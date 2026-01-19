大衆とり酒場「とりいちず」大阪・鶴橋に1月23日（金）新店舗オープン！グランドオープンを記念し、生ビール0円キャンペーンを実施

株式会社 FS.shake

株式会社FS.shake（本社：東京都）は、2026年1月23日（金）、大阪府大阪市天王寺区・鶴橋エリアに大衆とり酒場とりいちず 鶴橋店をグランドオープンいたします。

オープンを記念し、2026年1月26日（月）より3日間限定で、生ビール0円キャンペーンを実施いたします。

■ 鶴橋駅近くで使いやすい

大衆とり酒場「とりいちず 鶴橋店」は、鶴橋駅からほど近い立地に位置し、名物の鶏料理を中心に気軽に立ち寄れる大衆とり酒場としてオープンします。

3フロア構成の店舗で、仕事帰りの一杯から宴会まで、さまざまなシーンに対応します。

■ グランドオープン記念キャンペーン概要

内容

何杯飲んでも！生ビール 0円

実施期間

2026年1月26日（月）～2026年1月28日（水）

条件

・ 2時間制

・ 飲み残しは正規料金

・ グループ全員がInstagramフォロー＆いいね必須

・ 【385円（税込）】以上の商品をお一人様2オーダー必須

公式Instagramはこちらから▶https://www.instagram.com/toriichizu_mania/

■ 名物鶏料理と人気メニュー

とりいちずでは、鶏の旨みを活かした名物料理を中心に、一品料理から〆までリーズナブルに楽しめる豊富なメニューをご用意しています。

日常使いはもちろん、しっかり食事をしたいシーンでもコストパフォーマンスの高さが支持されています。また、一部メニューは店内で一から手作りしており、価格以上の満足感を大切にしています♪

主な人気メニュー（一例）

・ 秘伝の骨付鳥（なし・基本・辛・鬼辛）

・ 秘伝のかわ串・無限！あてチキ

・ 今治焼鳥各種・月見つくね

・ 水炊き（水炊き・辛炊き・トマト鍋）

・ 鶏雑炊、チキンチャーハン

・ 自家製豆腐の冷奴

・ 究極のプリン

水炊き今治焼鳥秘伝のかわ串

■ 使い方いろいろ！おすすめコース

宴会や集まりには、生ビール付きの飲み放題コースや、食べ飲み放題コースなど、用途に応じて選べる各種コースをご用意しています。

おすすめコース（一例）

・ 季節限定 旬菜コース

2時間飲み放題付き／全9品・2,400円（税込）

季節の前菜、新鮮野菜のサラダ、

鶏料理を中心とした旬の一品、揚げ物、焼き物、

〆のお食事、デザートまで楽しめる内容です。

※内容は季節・仕入れ状況により変更となります。

・ 今治焼鳥 食べ放題＆飲み放題コース

名物の今治焼鳥をはじめ、鶏料理や居酒屋定番メニューを食べ放題＋飲み放題で楽しめるコースです。ボリューム重視の宴会や、しっかり飲みたい集まりにもおすすめです。

新年会や会食、友人同士の飲み会にも使いやすい構成となっています。

■ 店舗情報

店名 大衆とり酒場 とりいちず 鶴橋店

住所 〒543-0025 大阪府大阪市天王寺区下味原町2-7

営業時間 月～金：16:00～29:00 土日祝：12:00～29:00

電話番号 06-6718-7782

ご予約はこちらから▼

https://www.hotpepper.jp/strJ004510228/

■ とりいちずとは

大衆とり酒場 とりいちず は、名物の鶏料理を中心に、「安い・うまい・気軽」を大切にした大衆居酒屋ブランドです。