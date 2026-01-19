2026いいづなリンゴフォーラムを開催します

飯綱町

飯綱町は恵まれた栽培環境に加え、長年にわたり培われてきた生産者の高い技術力と熱意に満ちた良質なりんごの生産適地です。

しかし、近年の地球規模の気候変動の影響は大きく、春先の気温上昇による凍霜害、果実肥大期の高温・多雨による果実の着色不良や生育障害等、栽培上のリスクが増加しています。また、生産者の高齢化や担い手不足による耕作放棄地の増加といった課題も顕在化してきています。

飯綱町がこれからもりんごの産地として維持・発展していくため、また、りんご栽培と農業の未来を考える一助とするため、各分野の専門家や先進的な実践者を招き、フォーラムを開催します。

入場は無料でどなたでも参加できます。

■日時

令和８年２月６日(金) 9時55分～15時15分 (開場受付 ９時30分～)

■会場

いいづなアップルミュージアム（上水内郡飯綱町大字倉井５）

■内容等

9時55分～ 町長メッセージ

【午前の部】

10時00分～ 2025年長野地域のりんご生産概況

講師：長野農業農村支援センター 担当係長 重藤 奈央 氏

腐らん病を防いで守ろう優良りんご産地

講師：長野農業農村支援センター 普及指導員 小林 渓一郎 氏

10時45分～ りんごを育て 人を育て、苦難を越えネット販売トップに！

安曇野ファミリー農産の稼げる果樹経営

講師：(有)安曇野ファミリー農産 ナカムラフルーツ農園 代表 中村 隆宣 氏

11時35分～ 驚きの新品種！スーパー赤果肉「IHR17」の栽培法・活用法

講師：信州リンゴ研究所所長 信州大学農学部名誉教授 伴野 潔 氏

【昼休憩】

12時30分～ スマート農業機器（小型自動散布機、運搬車等）の展示／(株)ラポーザ

コンパクト選果機器VEGETECT(TM)のデモンストレーション／TOPPANデジタル(株)

飯綱町の新名物に！「飯綱町産りんごのホットアップルサイダー」ふるまい

【午後の部】

13時00分～ 赤果肉りんご（ムーンルージュ・なかののきらめき等）を高品質にする栽培法

講師：吉家果樹園園主 育種家 吉家 一雄 氏

13時45分～ 中山間地域の果樹栽培で使えるスマート農業機器は

-そして、増える鳥害・獣害に対応するものは-

講師：株式会社ラポーザ 代表取締役社長 荒井 克人 氏

14時30分～ 成功に導く新わい化・高密植栽培とは

講師：全国農業協同組合連合会長野県本部 生産振興部 技術審議役 玉井 浩 氏

【お問い合わせ先】

飯綱町役場 産業観光課 農政係

ＴＥＬ：026-253-4765

e-mail：nousei@town.iizuna.nagano.jp