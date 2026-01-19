「2026年度大学入学共通テスト概況速報説明会」を開催

学校法人駿河台学園

学校法人 駿河台学園 コーポレートPR部

駿台予備学校は、2026年度大学入学共通テスト終了後、全国9会場にて高3生およびその保護者を対象とした「2026年度大学入学共通テスト概況速報説明会」を開催します。



本説明会では、共通テスト実施直後に集計・分析される自己採点データベース「データネット」をもとに、2026年度入試における共通テストの出題傾向や得点分布、志望動向を速報としてお伝えします。あわせて、国公立大学（文系・理系・医学部）の出願に向けたポイントや、二次試験・個別試験までの直前期の学習戦略について、駿台が長年培ってきた入試分析力と指導ノウハウをもとに詳しく解説します。

■「データネット」による最新分析で、出願判断をサポート

「データネット」は、全国の受験生約40万人の自己採点結果をもとにした、駿台・ベネッセによる集計システムです。本説明会では、集計直後の最新データを活用し、平均点の動向や科目別の特徴、志望校別の出願状況の見通しなどを分かりやすくお伝えします。

不安を抱えやすい出願直前期において、客観的なデータと専門的な分析に基づく情報を提供することで、受験生・保護者が納得して出願校を決定できるようサポートします。

■全国9会場で実施、受験生・保護者の参加が可能

本説明会は、全国9会場で実施され、受験生本人はもちろん、保護者のみのご参加も可能です。最難関大学から幅広い志望層に対応した内容となっており、2026年度入試に臨む受験生にとって合格への道筋を明確にするための貴重な情報を得る機会となります。

2026年度大学入学共通テスト概況速報説明会

●日程

1月24日（土）／ 25日（日）

※会場により異なります。

●会場

駿台予備学校札幌校、大宮校、津田沼校、柏校、お茶の水校２号館・３号館

横浜校２号館、大阪校、上本町校、神戸校

（お茶の水校３号館は、東大入試情報講演会 -特別編-として、東大入試に特化した内容で実施いたします）

●対象

高３生、保護者

※一部会場では、高１生・高２生・高卒生とその保護者の方もご参加可能です。

●費用

無料

●申込方法

https://www2.sundai.ac.jp/yobi/sv/sundai/event/event_D/1539887976324.html

※定員に達し次第、申込受付を締め切ります