DX・AI推進を構想から実行・運用まで一気通貫で支援するラボ型開発サービス「PLAN-B LAB」を提供開始

株式会社PLAN-B

株式会社PLAN-B（東京都品川区、代表取締役：鳥居本 真徳）は、企業のDX・AI推進およびシステム開発における課題解決を目的とした、ラボ型開発支援サービス 「PLAN-B LAB」 の提供を開始いたしました。

「PLAN-B LAB」は、IT戦略・DX／AI構想といった上流工程から、要件定義・開発・保守、さらには内製化支援までを一気通貫で支援するサービスです。単なるシステム開発や人材提供にとどまらず、DX・AIの取り組みを実行・運用フェーズまで推進し、継続的に成果を創出できる体制の構築を目的としています。

サービス開発背景

DX・AIは「作る」だけでは、前に進まない

近年、多くの企業でDXやAI活用の重要性が高まる一方、IT人材の不足や求められるスキルの高度化を背景に、現場では次のような課題が顕在化しています。

- DXやAIのビジョンはあるものの、具体的な実行計画に落とし込めない- 上流設計と開発が分断され、意図が正しく伝わらない- ベンダーが分散し、品質やマネジメントコストが増大している- 作ったシステムが現場に定着せず、改善が継続されない

PLAN-B LABは、こうした課題に対し、事前に要件を固定して開発を進める従来型のSI開発ではなく、構想・検証・改善を繰り返しながら進める“ラボ型”の支援モデルとして開発されました。

PLAN-B LAB 3つの特長

1. 社内外を跨いだ「品質担保の仕組み」による、安定したDX推進体制

PLAN-B LABでは、社内外の開発メンバーを横断した品質担保の仕組みを構築しています。

プロジェクトルールの標準化やAIを活用したレビュー・管理を通じて、人や拠点に依存しない安定した品質とスピードの両立を実現します。

DX・AIのように途中で方向転換が発生しやすいプロジェクトでも、品質を保ったまま改善サイクルを回し続けることが可能です。

2. 協働パートナーと連携した、柔軟で実行力のあるチーム体制

PLAN-B LABでは、自社メンバーに加え、これまでの開発プロジェクトを通じて厳選した国内外の協働パートナーと連携し、AIエンジニア、フルスタックエンジニア、QA、PM、コンサルタントなど、プロジェクトのフェーズや課題に応じた最適なチームを柔軟に編成します。

単に人材を揃えるのではなく、「どの局面で、どの専門性が必要か」 を見極めて配置することで、過剰な体制や属人化を防ぎ、DX推進のスピードと再現性を高めます。

3. 実績豊富な内製開発部隊との連携による、運用・内製につながる支援

PLAN-Bは、自社SaaSをはじめとした複数のプロダクトを内製で開発・運用してきました。

PLAN-B LABでは、その内製開発チームと連携し、保守・改善を前提とした設計／技術選定の背景や判断軸の共有／将来的な内製化を見据えた段階的な支援を行います。



これにより、「作って終わり」ではなく、継続的に改善・運用される状態を実現し、ベンダーに依存しない持続的なDX推進を支援します。

PLAN-B LABが選ばれる理由

自社事業で培った“実行ノウハウ”に基づく支援

PLAN-Bは、SEO・広告運用をはじめとしたデジタルマーケティング支援を主事業とし、マーケティングDXや自社SaaS開発を通じて、戦略と実行をつなぐノウハウを蓄積してきました。

PLAN-B LABは、こうした実際のプロジェクトで培った業務理解・仮説検証・改善のプロセスをDX・AI推進にも応用し、企業のDXを“実行し続けられる取り組み”として支援します。

PLAN-B LABのサービス概要

今後の展望

[表: https://prtimes.jp/data/corp/68228/table/369_1_be84d3b1c75a0fb442e9aa8c91739e93.jpg?v=202601191021 ]

株式会社PLAN-Bは、PLAN-B LABを通じて、DX・AIを単なるシステム導入で終わらせず、ビジネス成果につながる実行フェーズまで伴走する支援を提供してまいります。

お問い合わせ先

▼ お問い合わせ先

株式会社PLAN-B システム開発部

https://www.plan-b.co.jp/contact/

▼ サービス紹介資料ダウンロードはこちら

https://share.kwork.cloud/share/XTttXrkdVekZiTsBVHr3ajzGKxVR2q3NggUeU4xnvfS2

株式会社PLAN-Bについて

世界中の人々に「！（驚き）」と「(ハート)（感動）」を』を経営理念とし、顧客志向と技術力を強みにお客様の事業成長に貢献する総合デジタルマーケティングエージェンシーです。

18年の支援実績を持つSEOコンサルティングサービスやGoogle Premier PartnerおよびYahoo! JAPANセールスパートナーを取得するWeb広告運用代行サービスをはじめ、コンテンツマーケティング、サイト制作、インフルエンサー活用などを組み合わせ、リード獲得から受注までを一気通貫でサポートしています。

また、SEOツール『SEARCH WRITE(https://searchwrite.jp/)』やSNSのROIを最大化する統合型インハウス支援ツール『Cast Me!(https://castme.jp/)』などのマーケティング支援ツールを展開しており、SaaSとコンサルの両輪による再現性の高いノウハウを活かし、顧客の事業成長を伴走型で実現します。

【会社概要】

会社名 ：株式会社PLAN-B

事業内容 ：デジタルマーケティング事業・マーケティングDX事業・ASP事業・メディア事業・人材事業

大阪本社 ：大阪市西区新町 1-28-3 四ツ橋グランスクエア 6階

東京本社 ：東京都品川区東五反田2-5-9 CIRCLES with 島津山 3階

代表者 ：代表取締役 鳥居本 真徳

設立 ：2003年10月22日

ホームページ：https://www.plan-b.co.jp/

【運営メディア】

・SEO、インターネット広告、Web改善など最新のデジタルマーケティング情報メディア「PINTO!(https://www.plan-b.co.jp/blog/)」

・YouTubeチャンネル「PLAN-Bチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCbCt_CpmbTqU675t1Pjofqw)」

・note「株式会社PLAN-B公式note(https://note.com/planb_2003)」