【四国初上陸】大衆とり酒場「とりいちず」高松・ライオン通りに1月23日（金）グランドオープン

株式会社 FS.shake

株式会社FS.shake（本社：東京都）は、2026年1月23日（金）、香川県高松市・ライオン通りエリアに大衆とり酒場とりいちず 高松ライオン通り店をグランドオープンいたします。

本出店は、「とりいちず」ブランドとして四国初上陸となります。

■ 四国初出店。高松・ライオン通りにコスパ重視の酒場が登場

「とりいちず 高松ライオン通り店」は、高松市中心部・ライオン通り沿いに位置し、仕事帰りの一杯から宴会、二次会まで幅広いシーンで利用しやすい大衆とり酒場です。

3フロア構成の店内は、少人数利用からグループ宴会まで対応し、気軽に立ち寄れる使い勝手の良さも特徴です。

■ グランドオープン記念キャンペーン概要

キャンペーン内容

何杯飲んでも！生ビール 0円

実施期間

2026年1月26日（月）～2026年1月28日（水）

条件・注意事項

・ 2時間制

・ 飲み残しは正規料金を頂戴いたします

・ グループ全員がInstagramフォロー＆いいね必須

・ 【385円（税込）】以上の商品をお一人様2オーダー必須

■ 名物鶏料理と“価格以上”のコスパメニュー

とりいちずでは、鶏の旨みを活かした名物料理を中心に、リーズナブルでボリューム感のあるメニューを提供しています。また、自家製豆腐やプリンなど、一部メニューは店内で一から手作りし、価格以上の満足感を大切にしています。

主な人気メニュー（一例）

・ 秘伝の骨付鳥（なし・基本・辛・鬼辛）

・ 秘伝のかわ串／無限！あてチキ

・ 今治焼鳥各種・月見つくね

・ 水炊き（定番・辛炊き・トマト鍋）

・ 鶏雑炊、チキンチャーハン

・ 自家製豆腐の冷奴

・ 究極のプリン

「しっかり食べて、しっかり飲める」

コストパフォーマンスの高さが支持されています。

水炊き今治焼き鳥かわ串

■ 楽しめる充実のコース・食べ放題♪

宴会や集まりには、生ビール有飲み放題付きコースや、食べ放題＆飲み放題コースなど用途に応じたプランをご用意しています。

おすすめコース（一例）

・ 季節限定 旬菜コース

2時間飲み放題生ビール付／全9品

2,400円（税込）

季節の前菜、新鮮野菜のサラダ、

鶏料理を中心とした一品、揚げ物、焼き物、

〆のお食事、デザートまで楽しめる内容です。

・ 今治焼鳥 食べ放題＆飲み放題コース

120分制

2,980円（税込）

名物の今治焼鳥をはじめ、

鶏料理や居酒屋定番メニューを

食べ放題＋飲み放題で楽しめます。

新年会や会食、友人同士の飲み会など、人数や目的に合わせて選びやすい構成となっています。

※内容は季節・仕入れ状況により変更となる場合があります。

■ 店舗情報

店名 大衆とり酒場 とりいちず 高松ライオン通り店

住所 〒760-0042 香川県高松市大工町2-1

営業時間

月～金：16:00～28:00

土日祝：13:00～28:00

ご予約はこちらから▶https://www.hotpepper.jp/strJ004510175/

■ とりいちずとは

大衆とり酒場 とりいちず は、名物の鶏料理を中心に、「安い・うまい・気軽」を大切にした大衆居酒屋ブランドです。