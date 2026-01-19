大衆とり酒場「とりいちず」大阪・鶴橋に1月23日（金）新店舗オープン！グランドオープンを記念し、生ビール0円キャンペーンを実施

写真拡大 (全7枚)

株式会社　FS.shake

株式会社FS.shake（本社：東京都）は、2026年1月23日（金）、大阪府大阪市天王寺区・鶴橋エリアに大衆とり酒場とりいちず 鶴橋店をグランドオープンいたします。


オープンを記念し、2026年1月26日（月）より3日間限定で、生ビール0円キャンペーンを実施いたします。



■ 鶴橋駅近くで使いやすい


大衆とり酒場「とりいちず 鶴橋店」は、鶴橋駅からほど近い立地に位置し、名物の鶏料理を中心に気軽に立ち寄れる大衆とり酒場としてオープンします。


3フロア構成の店舗で、仕事帰りの一杯から宴会まで、さまざまなシーンに対応します。



■ グランドオープン記念キャンペーン概要


内容


何杯飲んでも！生ビール 0円


実施期間


2026年1月26日（月）～2026年1月28日（水）


条件


・ 2時間制


・ 飲み残しは正規料金


・ グループ全員がInstagramフォロー＆いいね必須


・ 【385円（税込）】以上の商品をお一人様2オーダー必須


公式Instagramはこちらから▶https://www.instagram.com/toriichizu_mania/





■ 名物鶏料理と人気メニュー


とりいちずでは、鶏の旨みを活かした名物料理を中心に、一品料理から〆までリーズナブルに楽しめる豊富なメニューをご用意しています。


日常使いはもちろん、しっかり食事をしたいシーンでもコストパフォーマンスの高さが支持されています。また、一部メニューは店内で一から手作りしており、価格以上の満足感を大切にしています♪


主な人気メニュー（一例）


・ 秘伝の骨付鳥（なし・基本・辛・鬼辛）


・ 秘伝のかわ串・無限！あてチキ


・ 今治焼鳥各種・月見つくね


・ 水炊き（水炊き・辛炊き・トマト鍋）


・ 鶏雑炊、チキンチャーハン


・ 自家製豆腐の冷奴


・ 究極のプリン



水炊き

今治焼鳥

秘伝のかわ串

■ 使い方いろいろ！おすすめコース


宴会や集まりには、生ビール付きの飲み放題コースや、食べ飲み放題コースなど、用途に応じて選べる各種コースをご用意しています。


おすすめコース（一例）


・ 季節限定 旬菜コース


　2時間飲み放題付き／全9品・2,400円（税込）


　季節の前菜、新鮮野菜のサラダ、


　鶏料理を中心とした旬の一品、揚げ物、焼き物、


　〆のお食事、デザートまで楽しめる内容です。


※内容は季節・仕入れ状況により変更となります。




・ 今治焼鳥 食べ放題＆飲み放題コース


　名物の今治焼鳥をはじめ、鶏料理や居酒屋定番メニューを食べ放題＋飲み放題で楽しめるコースです。ボリューム重視の宴会や、しっかり飲みたい集まりにもおすすめです。


新年会や会食、友人同士の飲み会にも使いやすい構成となっています。




■ 店舗情報


店名　大衆とり酒場 とりいちず 鶴橋店


住所　〒543-0025　大阪府大阪市天王寺区下味原町2-7


営業時間　月～金：16:00～29:00　土日祝：12:00～29:00


電話番号　06-6718-7782


ご予約はこちらから▼


https://www.hotpepper.jp/strJ004510228/



■ とりいちずとは


大衆とり酒場 とりいちず は、名物の鶏料理を中心に、「安い・うまい・気軽」を大切にした大衆居酒屋ブランドです。