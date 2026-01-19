Netflixドラマのチョコレート監修を手がけたショコラティエ川路バレンタイン限定「スペシャル和ショコラボックス」を発売
わさびボンボンショコラ
Netflixドラマ監修の経験が生きるチョコレートづくり
川路は、Netflixドラマ「匿名の恋人たち」において、
作品内に登場するチョコレートの企画・制作監修を担当。
俳優への所作指導や撮影現場での立ち会いを通して、
チョコレートが単なる小道具ではなく、
感情や物語を伝える存在であることを追求してきました。
その経験が、今回のバレンタイン限定ショコラの土台となっています。
9粒入り バレンタイン限定スペシャルボックス
今回のバレンタイン限定ボックスは、
Netflixドラマ「匿名の恋人たち」の世界観を好きになった方に向けて構成した、9粒入りのスペシャルボックスです。
今回のバレンタイン限定ボックスには、
ドラマ配信後にショコラティエ川路本店舗を訪れたファンの方々から特にリクエストの多かった
「わさび」「オレンジ」 をフレーバーとして取り入れています。
作品をきっかけに足を運んでくださったお客様の声を反映し、
バレンタインのための特別な一箱として仕上げました。
ホワイトカカオ、ゆず、ゆず抹茶、杏、ライチ＆ローズ、
わさび、オレンジ、いちじく、プラリネ。
やさしい余韻を残す味わいから、
ひと口で印象に残るフレーバーまでを並列に組み合わせ、
バレンタインならではの特別な一箱に仕上げました。
いちじくのボンボンショコラ
わさびとオレンジ--印象に残る味への挑戦
フレーバーの中でも、
ツンとした香りが特徴の「わさび」と、
爽やかな酸味が広がる「オレンジ」は、
一口で印象に残るアクセントとして設計しています。
驚きがありながらも、
食べ終えたあとにまた思い出したくなるよう、
香りや味わいのバランスを丁寧に調整しました。
わさびのボンボンショコラ
オレンジのボンボンショコラ（ショコラティエ川路店舗限定）
映像作品の中で重視してきた
「香りの立ち上がり」や「余韻の残り方」という考え方をもとに、
店舗でも「ゆず」や「ビター70％ショコラ」など、
同じ方向性のテイストを取り入れたラインを展開しています。
作品を見た方にも、
そうでない方にも、
物語を感じるようなチョコレートとして楽しんでいただける構成です。
ショコラティエの川路さとみ氏
川路さとみ コメント
「映像作品の現場では、
ほんの一瞬映るチョコレートにも意味が求められました。
その経験を経て、
一粒の中に“記憶に残る要素”をどう込めるかを
より強く意識するようになりました。
バレンタインの特別な時間に、
印象に残るショコラを楽しんでいただけたら嬉しいです。」
ショコラティエ川路店舗
商品概要 ■ ショコラティエ川路 店舗
商品名：バレンタイン限定 スペシャル和ショコラボックス
内容（9粒）：
ホワイトカカオ、ゆず、ゆず抹茶、杏、ライチ＆ローズ、
わさび、オレンジ、いちじく、プラリネ
販売期間：2026年2月1日～完売次第終了
販売形態：店舗販売のみ（オンライン販売なし）
ショコラティエ川路店舗営業時間
１１：００～１９：００
定休日：水曜日と第３木曜日（２月１１日は営業いたしております。）
都営浅草線：本所吾妻橋駅 徒歩３分
銀座線：浅草駅 徒歩８分
東武百貨店池袋店限定販売のセット。わさび・オレンジ・いちじく・みりん・ごま・バニラ・杏・プラリネ・醤油いちご
■ 東武百貨店 池袋店 ８階イベントスペース（百貨店催事）
東武百貨店 池袋店では、会場限定の構成にて展開します。
内容（9粒）：
わさび、オレンジ、杏、バニラ、ごま、醤油いちご、
みりん、いちじく、プラリネ
販売期間：2026年1月28日～2月14日（※完売次第終了）
※ 店舗販売とは内容が異なります。
プロフィール 川路さとみ
株式会社ショコラティエ川路 代表／ショコラティエ。
和素材を取り入れた独創的なショコラづくりを得意とし、
香りや余韻、記憶に残る体験としてのチョコレート表現を追求している。
2017年、東京・墨田区に「ショコラティエ川路」をオープン。
百貨店のバレンタイン催事や季節限定商品を中心に、
“甘さだけにとどまらない和ショコラ”として高い評価を得ている。
これまでに雑誌・Webメディアへの掲載に加え、
ラヴィット！、世界くらべてみたら、林先生の初耳学 など、テレビ番組にも多数出演。
2025年10月16日配信のNetflixドラマ「匿名の恋人たち」にて、チョコレート監修を担当。
作品内に登場するチョコレートの企画・制作監修をはじめ、
俳優への所作指導、撮影現場での立ち会いなど、制作工程全体に深く関わった。
会社概要
会社名：株式会社ショコラティエ川路
所在地：東京都墨田区
代表者：川路さとみ
事業内容：チョコレート製造・販売・教室
本件に関するお問い合わせ
株式会社ショコラティエ川路
E-mail：satomik@chocolatier-kawaji.com