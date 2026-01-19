「ひょうご地域創生通信」特設サイトの開設　及び令和７年度五つ星ひょうごプレゼントキャンペーンの実施

兵庫県

兵庫県内で活躍する地域のプレイヤーや地域を元気にする取組を紹介するメディア

「ひょうご地域創生通信」の最新号（vol.11、R8.1月末発行予定）の発行に先駆け、

特設サイト、「ひょうご、の、ええとこ。」（ https://hyogo-vision.com/chiikisouseituusinn/2026 ）を開設しました。

特設サイトでは、

新品種米「コ・ノ・ホ・シ」や丹波篠山での暮らし、猪名川町での起業など、

地域のリアルな物語を発信しています。ぜひご覧ください。

また、特設サイトの開設を記念して

県特産品「五つ星ひょうご」プレゼントキャンペーンを実施！

応募者の中から抽選で令和７年度の選定商品をプレゼントいたします。

奮ってご参加ください。

ひょうご地域創生通信X（旧Twitter）プレゼントキャンペーンについて

本キャンペーンでは、

兵庫県地域創生公式X（旧Twitter）アカウント「@love_hyogo_01」を活用した

プレゼントキャンペーンを実施します。

＜プレゼントキャンペーン内容＞

日 程

令和8年1月19日（月）9:00～2月8日（日）17:00

実施媒体

Ｘ（旧Twitter）

応募方法

１.兵庫県地域創生公式Ｘアカウント「love_hyogo（@love_hyogo_01）」をフォロー

２.公式Ｘアカウントの本キャンペーンポストをリポスト

キャンペーンサイト

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk07/2025chiikisousei/xcampaign.html

プレゼント

・五つ星ひょうご令和７年度選定商品を抽選で200名様にプレゼントします。

・当選者には2月下旬頃に兵庫県地域創生公式Ｘアカウント（@love_hyogo_01）より

ダイレクトメッセージをお送りします。

（非公開アカウントや受信拒否設定の場合は対象外となります）

※ キャンペーンサイトに掲載の応募規約を必ずご確認のうえご参加ください。

キャンペーン問い合わせ

ひょうご地域創生通信プレゼントキャンペーン事務局（campaigninfo_contact2026@rotary-grp.co.jp ）

当選発表について

当選者の方には、

兵庫県地域創生公式Xアカウント「@love_hyogo_01」より、

ダイレクトメッセージ（DM）にてご連絡いたします。

※DMを受信できる設定が必要です。

※指定期間内にご返信がない場合、当選は無効となります。

注意事項

本キャンペーンは兵庫県が主催するものであり、

X社が支援、承認、運営、関与するものではありません応募は日本国内にお住まいの方に限ります非公開（鍵付き）アカウントからの応募は対象外となります当選はお一人様1回限りとしますなりすましアカウントからの連絡にはご注意ください

〇兵庫県公式・地域創生Ｘアカウント「love_hyogo」（@love_hyogo_01 https://x.com/love_hyogo_01 ）

兵庫ってなんだかおもしろい？

#兵庫にいるこんな人 #兵庫にあるこんな地域 #兵庫でやっているこんな活動 をピックアップ。

キャンペーン中は地域のリアルな物語を投稿しています。ぜひご覧ください。