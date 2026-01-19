HCS　ITサービスマネジメントシステム(ITSMS)「ISO/IEC 20000-1:2018」認証を取得

北陸コンピュータ・サービス株式会社

北陸コンピュータ・サービス株式会社（富山市婦中町、代表取締役社長 小嶋 達也）は、Oensハウジングサービスにおいて、ITサービスマネジメントシステム(ITSMS)の国際規格である「ISO/IEC 20000-1:2018」の認証を取得いたしました。今回の認証取得により、弊社の Oensハウジングサービスにおける ITサービスマネジメントシステムが、国際規格の求める要件を満たしていることが第三者認証機関により正式に証明されたことになります。

これからも高品質なITサービスを提供し続けるとともに、よりお客様にご満足いただけるよう、サービス品質の向上を目指します。

■ ISO/IEC 20000とは

ISO/IEC 20000は、ITサービスマネジメントシステム（ITSMS）に関する国際規格です。

組織が提供するITサービスの内容やリスクを明確にし、サービスの継続的な管理、高い効率性、継続的改善を実現するための枠組みを示しています。

■ Oensハウジングサービスとは

堅ろうで高度なセキュリティ機能を備えた剱データセンター内にて、サーバやストレージなどの機器をお預かりし、安全安心な稼働環境をご提供します。

詳細はこちら(https://www.hcs.co.jp/products/oens-housing/)

