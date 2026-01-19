【神戸の酒×八戸の魚】２／１４(土)、一日限りの美食イベント開催。白子や本鮪に日本酒を堪能…八戸の料理人＆灘の酒蔵から、26席限定のプレミアムペアリングコースを楽しめる大人のバレンタインイベント

株式会社安福又四郎商店神戸の酒×八戸の魚 ～「大黒正宗」は魚とテッパン！第2弾～

“食を醸す”を掲げ「大黒正宗」を醸す株式会社安福又四郎商店（所在地：兵庫県神戸市、代表者：安福晴久）は、2026年2月14日（土）、神戸にて、食のコラボイベントを開催します。地元の魚を知り尽くした八戸から来場する料理人が、「白子」や「本鮪」を絶品コース仕立てに。各回26席限定で、厳選された灘酒との「究極のペアリング」を提供し、一日限りの美食体験を実現いたします。

■前回、八戸の魚×神戸の酒を堪能したい参加希望者が400名を超える大行列に…！

ウォーターフロントの夜景を大きな窓一面に望む特別な空間「sincro」を貸し切って開催

神戸の蔵元が八戸で食べた魚の美味しさに感動して企画した前回イベントの開催時、ウェイティングリストへの記名は408名（参加者は各回50数名×4回の約230名）。

参加者からの「ぜひまたやってほしい！」との声と、申し訳なくも満席で参加を諦めた方からは「次は予約制でぜひ開催してほしい」との声を多くいただき、今回、神戸港エリアにあるレストラン「sincro」にて完全予約制で開催いたします。

■八戸の魚介がうまい！～八戸の料理人が、現地で選び抜いた魚介を絶品コース仕立てで～

今回、青森県八戸市から直送で届けられる新鮮な魚介類を生かすのは、地元・八戸の魚にこだわり続け、その魅力を生かし続けてきた八戸の料理人・堀江維寛氏です。

日本料理店「裏町しはん」を営みながら、「八戸水産価値向上実行委員会」の副会長として、鮮魚加工の技術向上にも寄与。漁師たちから“八戸の魚を一番美味しくする”と絶大な信頼を寄せられています。

- 真鯛白子、本鮪など、現地で目利きした魚介の逸品- 雲丹と鮑の「いちご煮」などの郷土料理 など

（※当日提供されるメニューは、漁の状況等によって変更される可能性があります）

丁寧に下処理された、八戸が誇る真鱈白子の逸品を堪能美しく輝く、本鮪の濃厚な旨みを引き出す

■神戸の酒がうまい！～「大黒正宗」蔵元と楽しむ、絶品食中酒とのペアリングを堪能～

江戸時代より食中酒としての日本酒を醸す酒蔵「安福又四郎商店」からは、灘の地酒「大黒正宗」や和牛のための日本酒「牛と鉄板」に加え、蔵元の直売限定ブランドである「KASANE」から、数量限定の「柚子と茶のスパークリング和酒」も登場予定。

八戸の肴とペアリングを堪能しつつ、当日は蔵元から酒造りの背景やペアリングの紹介も楽しむことができます。

- 食中酒として設計された、灘の地酒「大黒正宗」- 現代の和食のための「KASANE」 など食中酒として人気の、日本酒ラインナップ当日は「安福又四郎商店」蔵元のお酒の紹介も楽しめます

■当日はノンアルでも楽しめる、料理１皿＋ドリンク1杯のフルコースでご提供

当日は、八戸の魚介を使った料理１皿に、ペアリングさせた日本酒をグラスやお猪口１杯ずつをお付けた「ペアリングコース」でご提供。

お酒の飲めないお客様にも、酒蔵が“和食のためのノンアル”として開発した、酒米・山田錦を使った「玄米茶88」シリーズのノンアルペアリングでもお楽しみいただけます。

- 酒米・山田錦を使った、和食のためのノンアル「玄米茶88（ハチジュウハチ）」出汁の香り、素材の味わいと引き立て合う「玄米茶88」ノンアルコールでも、お酒同様にペアリングを楽しめる

■イベント開催概要

【イベント名称】

【開催日時】

2026年2月14日（土）

＜ランチコース＞ 11:30～14:00

＜ディナーコース＞ 18:00～20:30

【開催場所】

「sincro」https://maps.app.goo.gl/zHaYcc23SLTeBX8t8

（兵庫県神戸市中央区新港町7-1 Stage Felissimo 2F）

【コース料金】

＜ランチコース＞

・日本酒ペアリング：20,000円（税込）・ノンアルペアリング：18,000円（税込）

＜ディナーコース＞

・日本酒ペアリング：25,500円（税込）・ノンアルペアリング：23,500円（税込）

【参加方法】

完全予約制。下記、酒蔵のオンラインショップにて参加チケットを購入。各回限定26名まで。

【参加チケット販売場所】

・酒蔵直営「十一代目又四郎」オンラインショップ https://11th.matashiro.jp/

・酒蔵直営「十一代目又四郎」直営店舗（兵庫県神戸市東灘区御影塚町1-5-23）

【主催】株式会社安福又四郎商店

【協力】青森県、八戸水産価値向上実行委員会、フェリシモ青森部

■当日参加できない方にも、ぜひ八戸の魚を体験してほしい！「八戸の恵み お取り寄せ企画」

「八戸水産価値向上実行委員会」では、今回のコラボイベントを記念して、八戸の海と大地の恵みを毎月お届けする定期便を開始します。

八戸港の鮮魚を中心に、加工品・青果・精肉など、その時期おすすめの食材を厳選したセットを月1回発送。価格は1回5,000円（税別・送料別）で、6ヶ月または12ヶ月コースを用意しています。発送は2026年4月より開始予定。八戸の食の魅力を全国へ届けます。

- 定期便 詳細＆申し込みフォーム https://forms.gle/FNWfi2mPytnLfw9YA(https://forms.gle/FNWfi2mPytnLfw9YA)

ご用意できる数に限りがあるため、気になる方はお早めにお申し込みください！（定期便に関するお問い合わせは、下記「八戸水産価値向上実行委員会」まで）

■協力：「八戸水産価値向上実行委員会」

八戸のとれたて海の幸・大地の恵みを全国へお届け

□組織名：八戸水産価値向上実行委員会（通称「シン八戸」）

□代表者： 石井 駿吾

□所在地： 〒031-0812 青森県八戸市大字湊町字久保43-24 大吉商店内

□メールアドレス： 8suibranding@gmail.com

□URL： https://www.facebook.com/share/1GpYcEfJNN/?mibextid=wwXIfr

…漁業者・鮮魚店・料理人が連携し、八戸の水産業の価値を高めるためのプロジェクト。（通称：シン八戸）

それぞれの水産のプロフェッショナルが集い、技術や情報をシェアしあいながらニーズに合わせた高品質な鮮魚の流通を増やしていくことで、新しい「八戸ブランド」の創出を目指します。

■主催：「株式会社安福又四郎商店」

□会社名： 株式会社 安福又四郎商店

□代表者： 安福 晴久

□所在地： 〒658-0044 兵庫県神戸市東灘区御影塚町1-5-23

tel 078-851-0151 / fax 078-851-0156

□URL ：https://www.matashiro.jp/

…“食を醸す”を掲げ、1751年創業の灘五郷（御影）の日本酒蔵。手仕込みでの少量生産を行う。コクとキレをもつ灘酒の正統として、“秋あがり”の特性を生かした「熟成させて旨みをのせていく」酒造りを得意とする。1995年の阪神・淡路大震災で木造蔵が全て倒壊。最後に残った鉄筋蔵が2013年に寿命を迎え廃業の危機を迎えるが、同 灘五郷の白鶴酒造により蔵設備の共同使用を提案され、白鶴酒造の二号蔵内にて酒造りを継続している。代表銘柄「大黒正宗」。

近年では、神戸牛のために開発した和牛のための「牛と鉄板」や、酒米・山田錦を使った和食のためのノンアル「玄米茶88」、現代の和食のための「KASANE」シリーズのリリースや、日本酒×カレー、日本酒×牛肉などのイベント開催など、食×飲でより豊かになる食体験を提案し続けている。