新発想 小さく運んで大きく使う! 折りたたみ式LEDビジョンに新ラインナップ登場!!「屋内・屋外」の二刀流 【風二屏 FU-NIBYO】

ワヨー株式会社

ワヨー株式会社（所在地：東京都台東区、代表取締役：和倉 大輔、以下「ワヨー」）は、小さく運んで大きく使える折りたたみ式LEDビジョン「風帆FU-HAN」に次ぐ新商品を販売いたしました。 このLEDビジョンは、二つに折りたたんでコンパクトに運べ、「屋内・屋外」どちらでも利用できるのが特長です。「風帆 FU-HAN」同様、薄型軽量&自立式なので設置工事が不要です。今まで映像設備が無く利用できなかった施設やスペースでも大画面映像で迫力ある演出が実現できます。

【折りたたみ式LEDビジョンについて】URL：https://akiyamaworks.jp/led-idea-labo/index.html

小さく運んで大きく使う! に加えて「高輝度LED」採用。更に「IP65」相当の防塵・防水性能！

折りたたみ式LEDビジョン【風二屏 FU-NIBYO】は4,500CD/平方mの高輝度LEDなので、日中の屋外でも優れた視認性を発揮します。また、屋外イベントでの天候不良時もIP65相当の防塵・防水仕様の製品なので安心です。設置工事不要の為、利用する当日にフライトボックス(収納箱)のまま持ち込んで、2つ折りにされたモニターとキャスター付きの台座を取り出し組み立てれば最短1台3分で完成します。

この折りたたみ式LEDビジョン【風二屏 FU-NIBYO】の1セットが収納されるフライトボックス(収納箱)サイズは 1,025×690×310mmとコンパクト。1つのカゴ車に3台納まるサイズ設計なので混載運送が可能で搬送コストも削減できます。

「スイッチャー」を使えば、PIP(ピクチャーインピクチャー)でゲーム実況イベントも大画面で楽しめる！

【風二屏 FU-NIBYO】は【風帆FU-HAN】同様、横に連結することで境目のない大型LEDビジョンとして使えます(5台連結で、アスペクト比16:9の146インチ大画面になります)。連結した大画面に「スイッチャー」を介してPIP(ピクチャーインピクチャー)でゲーム画面にプレーヤー画面を乗せた白熱した実況イベントも実施できます。

【風二屏 FU-NIBYO】の手軽さ／明るさ／汎用性を是非お試しください。

「風二屏」を5台連結したイメージゲームイベントでのPIP活用イメージ

■実施場所：弊社ワヨー株式会社 本社(東京都 台東区 蔵前 1-8-2) 又は御社にお伺いします。

■日程：2026年2月2日（月）以降 ご予約順で随時。

■お問合せ：風帆チーム 宛て

電話：03-3866-1933 mail：fu-han@wayo.co.jp

「折りたたみ式LEDビジョン【風二屏】」 製品概要

■名称：折りたたみ式LEDビジョン【風二屏 FU-NUBYO】

■型番：LO-25-2000

■基本仕様

解像度：256 × 768 ピクセル

LEDピッチ：2.5mm

画面サイズ：640 × 1,920mm

製品サイズ：640 × 2,000 ×640mm ※キャスター部分除く

電源：AC100～240V

箱(フライトボックス)サイズ：1,040 × 710 × 345mm

本体重量：45kg

●折り畳み式LEDビジョン【風帆 FU-NIBYO】に関するお問い合わせ先

ワヨー株式会社 担当：風帆チーム 明石(アカシ) 宛て

電話/03-3866-1933 mail/fu-han@wayo.co.jp

ワヨー株式会社について

ワヨーは、市場調査・分析のマーケティング業務及び、販売促進の企画からデザイン、POP広告や販促ツールの製作を行うSP（セールスプロモーション）エージェンシーです。更には、自社オリジナル販売促進用資材の企画・開発・製造を行うメーカー機能も有し、販売促進に関わるあらゆる業務を自社内で完結できる唯一無二のワンストップSPエージェンシーとして、創業43周年を迎えました。

これからも“売れる”を創造するパートナー企業として、お客さまに新たな価値を提供し続けてまいります。

【会社概要】

社名：ワヨー株式会社

所在地：東京都台東区蔵前1-8-2

事業内容：SPツールの開発・設計・製造・販売、SP企画の制作・運営・ディレクション

HP：https://www.wayo.co.jp/