶が増し、自分だけの風合いに育っていきます。まさに“育てる革”。「経年変化」という言葉がこれほど自然に似合う素材は他にありません。





■バイカラーデザインで印象に差をつける

外装の落ち着いたトーンに対し、内装には鮮やかな差し色を配置。名刺交換の際にちらりと見える内装カラーが、さりげない個性を演出します。ブラック＆レッド、ブラック＆ブラウン、ネイビー＆ブラウンなど、全5色展開。





■職人の手作業による丁寧な仕立て

一点ずつ熟練の職人が丁寧に縫製。シンプルながらも上質さを感じる、細部にこだわった仕上がりです。贈り物としても最適。





■最大60枚収納可能な実用設計

メインポケットには名刺を約60枚収納可能。加えて3つのサブポケットを備え、名刺やICカードなどをすっきり整理。機能性と美しさを両立した設計です。









【実際のユーザーからの声】

Dank Bestens!の名刺入れを実際に使用されたお客様からは、以下のような喜びの声が多数寄せられています。





◇質感・手触りに関する絶賛の声

「シルクのようななめらかさ」

「吸い付くようなフィット感」

「上品な光沢感」

「ずっと触っていたくなる柔らかさ」





◇価格とクオリティのギャップ

「この価格でこの革質はありえない」

「安すぎて不安になるほどの高級感」

「コスパの次元が違う」





◇本革の香り

「箱を開けた瞬間に広がる、上質な革の香り」

「嫌な薬品臭が一切なく、本物の証」





◇細部の作り込み

「縫製が芸術的に綺麗」

「内側まで妥協のない丁寧な作り」

「薄くてもしっかりしている安心感」





◇ビジネスでの実用性

「名刺交換で自信が持てる」

「取り出しがスムーズでスマート」









【まとめ】

多くのユーザーが口を揃えて挙げる評価ポイントは、「素の革の良さ」、「しっとりとした触り心地」、そして「本物の香り」。見た目以上の価値が、手に取った瞬間から伝わる名刺入れです。









■対象商品概要

商品名 ： バイカラー名刺入れ

発売日 ： 2026年1月末

価格 ： 4,980円(税込)

内容 ： 1個

サイズ ： 縦11cm × 横8cm × 厚み1.5cm

カラー展開： ブラック＆レッド、ブラック＆ブラウン、ネイビー＆ブラウン、ほか全5色

素材 ： 牛本革(オイルレザー、ベジタブルタンニン鞣し)

販売場所 ： https://www.amazon.co.jp/





■会社概要

会社名 ： 株式会社キシマサ

所在地 ： 京都府宇治市小倉町南浦43-4 サンパティオ小倉111

代表者 ： 代表取締役 岸田 雅博

設立 ： 2024年7月

事業内容 ： 革製品の企画・製造・販売

ブランドサイト： https://kishimasa.co.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社キシマサ 広報担当

MAIL： info@kishimasa.co.jp

TEL ： 090-3869-0230