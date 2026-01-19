ランドセルメーカーEISHIN が、ティーンズブランド「PINK-latte（ピンクラテ）」とのコラボレーションランドセルを発売！

株式会社榮伸

ランドセル・ビジネスバッグを始めとしたスクールバッグ及び各種鞄類の製造・販売を行う株式会社榮伸（以下、榮伸）は、ティーンズから絶大な人気を誇るファッションブランド「PINK-latte（以下、ピンクラテ）」とのコラボレーション商品を発売いたします。

商品ラインナップ

ファッションやトレンドに敏感なティーン世代の“今欲しい！”に寄り添うピンクラテとの協業により、EISHINの品質と細部にこだわるものづくりを活かした、特別なランドセルが誕生しました。

PINK-latte Heart／ピンクラテ ハート（左から）シャインピンク・シャインブルー・シャインパープル側面前ポケット内装

EISHINが得意とする繊細な刺繍を生かし、上品にきらめくハートモチーフをデザイン。

華やかながらも飾りすぎないデザインで、6年間使いやすいランドセルに仕上げました。

【商品名】 PINK-latte Heart

【価格】69,300円（税込）

【サイズ】

横23.5×高さ31.0×マチ幅12.5cm

（A4フラットファイルサイズ対応）

PINK-latte Bear／ピンクラテベア（左から）アイボリー×グレージュ・スカイブルー×アイボリー・ライラック×スカイブルー

側面前ポケット内装

ピンクラテの定番アイコン“くま”をモチーフにした遊び心あふれるデザイン。

お子さまがワクワクするキュートさの中に、落ち着いた雰囲気が感じられる、使いやすい学習院型ランドセルです。

【商品名】 PINK-latte Bear

【価格】63,800円（税込）

【サイズ】

横23.5×高さ31.0×マチ幅12.5cm

（A4フラットファイルサイズ対応）

ティーンズの“かわいいけど大人っぽい”を実現

EISHINの安全性・品質に配慮したものづくりと、PINK-latte ならではのファッション性を掛け合わせることで、お子さまが安心して使えて、かつ“トレンド感”を楽しめるランドセルが完成しました。

販売方法

ピンクラテベア／ライラック×スカイブルーピンクラテハート／シャインピンク

【発売日】

2026年 2月 2日（月曜日）～EISHINオンラインストアにて販売開始

以降、各販売チャネルにて順次販売開始

【販売チャネル】

・EISHIN公式オンラインストア（1月下旬オープン、2月2日（月）販売開始予定）

・EISHIN公式楽天ショップ（1月下旬オープン、2月2日（月）販売開始予定）

・各種POP UP・マルシェ

・一部 EISHINランドセル取扱店舗

EISHIN（エイシン）ランドセルについて

EISHINは、OEMをメインに手がけてきた榮伸が数年前に立ち上げたランドセルブランド。

「はじまるドキドキ。つづくワクワク。」をコンセプトに、子どもたちを支えていきたいという思いのもとランドセルを企画・製造しています。

これまで培ってきた職人技に加えて独自機能や最新の素材を取り入れており、機能性とデザインのバリエーションを豊富にそろえたランドセルを展開しています。

■ 会社概要

会社名：株式会社 榮伸

所在地（本社）：〒103-0006東京都中央区日本橋富沢町8番6号

ORCHID PLACE日本橋富沢町4F

企業情報：https://www.kk-eishin.com/

■ お問い合せ

TEL：03-5644-0730（受付時間：平日9:00～18:00）

お問い合わせフォーム：https://www.kk-eishin.com/contact/