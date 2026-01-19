石垣島の冬を救う一皿。特選石垣牛リブロースの焼きしゃぶを1～2月限定990円で提供
特選石垣牛リブロースの焼きしゃぶ
沖縄県・石垣島の居酒屋【てっぺん・こてっぺん・どてっぺん】では、例年飲食店が苦戦する1～2月の冬季限定企画として、
特選石垣牛リブロースの焼きしゃぶを通常価格2490円→60％オフの感謝価格990円で提供、オリオンビール550円→29％オフの感謝価格390円で提供するキャンペーン【石垣島冬旅 ありがとうフェア】を2026年1月18日よりスタｰトします。
本企画は、観光客・地元客を問わず同一条件で楽しめる“島全体を元気にするための一皿”として企画されました。
背景｜なぜ今この企画なのか
石垣島の飲食業界では、観光客が落ち着く1～2月が年間で最も厳しい時期とされ、
多くの店舗が赤字を抱える構造的な課題を抱えています。
【てっぺん・こてっぺん・どてっぺん】では
「値上げや縮小ではなく、人が集まる理由をつくること」を選択。
高級食材として知られる石垣牛を、あえて手の届く価格で提供するという逆転の発想から本企画が生まれました。
企画内容｜990円の正体
今回提供するのは、石垣牛の中でも特に旨味と脂のバランスに優れた希少な特選リブロース部位を
使用した「焼きしゃぶ」。
薄切りにした特選石垣牛をさっと火に通し、香りと旨味が最も立つ瞬間を、割り下と溶き卵を合わせたたれで味わっていただく一皿です。
「石垣牛を食べた」と思ってもらえるよう考え抜きました。
さらにこの静かな石垣島を選んでくれた方に向けオリオンビール感謝価格390円も同時開催。食べて飲んで喋って、楽しいひと時を過ごして欲しいです。
■ キャンペーン概要
企画名：【石垣島冬旅 ありがとうフェア】
商品名１.：特選石垣牛リブロースの 焼きしゃぶ
商品名２.：オリオンビール
価格１.：2490円→990円（税抜）60％オフ
価格２.：550円→390円（税抜）29％オフ
期間：2026年1月18日～2月28日
条件：特になし。テイクアウト不可。
対象：地元客・観光客ともに同条件
「安売り」ではなく「体験の入り口」として設計されています。
特徴｜観光と地元を分けない価格設計
本企画の最大の特徴は、観光客と地元客を分けない価格設定。
通常、観光地では
・観光客向け高価格
・地元向け割引
という分断が起こりがちですが、本企画ではあえて“同じ条件・同じ価格”に統一しました。
静かな時期の石垣島を選んでくれた感謝と、
「島の人も、旅の人も、同じテーブルで楽しめる」そんな冬の石垣島らしい夜を目指しています。
・店舗コメント
「1～2月はどうしても我慢の時期になりがちです。
でも、店を閉めるのではなく、人が集まる理由をつくりたかった。
石垣牛の価値を下げるのではなく、“出会うきっかけ”として提供したいと考えました。」
【統括店長 成田】
川平湾
この時期ならではの過ごし方を
今後の展望｜単発で終わらせない
本企画は、2026年以降も毎年1～2月に実施する冬の定番企画として継続予定。
将来的には、石垣島の冬の風物詩として
「この時期はこの焼きしゃぶを食べに行く」と指名される存在を目指しています。
店舗情報 １.
店舗名：石垣牛と海鮮の店 てっぺん
住所：沖縄県石垣市字石垣15ｰ4 ワコーレKAMIJI 1階
電話：0980ｰ88ｰ8581
営業時間：15:00～23:00
定休日：無し
HP：https://www.ishigakijimateppen.co.jp/
店舗情報 ２.
店舗名：石垣牛と海鮮の店 こてっぺん
住所：沖縄県石垣市美崎町2ｰ7
電話：0980ｰ87ｰ0257
営業時間：16:00～24:00
定休日：無し
HP：https://www.ishigakijimateppen.co.jp/
店舗情報 ３.
店舗名：海鮮館 どてっぺん
住所：沖縄県石垣市八島町2ｰ4
電話：0980ｰ84ｰ2121
営業時間：17:00～24:00 祝祭日のみ：15時～23時
定休日：無し
HP：https://www.ishigakijimateppen.co.jp/
上質なお肉なので焼きすぎずに。
タレと絡めて。
【会社概要】
会社名：株式会社てっぺん 代表者：東風平 和明
本社：〒907-0024 沖縄県石垣市新川115 YKハウス1階
事業内容：石垣島での飲食店運営（石垣牛・鮮魚を中心とした郷土料理提供）
HP：https://www.ishigakijimateppen.co.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/kochindateppen
当社では、地元食材の新たな価値創出と観光振興、雇用拡大に今後も力を入れてまいります。
報道関係者向けお問い合わせ先
株式会社てっぺん 広報担当：東風平（こちんだ）、池村
TEL：0980-87-5085
FAX：0980-87-7015
MAIL：kochindateppen@yahoo.co.jp