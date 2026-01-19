【四国初上陸】大衆とり酒場「とりいちず」高松・ライオン通りに1月23日（金）グランドオープン
株式会社FS.shake（本社：東京都）は、2026年1月23日（金）、香川県高松市・ライオン通りエリアに大衆とり酒場とりいちず 高松ライオン通り店をグランドオープンいたします。
本出店は、「とりいちず」ブランドとして四国初上陸となります。
■ 四国初出店。高松・ライオン通りにコスパ重視の酒場が登場
「とりいちず 高松ライオン通り店」は、高松市中心部・ライオン通り沿いに位置し、仕事帰りの一杯から宴会、二次会まで幅広いシーンで利用しやすい大衆とり酒場です。
3フロア構成の店内は、少人数利用からグループ宴会まで対応し、気軽に立ち寄れる使い勝手の良さも特徴です。
■ グランドオープン記念キャンペーン概要
キャンペーン内容
何杯飲んでも！生ビール 0円
実施期間
2026年1月26日（月）～2026年1月28日（水）
条件・注意事項
・ 2時間制
・ 飲み残しは正規料金を頂戴いたします
・ グループ全員がInstagramフォロー＆いいね必須
・ 【385円（税込）】以上の商品をお一人様2オーダー必須
■ 名物鶏料理と“価格以上”のコスパメニュー
とりいちずでは、鶏の旨みを活かした名物料理を中心に、リーズナブルでボリューム感のあるメニューを提供しています。また、自家製豆腐やプリンなど、一部メニューは店内で一から手作りし、価格以上の満足感を大切にしています。
主な人気メニュー（一例）
・ 秘伝の骨付鳥（なし・基本・辛・鬼辛）
・ 秘伝のかわ串／無限！あてチキ
・ 今治焼鳥各種・月見つくね
・ 水炊き（定番・辛炊き・トマト鍋）
・ 鶏雑炊、チキンチャーハン
・ 自家製豆腐の冷奴
・ 究極のプリン
「しっかり食べて、しっかり飲める」
コストパフォーマンスの高さが支持されています。
水炊き
今治焼き鳥
かわ串
■ 楽しめる充実のコース・食べ放題♪
宴会や集まりには、生ビール有飲み放題付きコースや、食べ放題＆飲み放題コースなど用途に応じたプランをご用意しています。
おすすめコース（一例）
・ 季節限定 旬菜コース
2時間飲み放題生ビール付／全9品
2,400円（税込）
季節の前菜、新鮮野菜のサラダ、
鶏料理を中心とした一品、揚げ物、焼き物、
〆のお食事、デザートまで楽しめる内容です。
・ 今治焼鳥 食べ放題＆飲み放題コース
120分制
2,980円（税込）
名物の今治焼鳥をはじめ、
鶏料理や居酒屋定番メニューを
食べ放題＋飲み放題で楽しめます。
新年会や会食、友人同士の飲み会など、人数や目的に合わせて選びやすい構成となっています。
※内容は季節・仕入れ状況により変更となる場合があります。
■ 店舗情報
店名 大衆とり酒場 とりいちず 高松ライオン通り店
住所 〒760-0042 香川県高松市大工町2-1
営業時間
月～金：16:00～28:00
土日祝：13:00～28:00
ご予約はこちらから▶https://www.hotpepper.jp/strJ004510175/
■ とりいちずとは
大衆とり酒場 とりいちず は、名物の鶏料理を中心に、「安い・うまい・気軽」を大切にした大衆居酒屋ブランドです。