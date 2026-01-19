「英検2級ライティング超対策」に続く、二次面接の攻略本！『英検(R)2級スピーキング超対策15回模試』＋追試5回 ～2026年1月26日 発売予定～
語学書出版社コスモピア株式会社(東京都渋谷区、代表：坂本 由子)は、『英検(R)2級スピーキング超対策15回模試』を発売いたします。英語で自分の意見や考えを論理的かつ明確に伝える力が重視される昨今、2024年度には英検も新形式にリニューアルされました。本書は、2025年1月に刊行した一次試験対応の『英検2級ライティング超対策』『英検準1級ライティング超対策』に続く、シリーズ第3弾「スピーキング」攻略本です。15回模試に加え、追試5回の計20回分を収録しています。
新発売シリーズ第3弾『英検2級スピーキング超対策』
●書名：英検(R)2級スピーキング超対策15回模試
●著者：森 秀夫
●定価：本体1,980円(税込)
●判型：A5判、196ページ
ISBN-10:4864542341 ISBN-13:978-4864542340
【本書の特長】
1) 15回分の模試に加え、5回分の追試、全20回分を収録
・教育、科学技術、環境問題、生活習慣、社会問題の5つのテーマ別に面接試験を攻略できる！
・イラスト描写や意見論述など、面接で尋ねられるタイプ別に問題を攻略できる！
2) 合格ラインを意識した段階的な回答例
・単なる模範解答に留まらず、レベルによる複数の回答例を用意！
3) 本番をリアルに再現する「音声DL＆電子版」
・音声と電子書籍の利便性を活かし、試験当日のシミュレーション対策も万全！
・スマホひとつでスキマ時間にカードの音読練習やQ&Aのトレーニングが可能！
4) 減点を防ぐ「採点ポイントとアドバイス」
・各問題に対し、採点基準の解説も充実！
「超対策」シリーズ 英検2級、英検準1級「ライティング超対策」はコチラ
シリーズ第2弾『英検準1級ライティング超対策』
好評販売中『英検2級ライティング超対策』