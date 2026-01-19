株式会社Forcesteed Robotics、豊通マシナリー主催「2026製造イノベーションフェア」に出展

株式会社Forcesteed Robotics

AI × 画像認識 × ロボティクス技術を用いた現場向けソリューションの研究開発を行う株式会社Forcesteed Robotics（本社：東京都江東区、代表取締役 CEO&CTO 大澤弘幸、以下「Forcesteed Robotics」）は、2026年1月21日（水）・22日（木）にトヨタバッテリー株式会社 大森工場（静岡県湖西市）で開催される「2026製造イノベーションフェア」に出展いたします。

本展示では、「生産現場におけるVLA（Vision-Language-Action）アーキテクチャの実装プロセス」をテーマに、AIによる認識・判断からロボットの動作指令に至るまでの流れを、複数の技術要素に分解して紹介します。

来場者の皆さまには、AIが現場情報をどのように処理し、ロボットの動きへとつなげていくのか、その構造を実際のデモを通じてご覧いただけます。

あわせて、将来のAIロボティクス開発に向けたデータ収集の体験展示も実施いたします。

当社のVLAデモ_推論の様子

出展の狙い「VLAを構成する3つの役割を可視化」

近年注目されているVLA（Vision-Language-Action）は、視覚情報、言語指示、動作制御を組み合わせてロボットを動かすアーキテクチャですが、実際の生産現場に適用するには、各要素をどのように組み合わせ、システムとして成立させるかが重要になります。

本展示では、VLAを一つのブラックボックスとして扱うのではなく、

１. 推論（認識・判断）

２. 計画（シミュレーションと経路生成）

３. 実行（実機制御）

という3つの役割に分解し、それぞれを独立した技術要素としてデモンストレーションします。

これにより、AIが現場の制約条件をどのように処理し、ロボットの動作に反映しているのかを、具体的なプロセスとして理解いただくことを目指しています。

展示内容「VLA実装を支える3つの技術要素」

１．推論（考える）

人間の自然言語による指示やカメラ画像を入力とし、既存のAIモデルやルールベース処理を組み合わせて、対象物の特定や作業条件の整理を行う推論プロセスをデモします。これにより、現場の状況や制約がどのようにデジタルな情報として整理されるのかをご覧いただけます。

２．計画（備える）

取得した画像情報をもとに、シミュレーション空間上でロボットの動作を検討し、MoveItを用いて実機に適用可能な経路を生成する流れを紹介します。実際の環境を反映した動作計画が、どのように作られるのかを可視化します。

３．実行（動く）

ROS2に対応した協働ロボット「RealMan RM65-B」を用い、生成された動作計画に基づいて実機が動作する様子を展示します。デジタル空間で計画された経路が、物理的なロボットの動きとして再現されるプロセスを確認いただけます。

【同時展示】模倣学習用データセット構築体験

将来的なEnd-to-End型ロボット学習に向けた基礎的な取り組みとして、模倣学習用の教師データを収集するプロセスを体験展示します。来場者がマニピュレータを操作し、その動きを視覚情報と同期して記録することで、「良質な動作データ」がどのように作られるのかを体感いただけます。

展示会 開催概要

名称：2026製造イノベーションフェア

日時：2026年1月21日（水）・22日（木） 9:00～17:00

会場：トヨタバッテリー株式会社 大森工場 アリーナ結（静岡県湖西市）

主催：株式会社豊通マシナリー

ブース位置：自動化エリア

株式会社Forcesteed Roboticsについて

Forcesteed Roboticsは、AI × 画像認識 × ロボティクス技術を用いたフィジカルAI分野の研究開発および社会実装を行うスタートアップです。現場におけるロボット活用を見据え、AIの認識・判断・制御を組み合わせたシステムの構築や、学習用データ収集基盤の提供を通じて、研究開発から現場導入までを支援しています。

