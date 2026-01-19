大学DX推進のキャリアボット、AIを活用したキャリアカウンセリング分析サービス「Careerbot Session Analyzer」提供開始

株式会社キャリアボットCareerbot Session Analyzerのサービスイメージ

株式会社キャリアボット（本社：東京都世田谷区、代表取締役：岡崎浩二）は、大学キャリアセンター向けに、AIによるキャリアカウンセリング分析サービス「Careerbot Session Analyzer」の提供を開始しました。本サービスは、キャリアカウンセリングの内容をAIで分析し、支援の質向上と効率化を実現するものです。

■サービス概要

「Careerbot Session Analyzer」は、キャリアカウンセリングの内容をAIが分析し、以下の要素を可視化するサービスです。

- カウンセリング内容の要約- 学生の主訴（悩みや課題）- 学生が目指している目標- 思考の偏りや課題の特定- 次回以降の支援方針

これらの分析結果は、キャリア支援者が学生への継続的な支援を行う際の指針として活用できます。

■開発背景

キャリアセンターでは、個別相談の重要性が高まる一方で、カウンセリング内容の記録や振り返りに十分な時間を確保できず、支援の質が担当者の経験に左右されやすいという課題があります。特に、新人キャリアカウンセラーにとっては、実践を通じて学ぶ機会が限られています。

本サービスは、こうした課題を解決し、キャリア支援の質と効率を高めることを目的に開発されました。開発者であるキャリアボット代表・岡崎は、国家資格キャリアコンサルタントとしての自身の実践経験をもとに、過度な介入をせずに振り返りと気づきを促す仕組みとして本サービスを設計しています。キャリアコンサルタントによる、キャリアコンサルタントのためのサービスとして、より多くの支援者に活用されることを目指しています。

■サービスの特徴

- AIによる文字起こしと分析：カウンセリングでの音声を文字起こしし、AIが重要な内容を分析。- 可視化された分析結果：学生の主訴や目標、課題を一目で把握可能。- 継続的な支援に活用：分析結果をもとに、次の面談の方針を決定。AIでキャリアカウンセリングを可視化利用前に学生の相談内容の録音・AI分析の同意が必要です。

セッション開始前に、相談内容の録音およびAI分析について、学生本人の同意を取得します。

本サービスは、キャリアカウンセリングの質向上と振り返りを目的としてカウンセリング内容を録音・分析しますが、学生の個人情報を最優先に考え、事前に同意を得た上で利用する設計としています。また、ローカルLLMの活用やオンプレミス環境での利用にも対応しており、安心してキャリアカウンセリングを行える環境を提供します。

■ 提供形態・セキュリティ

本サービスはクラウド環境で提供され、Gemini（Google）をはじめとする複数の生成AIモデルを用途に応じて活用しています。また、情報管理を重視する大学向けに、オンプレミスやローカルLLMでの提供も可能です。

■今後の展開

今後は、ES添削支援や求人マッチングなどのサービスと連携し、カウンセリング前からカウンセリング後までを一貫して支援するキャリア支援DXの実現を目指します。あわせて、「大学キャリア・アドバイザー養成講座（公益財団法人日本生産性本部／関西生産性本部主催）」など、就職・キャリア支援担当者向けプログラムへの導入も検討しています。キャリアボットは本サービスを通じて、大学のキャリア支援の質向上に貢献してまいります。

■ウェビナーのお知らせ

本プレスリリースでご紹介したサービスについては、下記のウェビナーにてご説明いたします。ご興味のある方は、お申し込みの上、ご参加ください。

タイトル： 就活テクニックの「AI化」にどう向き合う？ AIネイティブ世代に対応するキャリア支援の再構築

日時： 2026年1月22日（木）17:00～18:00

開催方法： オンライン（Zoomウェビナー）

対象： 大学・短期大学・専門学校の教職員（キャリアセンター、学生支援、教務担当者、管理職など）

定員： 100名（先着順）

参加費： 無料

共催： 株式会社リアセック / 株式会社キャリアボット

申込み方法：下記の「ウェビナーに申し込む」ボタンより、お申込みいただけます。

■ 株式会社キャリアボットについて

ウェビナーに申し込む :https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_D76fMRiWRpuBpxFfC7Uvmg#/registration

会社名 ：株式会社キャリアボット

Careerbot DX Labo：東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル 2F (wework)

代表者 ：岡崎 浩二（東京都立産業技術大学院大学 特任教授）

事業内容 ：AI/XRを活用した大学キャリアセンター向けDX推進コンサルティング

設立日 ：2021年3月23日

公式サイト ：https://careerbot.tokyo/

取引先 ：早稲田大学・青山学院大学・日本大学・東洋大学・関西学院大学・東京女子大学・日本女子大学・聖心女子大学・横浜美術大学ほか